Исследуйте Летний дворец в удобное вам время и комфортном темпе. Этот билет даст вам возможность быстро попасть в Летний дворец, без необходимости стоять в очереди.
Вы можете выбрать стандартный билет с осмотром главных ворот и садов Летнего дворца, или полный доступ ко всем частям Летнего дворца, включая Башню буддийских благовоний, улицу Сучжоу, сад Дэхэ и Музей Летнего дворца.
Вы можете выбрать стандартный билет с осмотром главных ворот и садов Летнего дворца, или полный доступ ко всем частям Летнего дворца, включая Башню буддийских благовоний, улицу Сучжоу, сад Дэхэ и Музей Летнего дворца.
Описание билетаПознакомьтесь с летней резиденцией императоров Цзиньской, Юаньской и Цинской империи в удобном вам темпе. Вы можете выбрать билет, исходя из ваших предпочтений: Стандартный входной билет (вход с 6:00 до 18:00) Дает доступ к главным воротам и садам Летнего дворца. Сможете самостоятельно исследовать территорию в удобном вам темпе с путеводителем в формате PDF на английском языке. Полный входной билет (вход с 6:00 до 15:00) Дает доступ ко всем зонам Летнего дворца, включая Башню буддийских благовоний, улицу Сучжоу, сад Дэхэ и Музей Летнего дворца. Включает путеводитель в формате PDF на английском языке для самостоятельного исследования объектов. Важная информация:
- С собой необходимо взять Паспорт или удостоверение личности;
- Билет действителен в течение всего дня.
Ежедневно с 6:00 до 18:00 (вход по полному билету до 15:00).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Cтандартный билет:
- Главные ворота
- Сад Летнего дворца
- Полный билет:
- Cад Летнего дворца
- Башня буддийских благовоний
- Улица Сучжоу
- Сад Дэхэ
- Музей Летнего дворца
Что включено
- Вход в локации согласно выбранному билету
- PDF-путеводитель на английском языке.
Что не входит в цену
- Трансфер.
Место начала и завершения?
中国北京市海淀区新建宫门路19号 邮政编码: 100091
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 6:00 до 18:00 (вход по полному билету до 15:00).
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- С собой необходимо взять Паспорт или удостоверение личности
- Билет действителен в течение всего дня
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
22 сен 2025
О
Ольга
2 сен 2025
Всё замечательно, билеты пришли заранее, никаких проблем не возникло, но в принципе спокойно можно приобрести билеты м в кассах, очереди совсем не большие, хотя мы были в августе
Д
Дмитрий
24 авг 2025
Все оперативно, недостающую информацию запросили. Билеты с инструкцией на вход были направлены по WA, и дополнительно накануне было напоминает.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
до 10 чел.
Пекин: Летний дворец, Великая стена и чай
Погрузитесь в атмосферу Пекина: от величия Летнего дворца до захватывающих видов Великой стены. Насладитесь китайской чайной церемонией
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$398 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Великой Китайской стене и Летнему дворцу императоров
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 07:00
21 ноя в 07:00
$330 за всё до 6 чел.
Групповая
Автобусная экскурсия по Мутяньюй и Летнему дворцу с билетом
Начало: 中国北京市朝阳区XC99+GF8 邮政编码: 100029
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
21 ноя в 07:30
$28.90 за человека