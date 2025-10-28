Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и храм Неба за 1 день
Погрузитесь в историю Пекина за один день, посетив величественные памятники: площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и Храм Неба
Экскурсия в Пекине включает посещение ключевых достопримечательностей города. Площадь Тяньаньмэнь - символ китайской государственности, где проходят важные мероприятия. Запретный город, служивший резиденцией императоров, поражает архитектурой и историей. Храм Неба, место молитв за урожай, отражает гармонию между небом и землёй. Трансфер между объектами на комфортабельном автомобиле. Забронируйте билеты в Запретный город заранее
Прогуливаясь по центральным локациям Пекина, вы ощутите величие китайской философии и глубокую связь человека с природой и космосом. Места, входящие в маршрут, не только поражают красотой, но и дают возможность погрузиться в древние традиции и ритуалы.
Площадь Тяньаньмэнь — сердце Китая
Это не просто самая большая городская площадь в мире, занимающая 440 000 м², но и символ китайской государственности. Здесь проходят военные парады и важнейшие государственные мероприятия, а её простор способен вместить до миллиона человек. Оказавшись в этом историческом центре, вы почувствуете грандиозность и масштаб Китая.
Запретный город — императорская слава
Запретный город (Гугун) — это не только архитектурный шедевр, но и символ многовековой истории и культуры Китая. Дворец служил резиденцией императоров династий Мин и Цин, став свидетелем величия, интриг и дворцовой жизни.
Архитектурный ансамбль делится на две основные части:
Внешний двор — здесь проходили торжественные церемонии, заседания императорского двора и государственные праздники
Внутренний двор — центр повседневной жизни императора и его семьи
Храм Неба — гармония императора и космоса
Построенный в эпоху династии Мин, он служил местом молитв императоров за хороший урожай и благополучие страны. Здесь каждый элемент архитектуры несёт символическое значение, отражая гармонию между небом и землёй.
Организационные детали
Трансфер между объектами показа осуществляется на комфортабельном легковом автомобиле
Важно! Билеты для посещения Запретного города необходимо забронировать самостоятельно. Если во время пикового сезона билеты окажутся недоступны, альтернативой могут стать храм Юнхэгун Ламасери или храм Конфуция.
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Алексей — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 432 туристов
Наша команда — это коллеги, друзья, земляки и однокурсники, которые уже почти двадцать лет работают вместе. Среди нас — те, кто в 2009–2010 годах принимал в Китае более тысячи российских читать дальше
детей, приглашённых президентом. Верим, что эти ребята уже выросли и, возможно, сегодня вносят свой вклад в дружбу между нашими странами.
Есть и «старшие братья и сёстры» — наши наставники, талантливые специалисты из Министерства промышленности и других организаций. С нами — друзья, окончившие Хабаровский и Московский университеты, и однокурсники, с которыми мы поддерживаем друг друга уже более 20 лет.
Будем рады встретиться с вами в Китае, познакомиться, вместе увидеть культурные и природные достопримечательности страны и сделать всё возможное, чтобы вы полюбили китайскую культуру, традиции, обычаи, кухню, товары и многое друго
Спасибо вам за вашу оценку. Я очень рад встретить в Китае такого способного человека, как вы. В то же время, читать дальше
спасибо вам за то, что помогли мне узнать моего старого друга на протяжении многих лет. Мы знаем друг друга почти 20 лет. Он мне очень помог, и он лучший студент, окончивший Сямыньский университет. Он также сопровождал основателя WeChat и других крупных кофейных компаний в России. Но я никогда не думал, что он принесет тебе такие переживания и в то же время причинит мне такой вред. Друзья - это зеркало друг для друга, и ты даешь четкое представление обо мне в реальной жизни. Спасибо вам, и я надеюсь, что у вас еще будет возможность приехать в Китай. Алеша обязательно составит вам компанию, чтобы увидеть великие реки и горы Китая и вместе познакомиться с китайской культурой и традиционными обычаями. И так далее. Еще раз приношу вам свои извинения за моих друзей и за себя. Поскольку есть так много людей, которые могут попасть в Запретный город в течение 12 часов, у меня действительно нет билета. Это наша вина, что я не объяснил вам это внятно. Я также надеюсь, что вы сможете меня понять. Потому что для китайцев посещение Запретного города должно быть забронировано за семь дней. Хотя мы старались изо всех сил, наша проблема заключалась в том, что у нас это плохо получалось. Я еще раз приношу свои извинения и надеюсь, что в будущем у меня будет возможность загладить это сожаление и принести извинения. Я до сих пор помню и ценю вашу доброту и помощь. Спасибо вам
Станислав
1 сен 2025
Алексей молодец! Хороший гид и человек. Несмотря на пробки прокатил нас по маршруту. Заехали на чайную церемонию, потом показал где очееееень вкусная утка по пекински. Прогулялись по олипийским обьектам (это не входит в маршрут, но так получилось). А потом еще в своё личное время возил нас искать торт и свечи (нам очень надо было). Короче отличный гид и маршрут. Пользуйтесь.
Марина
28 июн 2025
Экскурсия прошла замечательно. Алексей интересный и увлекательный гид, внимательный с прекрасным чувством юмора. При огромном количестве туристов мы все успели, провёл с нами время больше, чем было запланировано. Хорошо знает историю Китая, пунктуален и отлично умеет организовать маршрут. Огромная благодарность Алексею. Очень боялась Китая, но все прошло замечательно. Рекомендую.
А
Асмик
14 апр 2025
Несмотря на погодные условия, экскурсия была проведена. Детям и мне понравилось. Спасибо за экскурсию