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спокойно все посмотреть, но нас пустили в Китай всего на 24 часа…. И Евгений очень быстро перестроил все маршруты и переорганизовал экскурсии! Мы посмотрели и Пекин, и запретный город, и храм неба, и китайскую стену!!! С нами были гиды Алексей и Наталья, любящие свою работу и им было важно, чтобы нам все понравилось!!! Приятно, что есть люди, которым не все равно! Однозначно рекомендуем ребят!!!!! Спасибо!!!