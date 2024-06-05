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с Алексеем и не прогадали. Всё было как заявлено. Алексей приехал ровно в оговоренное время. По пути на стену рассказывал много интересного о Китае. Сама стена конечно впечатляет, учитывая масштабы, когда там находишься. Также посетили очень интересный храм в центре Пекина, куда нас отвёз Алексей. В храме Алексей также много чего интересного о нем рассказывал. В общем мы все остались очень довольны, рекомендуем. Все организационные моменты по экскурсиям Алексей брал на себя