«Тот, кто не побывал на Великой стене, — не настоящий китаец», — гласит поговорка. А местные жители настаивают: «Не посетив стену, не прочувствуешь дух Поднебесной». Приглашаю вас проверить утверждение на себе и понять, насколько оно верно. Мы поднимемся на грандиозное сооружение, а после отправимся изучать красоты Летнего дворца императоров и садово-парковое искусство Китая.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Великое китайское чудо (участок Цзюй Юн Гуань)

Вы увидите самый главный символ страны — Великую Китайскую стену, которая словно каменный дракон обвила склоны горной цепи Иньшань. Подниметесь на один из её участков, построенных во времена правления династии Мин. Услышите правдивые истории и многочисленные легенды о стене.

Летний дворец императоров

Летняя резиденция императоров Цзиньской, Юаньской и Цинской империи расположилась на окраине Пекина. Её размах впечатляет — 290 гектаров и более 3000 строений. Вы полюбуетесь павильонами, дворцовыми залами, беседками, террасами и извилистыми галереями, познакомитесь с китайским садово-парковым искусством.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка пройдёт на автомобиле Honda Accord, Toyota Kamimizu или Volkswagen Passat. Дорога от центра Пекина до первой локации займёт примерно 1 час.

В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги русскоязычного гида

Дополнительно оплачиваются входные билеты на Великую Китайскую стену — 40 юаней/чел., вход в парк Ихэюань — 30 юаней/чел., обед — по желанию

С собой возьмите паспорт

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.