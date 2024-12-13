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1 чел. По популярности Пешая 3 часа Билеты Императорская кухня и шоу Посетите Пекинский Музей императорской кухни Юйсяньду и насладитесь роскошным обедом и культурным представлением в стиле древнего Китая Начало: W7WC+67W Хайдянь, Пекин, Китай «Билет будет отправлен вам по электронной почте» Расписание: Ежедневно в 11:00. от $ 99.90 за билет Пешая 1 час Билеты Акробатическое шоу в Красном театре Посетите акробатическое шоу в Красном театре Пекина и насладитесь невероятными трюками и яркими представлениями. Незабываемый вечер гарантирован Начало: VCPJ+7VJ Дунчэн, Пекин, Китай «Проведите вечер, наблюдая за умопомрачительными трюками, смертельными номерами и изящной хореографией в представлении, пестрящем яркими цветами, купив билеты на акробатическое шоу в Пекине» Расписание: Ежедневно в 16:20 и 17:30. от $ 40.17 за билет Пешая 2 часа Билеты Ужин в королевской столовой с шоу Начало: W9F8+FCF Сичэн, Пекин, Китай «Дети ростом до 120 сантиметров должны купить детский билет» Расписание: По понедельникам в 18:00. В остальные дни в 11:30 и в 18:00. $ 149 за билет Другие экскурсии Пекина

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Билеты»

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