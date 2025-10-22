Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в богатую историю и культуру Китая. Великая Китайская стена, простирающаяся на тысячи километров, полна тайн и легенд. Летний дворец Ихэюань, окружённый живописным парком, впечатляет сочетанием архитектурных стилей. Завершает программу дегустация утки по-пекински и участие в чайной церемонии, что позволяет прочувствовать традиции китайской кухни. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех, кто интересуется историей и культурой Китая

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Великая Китайская стена — погружение в историю древней цивилизации. Величественная стена простирается на тысячи километров, и каждый её участок наполнен тайнами и легендами. Вы узнаете, как и зачем строилась стена, почему она стала символом Китая и какие мистические истории с ней связаны. Некоторые остаются нераскрытыми загадками по сей день.

Летний дворец Ихэюань — погружение в царскую роскошь и гармонию природы. Рядом с Ихэюань разбит огромный парк с прудами, мостами и цветущими садами. Вы увидите, как в оформлении дворца переплетаются элементы китайской, западной и тибетской архитектуры и пройдёте по длинному коридору, который соединяет его павильоны. Узнаете, какие исторические события и ярких личностей помнит Ихэюань.

Утка по-пекински и чайная церемония по фэншуй. Вы отправитесь в ресторан, чтобы отведать знаменитую утку, приготовленную по лучшим китайским рецептам. А далее вас ждёт дегустация чая. Вы узнаете об истории напитка и роли чайной церемонии в жизни китайцев, разберётесь в особенностях разных сортов и попробуете те, что любили императоры.

Организационные детали

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat, Buick, BaoJun 530 или Xuetielong 307 (детских кресел нет), услуги русскоговорящего гида, чайная церемония

Возможно проведение экскурсии для большого количества человек — подробности в переписке

Дополнительные расходы

Вход на Великую китайскую стену + фуникулёр — 200 юаней с человека

Вход в Летний дворец Ихэюань — 20 юаней с человека

Питание. Ресторан выбирается исходя из вашего бюджета

Оплата принимается как в долларах, так и в юанях.