В этом путешествии вы погрузитесь в древнюю историю и культуру Китая. Посетите Долину гробниц 14-17 веков и узнайте о правилах погребения императоров.Прогуляйтесь по одному из самых интересных участков Великой китайской

стены и откройте для себя историю этого легендарного строения. Также вы сможете осмотреть искусные изделия из нефрита в тематическом музее и поучаствовать в традиционной чайной церемонии. Экскурсия включает транспортные расходы и сопровождение гида, а поездка проходит на комфортабельном автомобиле

Описание экскурсии

Императорские гробницы. В 50 км от Пекина вы посетите объект ЮНЕСКО — комплекс, где находятся мавзолеи императоров династии Мин. Вы узнаете, какие традиции погребения императоров существовали в средневековом Китае. И поймёте, какая философия стояла за выбором и оформлением мест захоронения.

Нефритовый музей. Искусству обработки нефрита в Китае несколько тысяч лет. На территории нефритовой фабрики вы осмотрите удивительные изделия из этого камня.

Великая китайская стена. Мы поднимемся на участок Цзюйюнгуань — вы узнаете, в чём его особая значимость. Выясните, почему сооружение вызывает такой интерес у путешественников, учёных, строителей и даже космонавтов. От кого стена защищала китайцев? Где находится самый популярный участок? Чего стоило возвести такое грандиозное строение? Об этом и не только — при встрече.

Чайная церемония. В завершение вы познакомитесь с традиционным ритуалом китайского чаепития — увидите, из каких этапов состоит правильная церемония и оцените вкус напитка.

Организационные детали