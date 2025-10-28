Экскурсия в Пекине включает посещение ключевых достопримечательностей города. Площадь Тяньаньмэнь - символ китайской государственности, где проходят важные мероприятия. Запретный город, служивший резиденцией императоров, поражает архитектурой и историей. Храм Неба, место молитв за урожай, отражает гармонию между небом и землёй. Трансфер между объектами на комфортабельном автомобиле. Забронируйте билеты в Запретный город заранее

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Прогуливаясь по центральным локациям Пекина, вы ощутите величие китайской философии и глубокую связь человека с природой и космосом. Места, входящие в маршрут, не только поражают красотой, но и дают возможность погрузиться в древние традиции и ритуалы.

Площадь Тяньаньмэнь — сердце Китая

Это не просто самая большая городская площадь в мире, занимающая 440 000 м², но и символ китайской государственности. Здесь проходят военные парады и важнейшие государственные мероприятия, а её простор способен вместить до миллиона человек. Оказавшись в этом историческом центре, вы почувствуете грандиозность и масштаб Китая.

Запретный город — императорская слава

Запретный город (Гугун) — это не только архитектурный шедевр, но и символ многовековой истории и культуры Китая. Дворец служил резиденцией императоров династий Мин и Цин, став свидетелем величия, интриг и дворцовой жизни.

Архитектурный ансамбль делится на две основные части:

Внешний двор — здесь проходили торжественные церемонии, заседания императорского двора и государственные праздники

Внутренний двор — центр повседневной жизни императора и его семьи

Храм Неба — гармония императора и космоса

Построенный в эпоху династии Мин, он служил местом молитв императоров за хороший урожай и благополучие страны. Здесь каждый элемент архитектуры несёт символическое значение, отражая гармонию между небом и землёй.

Организационные детали