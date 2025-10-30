Исследуйте знаменитый Храм Неба — имперский конфуцианский архитектурный комплекс в центральном районе Дунчэн, забронировав удобный вам билет без очереди. Вы можете увидеть главные объекты храма в течение дня, либо насладиться живописными видами вечером.
Описание билета
Вы можете выбрать:
- Вариант 1: Храм Неба, полный электронный билет с посещением парка и объектов комплекса (со вторника по воскресенье) Доступен со вторника по воскресенье с 8:00 до 16:30. Полный доступ ко всем знаковым достопримечательностям Храма: Залу молитв о хорошем урожае, Стене Эха и Алтарю Круглого кургана. Для удобства навигации в комплект входит путеводитель в формате PDF на английском языке.
- Вариант 2: Входной билет в парк Храма Неба (понедельник) Этот билет дает право посещения парка Храма Неба с 6:00 до 18:30 по понедельникам, что удобно для туристов с ограничениями по времени. В этом варианте доступен для осмотра парк Храм Неба. Недоступны для посещения в понедельник Зал молитв о хорошем урожае, Стена Эха и Алтарь Круглого кургана.
- Вариант 3: Вечерний входной билет в парк Храм Неба (пятница и суббота) Билет дает возможность прогуляться по парку и полюбоваться потрясающим вечерним видом на Храм Неба в пятницу и субботу с 16:30 до 21:00. Зал молитв о хорошем урожае закрыт в вечернее время и доступен только снаружи. Туристов порадует завораживающее вечернее освещение, приятная прохлада, меньшее количество путешественников вокруг и возможность сделать шикарные фотографии. Важная информация: С собой необходимо взять Паспорт или удостоверение личности.
Ежедневно в 8:00, 10:00 и 13:30 (кроме понедельника)
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход в парк Храма Неба
- Зал молитв о хорошем урожае, Стена Эха и вход в Круглый алтарь (если выбран соответствующий вариант)
- Путеводитель в формате PDF на английском языке.
Что не входит в цену
- Трансфер.
Место начала и завершения?
Храм Неба
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 8:00, 10:00 и 13:30 (кроме понедельника)
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- С собой необходимо взять Паспорт или удостоверение личности
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
30 окт 2025
Билеты рабочие.
Всё ок!
Всё ок!
K
Koval
5 окт 2025
Экскурсия не состоялась. Нас не пропустили по электронным билетам, предоставленным организатором. Пришлось купить билеты в кассе повторно. Деньги организатор не вернул.
М
Максим
19 сен 2025
Все отлично, все было ожидаемо
К
Ксения
13 сен 2025
О
Ольга
2 сен 2025
Всё отлично, билеты пришли заранее, проблем не возникло
Д
Дмитрий
24 авг 2025
Все оперативно, недостающую информацию запросили. Билеты с инструкцией на вход были направлены по WA, и дополнительно накануне было напоминает.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
до 6 чел.
Гуляем по Пекину! Древние памятники и традиции
В программе: площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, храм Неба, чайная церемония и китайский цирк
Начало: В вашем отеле
Завтра в 00:30
15 ноя в 18:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Пекином: культурные сокровища и традиции
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
13 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Пекине
Императорский Дворец, дегустация чая и Храм Неба
Начало: В центре города
16 ноя в 07:00
18 ноя в 07:00
$270 за всё до 4 чел.