Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)

За один день посмотреть два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
«Тот, кто не побывал на Великой стене, — не настоящий китаец», — гласит поговорка. А местные жители настаивают: «Не посетив стену, не прочувствуешь дух Поднебесной». Приглашаю вас проверить утверждение на себе и понять, насколько оно верно.

Мы поднимемся на грандиозное сооружение, а после отправимся изучать красоты Летнего дворца императоров и садово-парковое искусство Китая.
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
Ближайшие даты:
20
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Описание

Что вас ожидает

Великое китайское чудо (участок Цзюй Юн Гуань)

Вы увидите самый главный символ страны — Великую Китайскую стену, которая словно каменный дракон обвила склоны горной цепи Иньшань. Подниметесь на один из её участков, построенных во времена правления династии Мин. Услышите правдивые истории и многочисленные легенды о стене.

Летний дворец императоров

Летняя резиденция императоров Цзиньской, Юаньской и Цинской империи расположилась на окраине Пекина. Её размах впечатляет — 290 гектаров и более 3000 строений. Вы полюбуетесь павильонами, дворцовыми залами, беседками, террасами и извилистыми галереями, познакомитесь с китайским садово-парковым искусством.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка пройдёт на автомобиле Honda Accord, Toyota Kamimizu или Volkswagen Passat. Дорога от центра Пекина до первой локации займёт примерно 1 час.
  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги русскоязычного гида
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на Великую Китайскую стену — 40 юаней/чел., вход в парк Ихэюань — 30 юаней/чел., обед — по желанию
  • С собой возьмите паспорт

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4 сен 2023
Спасибо нашему гиду за приятную поездку и рассказ, было интересно узнать больше про жизнь и быт Китая. Все было как и договаривались.

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