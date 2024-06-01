Замки, дворцы и особняки Пекина

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Пекине на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пекин. Аутентично
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$270 за всё до 6 чел.
Один день в Пекине
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
76 отзывов
Один день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
«Императорский Дворец Гугун: история китайской монархии»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$270 за всё до 4 чел.
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Экскурсия по Великой Китайской стене и Летнему дворцу императоров
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$310 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Один день в Пекине
    Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала интересно и увлекательно. Терпеливо отвечала на все вопросы.
    Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала
  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Пекин. Аутентично
    Все понравилось. Познавательно и интересно. Есть возможность корректировать программу
  • Е
    Евгений
    22 мая 2024
    Пекин. Аутентично
    Нам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашей просьбе София купила билеты
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    в запретный город, куда сложно попасть. В конце нашего путешествия была чайная церемония, после которой открывается второе дыхание и можно снова идти за впечатлениями!

    Нам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашей
  • Д
    Дмитрий
    19 мая 2024
    Один день в Пекине
    Экскурсию проводил гид Алексей. Очень хорошо говорит по-русски. Вовремя забрал нас из отеля, интересная и комфортная экскурсия с учетом наших пожеланий. Помог разобраться как вызывать такси и пользоваться общественным транспортом. Это помогло в дальнейшем при самостоятельном перемещении по Китаю.
  • О
    Олеся
    18 мая 2024
    Один день в Пекине
    Хочу выразить огромную благодарность Евгению!!! Он сделал для нас невозможное!!! По планам мы должны были приехать на три дня и
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    спокойно все посмотреть, но нас пустили в Китай всего на 24 часа…. И Евгений очень быстро перестроил все маршруты и переорганизовал экскурсии! Мы посмотрели и Пекин, и запретный город, и храм неба, и китайскую стену!!! С нами были гиды Алексей и Наталья, любящие свою работу и им было важно, чтобы нам все понравилось!!! Приятно, что есть люди, которым не все равно! Однозначно рекомендуем ребят!!!!! Спасибо!!!

  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Пекин. Аутентично
    Очень душевно, креативно и насыщенно! Гуляли целый день. Посетили множество мест.
    Очень душевно, креативно и насыщенно! Гуляли целый день. Посетили множество мест
  • Ю
    Юрий
    7 мая 2024
    Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
    Все понравилось. Любителям истории думаю понравится. На этом участке стены нет подъемников, но такой специально и выбирали. Поднялись до самого верха, было не легко, но зато вид потрясающий. На чайную церемонию можете не ехать, если не собираетесь покупать чай.
  • Д
    Дарина
    5 мая 2024
    Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
    Экскурсию забронировали месяц назад и это ожидание того стоило! Получили массу впечатлений и нам повезло с гидом Сергеем. Везде успели, всё
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    понравилось. Окунулись на целый день в культуру, традиции и историю Китая. В завершении была чайная церемония, её нужно посетить обязательно. Это настоящий чай, а не то, к чему мы привыкли. Рекомендую.

    Экскурсию забронировали месяц назад и это ожидание того стоило! Получили массу впечатлений и нам повезло с гидом СергеемЭкскурсию забронировали месяц назад и это ожидание того стоило! Получили массу впечатлений и нам повезло с гидом СергеемЭкскурсию забронировали месяц назад и это ожидание того стоило! Получили массу впечатлений и нам повезло с гидом Сергеем
  • Е
    Екатерина
    20 апреля 2024
    Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
    С нами работал гид Иван. Все было вовремя, маршрут выстроен отлично. Прогулка по парку сопровождалась историческими фактами. Прогулка по стене
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    была самостоятельная, но это и хорошо, ведь тут главное это виды и восхождение! А всю информацию рассказали внизу! Также много фактов о китайской истории узнали во время переезда! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Дворцы, замки и особняки»

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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 310. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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