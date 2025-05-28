Путешествие к Великой Китайской стене и Летнему дворцу императоров обещает быть незабываемым.Великая стена, символ могущества и величия Китая, простирается на тысячи километров, но именно участок Цзюй Юн Гуань откроет вам

её истинное очарование. Поднявшись на стену, вы почувствуете себя частью истории, окутанной мифами и легендами. После, Летний дворец приглашает вас в мир китайской императорской роскоши. Более 3000 строений, раскинувшихся на 290 гектарах, расскажут о вкусах и предпочтениях правителей Китая на протяжении веков. Чайная церемония завершит ваше путешествие, позволив отдохнуть и насладиться изысканными сортами чая. В стоимость экскурсии включены услуги русскоязычного гида и трансфер из центра Пекина, что делает ваше путешествие максимально комфортным. Важно помнить о необходимости иметь при себе паспорт и учесть, что входные билеты на объекты оплачиваются отдельно. Это путешествие не только расширит ваши горизонты, но и позволит глубже понять культуру и историю Китая

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Великое китайское чудо (участок Цзюй Юн Гуань)

Вы увидите самый главный символ страны — Великую Китайскую стену, которая словно каменный дракон обвила склоны горной цепи Иньшань. Подниметесь на один из её участков, построенных во времена правления династии Мин. Услышите правдивые истории и многочисленные легенды о стене.

Летний дворец императоров

Летняя резиденция императоров Цзиньской, Юаньской и Цинской империи расположилась на окраине Пекина. Её размах впечатляет — 290 гектаров и более 3000 строений. Вы полюбуетесь павильонами, дворцовыми залами, беседками, террасами и извилистыми галереями, познакомитесь с китайским садово-парковым искусством.

Чайная церемония

После насыщенной прогулки вас ждёт чайная церемония. Вы отдохнёте, продегустируете разные сорта и узнаете любопытные факты про нашу чайную культуру.

По пути вы также увидите два олимпийских объекта: «Птичье гнездо», «Водяной куб» и музей нефрита.

Организационные детали