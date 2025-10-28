Прогулка по Летнему дворцу с его живописными пейзажами, знакомство с историей династии Цин и посещение олимпийских объектов создадут незабываемые впечатления. На Великой Китайской стене вы сможете подняться на фуникулёре и насладиться потрясающими видами. Чайная церемония подарит моменты покоя и наслаждения ароматными напитками
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Увидеть Летний дворец
- 🧱 Посетить Великую стену
- 🍵 Участвовать в чайной церемонии
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🏆 Олимпийские объекты
Что можно увидеть
- Летний дворец Ихэюань
- Великая Китайская стена
- Олимпийские объекты
Описание экскурсии
Летний дворец Ихэюань
Вы прогуляетесь по берегу озера Куньмин, посидите в лодке-драконе и полюбуетесь красотой королевского сада. Мы познакомим вас с историей династии Цин и расскажем о вдовствующей императрице Китая Цыси.
Чайная церемония
По дороге к месту, где вы прикоснётесь к китайскому чайному искусству, вы увидите несколько олимпийских объектов. А на церемонии погрузитесь в состояние покоя и насладитесь ароматными и полезными напитками.
Великая Китайская стена
Возле стены есть несколько кафе с разной кухней — можете выбрать подходящее и немного отдохнуть. А потом вы подниметесь на фуникулёрах повыше, чтобы насладиться красотой местных просторов.
Мы расскажем, кто первым начал строить стену, а ещё — почему в Китае говорят, что тот, кто не побывал на стене, не может считаться настоящим героем.
Вниз с горы, если захотите, можно спуститься на санях.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на легковом автомобиле или микроавтобусе, чаепитие
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Вход в Летний дворец — 30 юаней с чел.
- Билет на стену с подъёмом на фуникулёре — 200 юаней с чел.
- Спуск на санях — 140 июней с чел.
- Обед — по желанию