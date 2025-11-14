Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в наследие Китая за один день: пройдитесь по Великой стене на одном из самых впечатляющих её участков, загляните в мавзолеи императоров династии Мин — объект ЮНЕСКО, узнайте о философии погребальных традиций, полюбуйтесь изделиями из нефрита и раскройте секреты китайской медицины. Завершите день на традиционной чайной церемонии — неспешно и со вкусом.

Описание экскурсии Это путешествие познакомит вас с ключевыми символами китайской истории и культуры. В Долине императорских гробниц вы увидите один из крупнейших мавзолеев династии Мин и узнаете, по каким принципам правители Средневековья выбирали место последнего упокоения. Архитектура, планировка и философия погребального комплекса поражают продуманностью. Следующий пункт — нефритовая фабрика. Здесь вы осмотрите искусно выполненные изделия и узнаете, почему нефрит в Китае называют «камнем жизни». Далее вы подниметесь на участок Великой Китайской стены Цзюйюнгуань. Он не только красив, но и значим с исторической точки зрения — гид расскажет о его строительстве, функциях и легендах, с ним связанных. Экскурсия продолжится в чайной, где вы поучаствуете в церемонии и попробуете несколько сортов китайского чая. Завершением станет знакомство с основами традиционной китайской медицины — диагностика по внешним признакам, принципы массажа, акупунктура и баночная терапия. Важная информация: Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

