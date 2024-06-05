1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
«Храм необычной формы и Музей шёлка»
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Великая Китайская стена и храм Юнхэгун в Пекине
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
«Я расскажу об истории этого места, связанной с именем императора Канси, и открою для вас особенности религиозной жизни Китая»
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Один день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
«Храм Неба и религия Поднебесной»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Удивительные окрестности Пекина: культура, история и чайные традиции
Погрузитесь в мир китайской культуры и истории с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя тайны Великой Китайской стены и традиции чайной церемонии
«Приглашаю познакомиться с ее историей, культурой, религией, олимпийским наследием и чайными традициями»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Великой Китайской стене, Храму Юнхэгун и Чайная церемония
Поднимитесь на Великую Китайскую стену, посетите древний Храм Юнхэгун и испытайте гармонию на чайной церемонии
«А затем погрузимся в историю, религию и философию Поднебесной — посетим древний храм и обретём душевную гармонию на чайной церемонии»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Великая Китайская стена и храм Конфуция за один день
Путешествие по Великой Китайской стене и храму Конфуция в Пекине. Откройте для себя древние тайны и насладитесь культурным наследием Китая
Начало: В холле вашего отеля
«Мы посетим второй по величине храм Китая, посвящённый Конфуцию»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Узнайте тайны Великой Китайской стены и старого Пекина
Погрузитесь в историю Китая: узнайте тайны Великой стены и откройте для себя быт старого Пекина с посещением монастыря Юнхэгун и акробатического шоу
Начало: В вашем отеле
«Вход в храм Юнхэгун — 25 юаней»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия по Пекину: история, культура и гастрономия
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Пекина, где каждый шаг рассказывает историю древней культуры
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пекин: По следам императоров - глубокое погружение в историю
Откройте для себя сокровища Пекина в уникальной экскурсии, где история и культура древнего Китая оживают на ваших глазах
«Для чего был построен Храм Неба»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Пекином: культурные сокровища и традиции
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
«Я расскажу, что, по мнению древних китайцев, влияло на их благосостояние и при чём тут храм»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$258 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пекин: Храм Неба, Ламаистский храм Юнхэгун и чайная церемония
Познайте духовную суть Китая, посетив его знаменитые храмы и приняв участие в традиционной чайной церемонии
Начало: В вашем отеле
«Наша экскурсия — это погружение в китайскую религиозную культуру»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тайны Старого Пекина: храм Неба, Шичахай, Летний дворец
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Старому Пекину! Посетите храм Неба, район Шичахай и Летний дворец, узнайте о традициях и истории Китая
«Я расскажу о строительстве храма и о важности ритуалов в конфуцианской традиции»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
Погрузитесь в историю и культуру Китая: Великая стена, храм Юнхэгун и хот-пот в модном кафе. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь ажурной архитектурой, а я расскажу вам о религии и строительстве храма»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$290 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Прекрасная поездка с Алексеем. Комфортно, удобно, интересно. Помимо экскурсии получили много дополнительной бытовой информации. Алексей с радостью помогает, объясняет, рассказывает, где вкуснее и интереснее. В итоге получили больше, чем было в экскурсии. Спасибо огромное!
- IIvan4 июня 2024Юлия 52 года Германия С 21 по 25 мая 2024 года Я с семьёй посетили Пекин столицу Народной Республики Китай. Мы носители
- ИИльдар1 июня 2024Экскурсия на Великую китайскую стену очень понравилась! Нашим гидом был Василий! Интересный рассказчик с чувством юмора! Рекомендую.
- ААнна1 июня 2024Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала интересно и увлекательно. Терпеливо отвечала на все вопросы.
- ННаталья29 мая 2024Замечательное 4 часовое погружение в историю Китая, грамотно построенная логистика пешей экскурсии, увлекательный, живой рассказ гида Jula, а так же Jula огромное спасибо за активную обратную связь!
- ДДинара29 мая 2024Спасибо большое за организацию экскурссии! обращусь еще не раз! все понравилось!
- ЕЕвгений28 мая 2024Все понравилось. Познавательно и интересно. Есть возможность корректировать программу
- DDmitry27 мая 2024Находясь с коллегами в рабочей командировке, высвободили один день и решили посвятить его экскурсии на Великую китайскую стену. Выбрали экскурсию
- ДДмитрий26 мая 2024Всем добрый день. Брали у Алексея тур на китайскую стену. Полностью рады своему выбору. Алексей помог решить все организационные вопросы, подсказывал где
- ВВасилий24 мая 2024Ночная версия экскурсии - замечательная возможность познакомиться с Пекином во время длительной ночной пересадки!
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Святые места»
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