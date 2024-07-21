Императорские гробницы. В 50 км от Пекина вы посетите объект ЮНЕСКО — комплекс, где находятся мавзолеи императоров династии Мин. Вы узнаете, какие традиции погребения императоров существовали в средневековом Китае. И поймёте, какая философия стояла за выбором и оформлением мест захоронения.
Нефритовый музей. Искусству обработки нефрита в Китае несколько тысяч лет. На территории нефритовой фабрики вы осмотрите удивительные изделия из этого камня.
Великая китайская стена. Мы поднимемся на участок Цзюйюнгуань — вы узнаете, в чём его особая значимость. Выясните, почему сооружение вызывает такой интерес у путешественников, учёных, строителей и даже космонавтов. От кого стена защищала китайцев? Где находится самый популярный участок? Чего стоило возвести такое грандиозное строение? Об этом и не только — при встрече.
Чайная церемония. В завершение вы познакомитесь с традиционным ритуалом китайского чаепития — увидите, из каких этапов состоит правильная церемония и оцените вкус напитка.
Организационные детали
В стоимость включены транспортные расходы и сопровождение гида
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
Дополнительные расходы: билеты в долину гробниц — 100-130 юаней за чел. в зависимости от сезона, билеты на Стену — 40 юаней за чел., фуникулёр — 140 юаней за чел. туда-обратно, еда в ресторане
Зимой из-за сильного ветра канатная дорога не работает, поэтому мы поднимемся на Великую стену пешком
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 325 туристов
Меня зовут Женя, я гид и переводчик в Пекине. Хорошо говорю по-русски и хорошо знаю Пекин. Расскажу про все достопримечательности и помогу решить разные вопросы — с визой, отелем, билетами на поезд, машиной и т. д. Спасибо за внимание!