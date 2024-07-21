Великая китайская стена и Долина гробниц

Погрузитесь в историю Китая, посетив императорские гробницы, нефритовый музей и Великую китайскую стену. Завершите день традиционной чайной церемонией
В этом путешествии вы погрузитесь в древнюю историю и культуру Китая. Посетите Долину гробниц 14-17 веков и узнайте о правилах погребения императоров.

Прогуляйтесь по одному из самых интересных участков Великой китайской
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стены и откройте для себя историю этого легендарного строения.

Также вы сможете осмотреть искусные изделия из нефрита в тематическом музее и поучаствовать в традиционной чайной церемонии.

Экскурсия включает транспортные расходы и сопровождение гида, а поездка проходит на комфортабельном автомобиле

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏯 Посещение объекта ЮНЕСКО
  2. 🗿 Узнайте о традициях погребения императоров
  3. 💎 Осмотрите изделия из нефрита
  4. 🧱 Прогулка по Великой китайской стене
  5. 🍵 Участие в чайной церемонии
Великая китайская стена и Долина гробниц
Великая китайская стена и Долина гробниц
Великая китайская стена и Долина гробниц
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Долина гробниц
  • Великая китайская стена
  • Нефритовый музей

Описание экскурсии

Императорские гробницы. В 50 км от Пекина вы посетите объект ЮНЕСКО — комплекс, где находятся мавзолеи императоров династии Мин. Вы узнаете, какие традиции погребения императоров существовали в средневековом Китае. И поймёте, какая философия стояла за выбором и оформлением мест захоронения.

Нефритовый музей. Искусству обработки нефрита в Китае несколько тысяч лет. На территории нефритовой фабрики вы осмотрите удивительные изделия из этого камня.

Великая китайская стена. Мы поднимемся на участок Цзюйюнгуань — вы узнаете, в чём его особая значимость. Выясните, почему сооружение вызывает такой интерес у путешественников, учёных, строителей и даже космонавтов. От кого стена защищала китайцев? Где находится самый популярный участок? Чего стоило возвести такое грандиозное строение? Об этом и не только — при встрече.

Чайная церемония. В завершение вы познакомитесь с традиционным ритуалом китайского чаепития — увидите, из каких этапов состоит правильная церемония и оцените вкус напитка.

Организационные детали

  • В стоимость включены транспортные расходы и сопровождение гида
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительные расходы: билеты в долину гробниц — 100-130 юаней за чел. в зависимости от сезона, билеты на Стену — 40 юаней за чел., фуникулёр — 140 юаней за чел. туда-обратно, еда в ресторане
  • Зимой из-за сильного ветра канатная дорога не работает, поэтому мы поднимемся на Великую стену пешком
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пекина

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