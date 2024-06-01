1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Один день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
«Императорский Дворец Гугун: история китайской монархии»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Великой Китайской стене и Летнему дворцу императоров
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$310 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 июня 2024Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала интересно и увлекательно. Терпеливо отвечала на все вопросы.
- ЕЕвгений28 мая 2024Все понравилось. Познавательно и интересно. Есть возможность корректировать программу
- ЕЕвгений22 мая 2024Нам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашей просьбе София купила билеты
- ДДмитрий19 мая 2024Экскурсию проводил гид Алексей. Очень хорошо говорит по-русски. Вовремя забрал нас из отеля, интересная и комфортная экскурсия с учетом наших пожеланий. Помог разобраться как вызывать такси и пользоваться общественным транспортом. Это помогло в дальнейшем при самостоятельном перемещении по Китаю.
- ООлеся18 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Евгению!!! Он сделал для нас невозможное!!! По планам мы должны были приехать на три дня и
- ААлександр15 мая 2024Очень душевно, креативно и насыщенно! Гуляли целый день. Посетили множество мест.
- ЮЮрий7 мая 2024Все понравилось. Любителям истории думаю понравится. На этом участке стены нет подъемников, но такой специально и выбирали. Поднялись до самого верха, было не легко, но зато вид потрясающий. На чайную церемонию можете не ехать, если не собираетесь покупать чай.
- ДДарина5 мая 2024Экскурсию забронировали месяц назад и это ожидание того стоило! Получили массу впечатлений и нам повезло с гидом Сергеем. Везде успели, всё
- ЕЕкатерина20 апреля 2024С нами работал гид Иван. Все было вовремя, маршрут выстроен отлично. Прогулка по парку сопровождалась историческими фактами. Прогулка по стене
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Дворцы, замки и особняки»
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