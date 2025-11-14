Погрузитесь в наследие Китая за один день: пройдитесь по Великой стене на одном из самых впечатляющих её участков, загляните в мавзолеи императоров династии Мин — объект ЮНЕСКО, узнайте о философии погребальных традиций, полюбуйтесь изделиями из нефрита и раскройте секреты китайской медицины. Завершите день на традиционной чайной церемонии — неспешно и со вкусом.
Описание экскурсииЭто путешествие познакомит вас с ключевыми символами китайской истории и культуры. В Долине императорских гробниц вы увидите один из крупнейших мавзолеев династии Мин и узнаете, по каким принципам правители Средневековья выбирали место последнего упокоения. Архитектура, планировка и философия погребального комплекса поражают продуманностью. Следующий пункт — нефритовая фабрика. Здесь вы осмотрите искусно выполненные изделия и узнаете, почему нефрит в Китае называют «камнем жизни». Далее вы подниметесь на участок Великой Китайской стены Цзюйюнгуань. Он не только красив, но и значим с исторической точки зрения — гид расскажет о его строительстве, функциях и легендах, с ним связанных. Экскурсия продолжится в чайной, где вы поучаствуете в церемонии и попробуете несколько сортов китайского чая. Завершением станет знакомство с основами традиционной китайской медицины — диагностика по внешним признакам, принципы массажа, акупунктура и баночная терапия. Важная информация: Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дату начала экскурсии уточняйте заранее. Встреча в отеле в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина императорских гробниц династии Мин
- Нефритовая фабрика и музей
- Великая Китайская стена (участок Цзюйюнгуань)
- Традиционная чайная церемония
- Центр традиционной китайской медицины
Что включено
- Услуги и сопровождение гида
- Транспортные расходы
Что не входит в цену
- Входные билеты: Долина гробниц - 40-60 юаней за человека (в зависимости от сезона), билеты на Великую Стену - 40 юаней за человека
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Пекин
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
