🌟 Уникальная возможность увидеть Великую Китайскую стену
🏯 Посещение Летнего дворца императоров
🧭 Индивидуальный подход и русскоязычный гид
🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
🍵 Участие в традиционной чайной церемонии
Что можно увидеть
Великая Китайская стена
Летний дворец императоров
Парк Ихэюань
Описание экскурсии
Великое китайское чудо (участок Цзюй Юн Гуань)
Вы увидите самый главный символ страны — Великую Китайскую стену, которая словно каменный дракон обвила склоны горной цепи Иньшань. Подниметесь на один из её участков, построенных во времена правления династии Мин. Услышите правдивые истории и многочисленные легенды о стене.
Летний дворец императоров
Летняя резиденция императоров Цзиньской, Юаньской и Цинской империи расположилась на окраине Пекина. Её размах впечатляет — 290 гектаров и более 3000 строений. Вы полюбуетесь павильонами, дворцовыми залами, беседками, террасами и извилистыми галереями, познакомитесь с китайским садово-парковым искусством.
Чайная церемония
После насыщенной прогулки вас ждёт чайная церемония. Вы отдохнёте, продегустируете разные сорта и узнаете любопытные факты про нашу чайную культуру.
По пути вы также увидите два олимпийских объекта: «Птичье гнездо», «Водяной куб» и музей нефрита.
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Honda Accord, Toyota Kamimizu или Volkswagen Passat. Дорога от центра Пекина до первой локации займёт примерно 1 час.
В стоимость экскурсии включены услуги русскоязычного гида и трансфер из центра Пекина. Трансфер из других районов — за доплату, уточняйте в переписке.
Дополнительно оплачиваются входные билеты на Великую Китайскую стену — 40 юаней/чел., вход в парк Ихэюань — 30 юаней/чел., обед — по желанию
С собой возьмите паспорт
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провели экскурсии для 2667 туристов
Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета.
Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Наша команда дорожит своей репутацией: мы тщательно следим за качеством услуг и дарим гостям хорошие впечатления. Ждём вас в Китае!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
2
3
–
2
1
1
–
Л
Лариса
Мы благодарны нашему гиду Пэну за эту экскурсию, она прошла великолепно, на комфортабельном автомобиле и в дружественной обстановке. Пэн прекрасный рассказчик и терпеливо ответил на 100500 наших вопросов. Китайская стена читать дальшеуменьшить
была нашей мечтой и мечта сбылась на все 100%. Также в рамках экскурсии мы посетили Летний дворец императора, узнали много нового и прониклись к культуре и истории Китая. Всем искренне рекомендуем Пэна, вы останетесь довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Все четко, пунктуально. С нами работала Лотос. Старалась максимально донести информацию, знает много, особенно бацзы. Лотос- интересный собеседник, но нужно все-таки иметь в виду, что экскурсия проходит не с носителем языка, поэтому приходиться напрягаться, чтобы усвоить информацию.
Вам был полезен этот отзыв?
Алина
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид Пэн отлично говорит по-русски. Очень много и интересно рассказывает. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле с хорошо продуманным маршрутом. Всем рекомендую именно гида Пэна.
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Всё было супер! Гид молодец, хорошо говорит по русски, много рассказывал про историю Китая, вкусный обед, и комфортная машина👌 дополнительно мы оплачивали обед шведский стол и вход на территорию парка, читать дальшеуменьшить
также мы посетили летний дворец, вход в которыц также оплачивается допрлнительно. Плюс нас завезли на фабрику нефритовую и чайную церемонию, где тоже по желанию можно чтото приобрести. Это просто к информации для туристов о планиррвании бюджета поездки.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Арина
Замечательная, насыщенная, интересная экскурсия! Гидом был Сергей. Нам повезло)) Везде успели + добавили заезд на олимпийские обьекты. На чайную церемонию заезжали купить чай, нужен был особенный)) Спасибо за отличную экскурсию!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
А
Альбина
Гид очень понравился. Брали две экскурсии Великая Китайская стена и стеклянный мост. Проходили по тем маршрутам по которым не возят. Все внятно и понятно было рассказано. В общем супер 👍 очень рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии на «Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)»