За один день посмотреть два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
Мы поднимемся на грандиозное сооружение, а после отправимся изучать красоты Летнего дворца императоров и садово-парковое искусство Китая.
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Описание
Что вас ожидает
Великое китайское чудо (участок Цзюй Юн Гуань)
Вы увидите самый главный символ страны — Великую Китайскую стену, которая словно каменный дракон обвила склоны горной цепи Иньшань. Подниметесь на один из её участков, построенных во времена правления династии Мин. Услышите правдивые истории и многочисленные легенды о стене.
Летний дворец императоров
Летняя резиденция императоров Цзиньской, Юаньской и Цинской империи расположилась на окраине Пекина. Её размах впечатляет — 290 гектаров и более 3000 строений. Вы полюбуетесь павильонами, дворцовыми залами, беседками, террасами и извилистыми галереями, познакомитесь с китайским садово-парковым искусством.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка пройдёт на автомобиле Honda Accord, Toyota Kamimizu или Volkswagen Passat. Дорога от центра Пекина до первой локации займёт примерно 1 час.
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги русскоязычного гида
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на Великую Китайскую стену — 40 юаней/чел., вход в парк Ихэюань — 30 юаней/чел., обед — по желанию
- С собой возьмите паспорт
Для транзитных путешественников
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в холле вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.