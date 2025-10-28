Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Пекин с разных сторон. Прогулка по Летнему дворцу с его живописными пейзажами, знакомство с историей династии Цин и посещение олимпийских объектов создадут незабываемые впечатления. На Великой Китайской стене вы сможете подняться на фуникулёре и насладиться потрясающими видами. Чайная церемония подарит моменты покоя и наслаждения ароматными напитками

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Летний дворец Ихэюань

Вы прогуляетесь по берегу озера Куньмин, посидите в лодке-драконе и полюбуетесь красотой королевского сада. Мы познакомим вас с историей династии Цин и расскажем о вдовствующей императрице Китая Цыси.

Чайная церемония

По дороге к месту, где вы прикоснётесь к китайскому чайному искусству, вы увидите несколько олимпийских объектов. А на церемонии погрузитесь в состояние покоя и насладитесь ароматными и полезными напитками.

Великая Китайская стена

Возле стены есть несколько кафе с разной кухней — можете выбрать подходящее и немного отдохнуть. А потом вы подниметесь на фуникулёрах повыше, чтобы насладиться красотой местных просторов.

Мы расскажем, кто первым начал строить стену, а ещё — почему в Китае говорят, что тот, кто не побывал на стене, не может считаться настоящим героем.

Вниз с горы, если захотите, можно спуститься на санях.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на легковом автомобиле или микроавтобусе, чаепитие

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: