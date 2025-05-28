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Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)

Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Путешествие к Великой Китайской стене и Летнему дворцу императоров обещает быть незабываемым.

Великая стена, символ могущества и величия Китая, простирается на тысячи километров, но именно участок Цзюй Юн Гуань откроет вам
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её истинное очарование. Поднявшись на стену, вы почувствуете себя частью истории, окутанной мифами и легендами. После, Летний дворец приглашает вас в мир китайской императорской роскоши.

Более 3000 строений, раскинувшихся на 290 гектарах, расскажут о вкусах и предпочтениях правителей Китая на протяжении веков.

Чайная церемония завершит ваше путешествие, позволив отдохнуть и насладиться изысканными сортами чая.

В стоимость экскурсии включены услуги русскоязычного гида и трансфер из центра Пекина, что делает ваше путешествие максимально комфортным.

Важно помнить о необходимости иметь при себе паспорт и учесть, что входные билеты на объекты оплачиваются отдельно.

Это путешествие не только расширит ваши горизонты, но и позволит глубже понять культуру и историю Китая

4.9
38 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность увидеть Великую Китайскую стену
  • 🏯 Посещение Летнего дворца императоров
  • 🧭 Индивидуальный подход и русскоязычный гид
  • 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
  • 🍵 Участие в традиционной чайной церемонии
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)

Что можно увидеть

  • Великая Китайская стена
  • Летний дворец императоров
  • Парк Ихэюань

Описание экскурсии

Великое китайское чудо (участок Цзюй Юн Гуань)

Вы увидите самый главный символ страны — Великую Китайскую стену, которая словно каменный дракон обвила склоны горной цепи Иньшань. Подниметесь на один из её участков, построенных во времена правления династии Мин. Услышите правдивые истории и многочисленные легенды о стене.

Летний дворец императоров

Летняя резиденция императоров Цзиньской, Юаньской и Цинской империи расположилась на окраине Пекина. Её размах впечатляет — 290 гектаров и более 3000 строений. Вы полюбуетесь павильонами, дворцовыми залами, беседками, террасами и извилистыми галереями, познакомитесь с китайским садово-парковым искусством.

Чайная церемония

После насыщенной прогулки вас ждёт чайная церемония. Вы отдохнёте, продегустируете разные сорта и узнаете любопытные факты про нашу чайную культуру.

По пути вы также увидите два олимпийских объекта: «Птичье гнездо», «Водяной куб» и музей нефрита.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Honda Accord, Toyota Kamimizu или Volkswagen Passat. Дорога от центра Пекина до первой локации займёт примерно 1 час.
  • В стоимость экскурсии включены услуги русскоязычного гида и трансфер из центра Пекина. Трансфер из других районов — за доплату, уточняйте в переписке.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на Великую Китайскую стену — 40 юаней/чел., вход в парк Ихэюань — 30 юаней/чел., обед — по желанию
  • С собой возьмите паспорт
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн
Пэн — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провели экскурсии для 2667 туристов
Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Наша команда дорожит своей репутацией: мы тщательно следим за качеством услуг и дарим гостям хорошие впечатления. Ждём вас в Китае!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
Мы благодарны нашему гиду Пэну за эту экскурсию, она прошла великолепно, на комфортабельном автомобиле и в дружественной обстановке. Пэн прекрасный рассказчик и терпеливо ответил на 100500 наших вопросов. Китайская стена
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была нашей мечтой и мечта сбылась на все 100%. Также в рамках экскурсии мы посетили Летний дворец императора, узнали много нового и прониклись к культуре и истории Китая. Всем искренне рекомендуем Пэна, вы останетесь довольны.

Мы благодарны нашему гиду Пэну за эту экскурсию, она прошла великолепно, на комфортабельном автомобиле и в
Мы благодарны нашему гиду Пэну за эту экскурсию, она прошла великолепно, на комфортабельном автомобиле и в
Мы благодарны нашему гиду Пэну за эту экскурсию, она прошла великолепно, на комфортабельном автомобиле и в
Мы благодарны нашему гиду Пэну за эту экскурсию, она прошла великолепно, на комфортабельном автомобиле и в
Мы благодарны нашему гиду Пэну за эту экскурсию, она прошла великолепно, на комфортабельном автомобиле и в
Мы благодарны нашему гиду Пэну за эту экскурсию, она прошла великолепно, на комфортабельном автомобиле и в
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С
Все четко, пунктуально. С нами работала Лотос. Старалась максимально донести информацию, знает много, особенно бацзы. Лотос- интересный собеседник, но нужно все-таки иметь в виду, что экскурсия проходит не с носителем языка, поэтому приходиться напрягаться, чтобы усвоить информацию.
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Алина
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид Пэн отлично говорит по-русски. Очень много и интересно рассказывает. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле с хорошо продуманным маршрутом. Всем рекомендую именно гида Пэна.
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид Пэн отлично говорит по-русски. Очень много и интересно рассказывает. Экскурсия проходила
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид Пэн отлично говорит по-русски. Очень много и интересно рассказывает. Экскурсия проходила
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид Пэн отлично говорит по-русски. Очень много и интересно рассказывает. Экскурсия проходила
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид Пэн отлично говорит по-русски. Очень много и интересно рассказывает. Экскурсия проходила
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид Пэн отлично говорит по-русски. Очень много и интересно рассказывает. Экскурсия проходила
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид Пэн отлично говорит по-русски. Очень много и интересно рассказывает. Экскурсия проходила
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Марина
Всё было супер! Гид молодец, хорошо говорит по русски, много рассказывал про историю Китая, вкусный обед, и комфортная машина👌 дополнительно мы оплачивали обед шведский стол и вход на территорию парка,
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также мы посетили летний дворец, вход в которыц также оплачивается допрлнительно. Плюс нас завезли на фабрику нефритовую и чайную церемонию, где тоже по желанию можно чтото приобрести. Это просто к информации для туристов о планиррвании бюджета поездки.

Всё было супер! Гид молодец, хорошо говорит по русски, много рассказывал про историю Китая, вкусный обед,
Всё было супер! Гид молодец, хорошо говорит по русски, много рассказывал про историю Китая, вкусный обед,
Всё было супер! Гид молодец, хорошо говорит по русски, много рассказывал про историю Китая, вкусный обед,
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А
Замечательная, насыщенная, интересная экскурсия! Гидом был Сергей. Нам повезло)) Везде успели + добавили заезд на олимпийские обьекты. На чайную церемонию заезжали купить чай, нужен был особенный)) Спасибо за отличную экскурсию!
Замечательная, насыщенная, интересная экскурсия! Гидом был Сергей. Нам повезло)) Везде успели + добавили заезд на олимпийские
Замечательная, насыщенная, интересная экскурсия! Гидом был Сергей. Нам повезло)) Везде успели + добавили заезд на олимпийские
Замечательная, насыщенная, интересная экскурсия! Гидом был Сергей. Нам повезло)) Везде успели + добавили заезд на олимпийские
Замечательная, насыщенная, интересная экскурсия! Гидом был Сергей. Нам повезло)) Везде успели + добавили заезд на олимпийские
Замечательная, насыщенная, интересная экскурсия! Гидом был Сергей. Нам повезло)) Везде успели + добавили заезд на олимпийские
Замечательная, насыщенная, интересная экскурсия! Гидом был Сергей. Нам повезло)) Везде успели + добавили заезд на олимпийские
Замечательная, насыщенная, интересная экскурсия! Гидом был Сергей. Нам повезло)) Везде успели + добавили заезд на олимпийские
Замечательная, насыщенная, интересная экскурсия! Гидом был Сергей. Нам повезло)) Везде успели + добавили заезд на олимпийские+1
Замечательная, насыщенная, интересная экскурсия! Гидом был Сергей. Нам повезло)) Везде успели + добавили заезд на олимпийские
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А
Гид очень понравился. Брали две экскурсии Великая Китайская стена и стеклянный мост. Проходили по тем маршрутам по которым не возят. Все внятно и понятно было рассказано. В общем супер 👍 очень рекомендую.
Гид очень понравился. Брали две экскурсии Великая Китайская стена и стеклянный мост. Проходили по тем маршрутам
Гид очень понравился. Брали две экскурсии Великая Китайская стена и стеклянный мост. Проходили по тем маршрутам
Гид очень понравился. Брали две экскурсии Великая Китайская стена и стеклянный мост. Проходили по тем маршрутам
Гид очень понравился. Брали две экскурсии Великая Китайская стена и стеклянный мост. Проходили по тем маршрутам
Гид очень понравился. Брали две экскурсии Великая Китайская стена и стеклянный мост. Проходили по тем маршрутам
Гид очень понравился. Брали две экскурсии Великая Китайская стена и стеклянный мост. Проходили по тем маршрутам
Гид очень понравился. Брали две экскурсии Великая Китайская стена и стеклянный мост. Проходили по тем маршрутам
Гид очень понравился. Брали две экскурсии Великая Китайская стена и стеклянный мост. Проходили по тем маршрутам
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