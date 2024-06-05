Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Пекина

Найдено 11 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Пекине на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
55 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Великая Китайская стена и храм Юнхэгун в Пекине
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
«Разобраться в основах буддизма в храме Юнхэгун»
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$290 за всё до 6 чел.
Один день в Пекине
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
76 отзывов
Один день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
«Храм Неба и религия Поднебесной»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$270 за всё до 4 чел.
Удивительные окрестности Пекина
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
70 отзывов
Удивительные окрестности Пекина: культура, история и чайные традиции
Погрузитесь в мир китайской культуры и истории с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя тайны Великой Китайской стены и традиции чайной церемонии
«Храм Юнхэгун, музей нефрита и чайная церемония»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Экскурсия по Великой Китайской стене, Храму Юнхэгун и Чайная церемония
Поднимитесь на Великую Китайскую стену, посетите древний Храм Юнхэгун и испытайте гармонию на чайной церемонии
«Расскажу, что такое ламаизм и как устроен храм»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Великая Китайская стена и храм Конфуция за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Великая Китайская стена и храм Конфуция за один день
Путешествие по Великой Китайской стене и храму Конфуция в Пекине. Откройте для себя древние тайны и насладитесь культурным наследием Китая
Начало: В холле вашего отеля
«Мы посетим второй по величине храм Китая, посвящённый Конфуцию»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Культурное наследие Китая: Великая стена и старый Пекин
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Узнайте тайны Великой Китайской стены и старого Пекина
Погрузитесь в историю Китая: узнайте тайны Великой стены и откройте для себя быт старого Пекина с посещением монастыря Юнхэгун и акробатического шоу
Начало: В вашем отеле
«Вход в храм Юнхэгун — 25 юаней»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Обзорная экскурсия по Пекину: история, культура и гастрономия
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Пекина, где каждый шаг рассказывает историю древней культуры
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Знакомство с Пекином: площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба и чайная церемония
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Знакомство с Пекином: культурные сокровища и традиции
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
«Я расскажу, что, по мнению древних китайцев, влияло на их благосостояние и при чём тут храм»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$258 за всё до 6 чел.
Храм Неба и ламаистский храм Юнхэгун
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Пекин: Храм Неба, Ламаистский храм Юнхэгун и чайная церемония
Познайте духовную суть Китая, посетив его знаменитые храмы и приняв участие в традиционной чайной церемонии
Начало: В вашем отеле
«Дополнительно оплачиваются билет в храм Неба — 34 юаней/чел»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$270 за всё до 6 чел.
Тайны Старого Пекина
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Тайны Старого Пекина: храм Неба, Шичахай, Летний дворец
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Старому Пекину! Посетите храм Неба, район Шичахай и Летний дворец, узнайте о традициях и истории Китая
«Вы посетите великолепный храмовый комплекс 15-16 веков, где люди молились о богатом урожае»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
Погрузитесь в историю и культуру Китая: Великая стена, храм Юнхэгун и хот-пот в модном кафе. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь ажурной архитектурой, а я расскажу вам о религии и строительстве храма»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$290 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Удивительные окрестности Пекина
    Прекрасная поездка с Алексеем. Комфортно, удобно, интересно. Помимо экскурсии получили много дополнительной бытовой информации. Алексей с радостью помогает, объясняет, рассказывает, где вкуснее и интереснее. В итоге получили больше, чем было в экскурсии. Спасибо огромное!
  • I
    Ivan
    4 июня 2024
    Удивительные окрестности Пекина
    Юлия 52 года Германия С 21 по 25 мая 2024 года Я с семьёй посетили Пекин столицу Народной Республики Китай. Мы носители
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    русского языка проживающие в Европе. Обратились к Алексею,гиду в Пекине, и не прогодали. Великолепные экскурсии по Пекину, на Великую Китайскую Стену,интересные рассказы о Китае, знание историй своей страны и прекрасное знание русского языка, душевного Алексея покорили нас. Когда нибудь мы хотим приехать опять в Китай,то будем обращаться только к Алексею и рекомендуем тем кто собирается по путешествовать по Китаю обращаться к Алексею не пожалеете. Спасибо Алексей!

  • И
    Ильдар
    1 июня 2024
    Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
    Экскурсия на Великую китайскую стену очень понравилась! Нашим гидом был Василий! Интересный рассказчик с чувством юмора! Рекомендую.
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Один день в Пекине
    Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала интересно и увлекательно. Терпеливо отвечала на все вопросы.
    Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала
  • Д
    Динара
    29 мая 2024
    Культурное наследие Китая: Великая стена и старый Пекин
    Спасибо большое за организацию экскурссии! обращусь еще не раз! все понравилось!
  • D
    Dmitry
    27 мая 2024
    Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
    Находясь с коллегами в рабочей командировке, высвободили один день и решили посвятить его экскурсии на Великую китайскую стену. Выбрали экскурсию
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    с Алексеем и не прогадали. Всё было как заявлено. Алексей приехал ровно в оговоренное время. По пути на стену рассказывал много интересного о Китае. Сама стена конечно впечатляет, учитывая масштабы, когда там находишься. Также посетили очень интересный храм в центре Пекина, куда нас отвёз Алексей. В храме Алексей также много чего интересного о нем рассказывал. В общем мы все остались очень довольны, рекомендуем. Все организационные моменты по экскурсиям Алексей брал на себя

  • Д
    Дмитрий
    26 мая 2024
    Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
    Всем добрый день. Брали у Алексея тур на китайскую стену. Полностью рады своему выбору. Алексей помог решить все организационные вопросы, подсказывал где
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    лучше выбрать место для фото. Рассказал про стену и быт Китая того времени. Так же по нашей просьбе после экскурсии отвез в хороший ресторан пекинской утки. Так как путь до стены занимал 2 часа. Рассказал в целом не только про китайскую стену но общую культуру Китая и ее особенности от регионов. После экскурсии так же помогал решать связанные с алипей, didi и другие вопросы, за что отдельное СПАСИБО смогли дальше путешествовать по Пекину и не только.

  • В
    Василий
    24 мая 2024
    Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
    Ночная версия экскурсии - замечательная возможность познакомиться с Пекином во время длительной ночной пересадки!
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Удивительные окрестности Пекина
    По поводу самой экскурсии всё расписано в других отзывах - всё отлично. У Алексея хороший русский язык, интересно и подробно
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    отвечал на вопросы. Отдельно хочется отметить помощь Алексея с билетами на поезд - помог выбрать и приобрести. Всегда был на связи. Снял много фоточек и видео) Еще раз большое спасибо!

  • K
    Khatuna
    21 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
    Благодарю за экскурсию! Все прошло просто прекрасно!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 200 до 330. Туристы уже оставили гидам 260 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 260 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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