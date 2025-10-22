Великая Китайская стена + Летний дворец Ихэюань - из Пекина
Откройте для себя величие Великой Китайской стены и царскую роскошь Летнего дворца Ихэюань. Завершите день дегустацией утки по-пекински и чая
Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в богатую историю и культуру Китая. Великая Китайская стена, простирающаяся на тысячи километров, полна тайн и легенд. Летний дворец Ихэюань, окружённый живописным парком, впечатляет сочетанием архитектурных стилей.
Завершает программу дегустация утки по-пекински и участие в чайной церемонии, что позволяет прочувствовать традиции китайской кухни. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех, кто интересуется историей и культурой Китая
44 отзыва
6 причин купить эту экскурсию
🌟 Погружение в историю Китая
🏯 Посещение уникальных достопримечательностей
🍽️ Дегустация утки по-пекински
🍵 Участие в чайной церемонии
🚗 Комфортабельный трансфер
👨🏫 Услуги русскоговорящего гида
Что можно увидеть
Великая Китайская стена
Летний дворец Ихэюань
Описание экскурсии
Великая Китайская стена — погружение в историю древней цивилизации. Величественная стена простирается на тысячи километров, и каждый её участок наполнен тайнами и легендами. Вы узнаете, как и зачем строилась стена, почему она стала символом Китая и какие мистические истории с ней связаны. Некоторые остаются нераскрытыми загадками по сей день.
Летний дворец Ихэюань — погружение в царскую роскошь и гармонию природы. Рядом с Ихэюань разбит огромный парк с прудами, мостами и цветущими садами. Вы увидите, как в оформлении дворца переплетаются элементы китайской, западной и тибетской архитектуры и пройдёте по длинному коридору, который соединяет его павильоны. Узнаете, какие исторические события и ярких личностей помнит Ихэюань.
Утка по-пекински и чайная церемония по фэншуй. Вы отправитесь в ресторан, чтобы отведать знаменитую утку, приготовленную по лучшим китайским рецептам. А далее вас ждёт дегустация чая. Вы узнаете об истории напитка и роли чайной церемонии в жизни китайцев, разберётесь в особенностях разных сортов и попробуете те, что любили императоры.
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat, Buick, BaoJun 530 или Xuetielong 307 (детских кресел нет), услуги русскоговорящего гида, чайная церемония
Возможно проведение экскурсии для большого количества человек — подробности в переписке
Дополнительные расходы
Вход на Великую китайскую стену + фуникулёр — 200 юаней с человека
Вход в Летний дворец Ихэюань — 20 юаней с человека
Питание. Ресторан выбирается исходя из вашего бюджета
Оплата принимается как в долларах, так и в юанях.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 442 туристов
Наша команда — это коллеги, друзья, земляки и однокурсники, которые уже почти двадцать лет работают вместе. Среди нас — те, кто в 2009–2010 годах принимал в Китае более тысячи российских читать дальше
детей, приглашённых президентом. Верим, что эти ребята уже выросли и, возможно, сегодня вносят свой вклад в дружбу между нашими странами.
Есть и «старшие братья и сёстры» — наши наставники, талантливые специалисты из Министерства промышленности и других организаций. С нами — друзья, окончившие Хабаровский и Московский университеты, и однокурсники, с которыми мы поддерживаем друг друга уже более 20 лет.
Будем рады встретиться с вами в Китае, познакомиться, вместе увидеть культурные и природные достопримечательности страны и сделать всё возможное, чтобы вы полюбили китайскую культуру, традиции, обычаи, кухню, товары и многое друго
Отзывы и рейтинг
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
22 окт 2025
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию. Гид замечательная, хорошо говорит по русски. Рекомендую!
Дата посещения: 14 мая 2025
D
Daria
13 ноя 2025
Мы впервые прилетели в Пекин в конце октября. Алексей нам очень понравился. Он хорошо владеет русским языком. Много рассказывал об истории Китая, о традициях, семейных ценностях, о культуре этой замечательной читать дальше
страны. Он показал нам не только достопримечательности Пекина, но и привез на чайную церемонию, где мы узнали много интересного о чае, о правильной заварке его. Алексей оказался очень внимательным человеком и помог решить наши небольшие проблемы. Он пунктуален, приятен в общении, с хорошим чувством юмора. Бывал в России и мы много говорили о нашей стране. Если вы полетите в Пекин, обязательно свяжитесь с нашим гидом! Он пошел нам навстречу во многих вещах, начиная с того, что в наши даты все отказывались от проведения экскурсий. Спасибо Леша! Привет от Фатимы и Лены!
К
Константин
12 ноя 2025
Я не знаю как Алексей смог уместить все в один день. Но это получилось. Знакомство с Китайской стеной состоялось с кучей дополнительных локаций. А в завершении главное гастрособытие - утка по-пекински в Пекине (это был мой один из основных пунктов). Идеальная экскурсия при однодневном стоповере в Пекине. Спасибо
В
Вячеслав
9 ноя 2025
Ездили с Алексеем на экскурсию Великая китайская стена и летний дворец императора, все очень понравилось, он достаточно хорошо говорит по русски, по пути мы задавали ему очень много вопросов, постоянно болтали. Завез нас на обед и вообще всегда шел на встречу нашим желаниям! Очень рекомендуем эту экскурсию и этого гида всем, кому интересно!!!
М
Марина
5 ноя 2025
Все отлично, буду обращаться еще. Спасибо Алексею.
И
Ирина
29 окт 2025
Обращу внимание, это была не экскурсия с гидом, а лишь сопровождение по локациям без исторического рассказа. Само сопровождение было безупречным. Везде проходили без очередей, без толпы. Но мы впервые в Китае и были с детьми, конечно, хотелось рассказа, фактов, знания истории Китая
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо вам за ваш отзыв. Насколько я знаю, это известные экскурсоводы в Пекине, которые работают уже более 20 лет. Они читать дальше
работают дольше меня. Вы увидели и оценили больше, чем обычные туристы. Вы испытали на себе китайскую акробатику и поднялись на Великую Китайскую стену и Северные королевские сады… Что касается того, что, по вашему мнению, не так хорошо, как вы думаете, мне глубоко жаль, и я передам им ваше искреннее мнение. В следующий раз я обязательно расскажу вам больше интересных историй и исторических знаний. Спасибо вам за ваше доброе руководство. Историю Китая и его пятитысячелетнюю культуру невозможно описать за один-два дня. Я с нетерпением жду вашего следующего визита, чтобы познакомиться с нашей культурой и историей. Впереди еще много-много историй. У каждого экскурсовода есть своя история. Если сможете, спросите их и они помогут вам. они объяснят, что вам нужно, чтобы вы были намного счастливее и в конце концов не пожалели об этом. Если у вас есть какие-либо вопросы, рекомендуется решить их на месте, чтобы вам было комфортно и чтобы они больше соответствовали вашему благородному статусу и я желаю вам счастливой жизни и всего наилучшего, с нетерпением жду следующей встречи. Встретимся снова и расскажем вам больше историй, интересных идей и исторических знаний.
А
Алексей
28 окт 2025
Хороший гид, нам все понравилрсь.
Ю
Юлия
21 окт 2025
К сожалению не могу рекомендовать в качестве экскурсовода Зоя. Русским языком она владеет на бытовом уровне. А вот исторических сведений или не знает или не хватает языковых навыков.
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо вам за ваш отзыв. Она является одним из немногих лицензированных гидов-экскурсоводов в Китае в связи с нынешним туристическим сезоном. читать дальше
Спасибо вам за то, что вы узнали ее язык. У всех разное понимание истории и культуры. Я передал ей вашу просьбу и мнение. Точно так же, как существуют различия между восточной и западной культурами, невозможно сразу полностью интегрироваться. Спасибо вам за вашу похвалу, она будет совершенствоваться от человека к человеку в любое время. С нетерпением ожидая возможности снова приехать в Китай, я желаю вам счастья
А
Анастасия
18 окт 2025
Экскурсией остались довольны. Маршрут был составлен грамотно, оперативно куплены билеты онлайн, везде проходили очень быстро и без очереди. Мы остановились в Пекине всего на 2 дня, хотели посмотреть максимально достопримечательностей читать дальше
за короткое время, с этой задачей Алексей нам очень помог. Хотя именно как гида я бы его рекомендовать не стала, из-за сильного акцента очень сложно было воспринимать информацию, местами мы совсем не понимали друг друга, скорее это водитель/сопровождающий, что лично нас вполне устроило, но для тех кому важны исторические детали и информация в целом будет лучше поискать другие варианты. Для тех, кто просто хочет осмотреть достопримечательности с комфортом и без лишней суеты, то это идеальный вариант.
Ж
Женя
15 окт 2025
Гид был с очень плохим произношением русского. Стоило усилий, чтобы вникнуть в то, что он говорит. Стоит его рассматривать просто как трансфер, но тогда это слишком дорого. Попросили отвезти на читать дальше
обед в хорошее место, он предложил kfc, мак или пекинскую утку. Выбрали утку, привез в супер туристическую столовку, куда туристов привозят пачками на автобусах. Для индивидуального тура можно было постараться и найти какие то менее многолюдные потоковые места, тем более, что с нами он все равно не сидел. На стену не поднимался, довел до фуникулера и потом встретил. С таким подходом я не поняла, зачем взяла этот тур. Мне удобнее было бы просто приехать на стену на такси и уехать обратно, и не переплачивать.
Алексей
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв. Нам очень жаль, что экскурсия не полностью оправдала ваши ожидания.
Мы хотим пояснить, что во время Золотого читать дальше
праздника в Пекине очень многолюдно, поэтому посещение популярных мест, таких как рестораны, действительно может быть затруднено.
Что касается обеда, мы всегда стараемся познакомить наших гостей с местной кухней, и нам жаль, что вкус блюд не пришёлся вам по душе. Мы обязательно учтём ваши замечания, чтобы предлагать более разнообразные варианты в будущем.
Наши гиды сопровождают гостей на протяжении всей экскурсии и всегда готовы оказать помощь. Мы ещё раз проинструктируем их, чтобы они были более внимательны к потребностям гостей в течение всего дня.
Мы ценим вашу обратную связь и сделаем всё возможное, чтобы наш сервис становился только лучше. Надеемся, что в будущем сможем сделать ваше пребывание в Китае более приятным.
А
Александра
12 окт 2025
Спасибо большое! Нам очень понравилось, все было отлично, Алексей подстраивался под наш темп, предлагал альтернативные варианты, отлично подготовил программу, был доброжелательным, активным, все понятно и весело рассказывал! Помог с зарядкой для телефонов, посоветовал прекрасное место для того, чтобы попробовать настоящую пекинскую утку.
Е
Егор
5 окт 2025
Алексей - очень эрудированный, интересный человек с прекрасным знанием русского языка. Забрал с отеля на хорошем автомобиле, отвёз на стену. По дороге много беседовали, рассказывал о культуре Китая, о быте его жителей, интересно и познавательно. После стены отвёз нас Летний дворец, где также много времени посвятил истории и культуре. Однозначно порекомендуем его услуги! Нам очень понравилась экскурсия.
Анастасия
27 сен 2025
Много лет мы мечтали увидеть Великую Китайскую Стену. И, о, чудо! Наконец, свершилось! Спасибо Алексею, экскурсия удалась на славу, увидели все, что хотели увидеть, и даже не сильно устали. Дорога читать дальше
из Пекина заняла около полутора часов. Все это время Алексей рассказывал историю Древнего и современного Китая. Не меньшее впечатление произвёл на нас и Летний Даорец. У Алексея богатый словарный запас русского языка, но не всегда понятное произношение. Но это нюансы, конечно. Впечатления и эмоции поглотили небольшие недочеты.
О
Ольга
22 сен 2025
Были в Пекине один день транзитом, очень хотелось на упустить шанс и увидеть величайшее сооружение. В чем нам и помог Алексей, спасибо ему большое. Вторым пунктом нашей экскурсии стал Летний императорский дворец. Очень красивые виды сопровождались интересным рассказом экскурсовода. Забрал нас из отеля, вернул в отель, все вовремя и все договорённости соблюдены. Спасибо, гида рекомендую.
В
Вероника
7 сен 2025
Посещали с Алексеем Великую Китайскую стену, летний дворец. Очень подробно и интересно рассказывает. На все вопросы подробно отвечает, маршрут проработан отлично. Нам очень понравилось. Рекомендую всем