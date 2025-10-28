Мои заказы

Пекин: Летний дворец, Великая стена и чай

Погрузитесь в атмосферу Пекина: от величия Летнего дворца до захватывающих видов Великой стены. Насладитесь китайской чайной церемонией
Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Пекин с разных сторон.

Прогулка по Летнему дворцу с его живописными пейзажами, знакомство с историей династии Цин и посещение олимпийских объектов создадут незабываемые впечатления. На Великой Китайской стене вы сможете подняться на фуникулёре и насладиться потрясающими видами. Чайная церемония подарит моменты покоя и наслаждения ароматными напитками
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Увидеть Летний дворец
  • 🧱 Посетить Великую стену
  • 🍵 Участвовать в чайной церемонии
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🏆 Олимпийские объекты
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Летний дворец Ихэюань
  • Великая Китайская стена
  • Олимпийские объекты

Описание экскурсии

Летний дворец Ихэюань

Вы прогуляетесь по берегу озера Куньмин, посидите в лодке-драконе и полюбуетесь красотой королевского сада. Мы познакомим вас с историей династии Цин и расскажем о вдовствующей императрице Китая Цыси.

Чайная церемония

По дороге к месту, где вы прикоснётесь к китайскому чайному искусству, вы увидите несколько олимпийских объектов. А на церемонии погрузитесь в состояние покоя и насладитесь ароматными и полезными напитками.

Великая Китайская стена

Возле стены есть несколько кафе с разной кухней — можете выбрать подходящее и немного отдохнуть. А потом вы подниметесь на фуникулёрах повыше, чтобы насладиться красотой местных просторов.

Мы расскажем, кто первым начал строить стену, а ещё — почему в Китае говорят, что тот, кто не побывал на стене, не может считаться настоящим героем.

Вниз с горы, если захотите, можно спуститься на санях.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на легковом автомобиле или микроавтобусе, чаепитие
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Вход в Летний дворец — 30 юаней с чел.
  • Билет на стену с подъёмом на фуникулёре — 200 юаней с чел.
  • Спуск на санях — 140 июней с чел.
  • Обед — по желанию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 488 туристов
Я и мои товарищи оказываем услуги гидов-переводчиков в Пекине и других городах Китая с начала 2010-х годов. Умеем простым языком рассказать о китайских традициях, культуре и многовековой истории. Будем рады показать вам интересные места Китая!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Ю
Юлия
28 окт 2025
Добрый день! Спасибо за организацию экскурсий! Все на высшем уровне! У нас было два дня в Пекине, все что хотели увидели, прилетим еще раз! Обязательно будем рекомендовать!
Евгения
Евгения
10 июл 2025
Я в восторге! Гид Алексей, просто супер классный! Интересный, клиентоориентированный и заботливый!!!
Я в восторге! Гид Алексей, просто супер классный! Интересный, клиентоориентированный и заботливый!!!
О
Олеся
13 июн 2025
Отличная экскурсия, отдельное спасибо экскурсоводу Андрею.
И
Ирина
24 апр 2025
Шикарный гид Люба, отличное знание русского языка и истории Китая, было очень интересно и познавательно. К тому же она показывала нам все нужные нам места, говорила где лучше поесть и т. д. Водитель вез комфортно. Рекомендуем
Сергей
Сергей
24 апр 2025
Спасибо большое. Всё отлично
Л
Луиза
24 мар 2025
Заранее забронировали экскурсию. Татьяна списалась с нами в вотсапе, ответили на все вопросы. Далее нам назначили экскурсовода Юрия. Мы жили на центральной площади, Юрий забрал прямо из отеля за что
отдельное спасибо. Веселый, интересный, разговорчивый парень. Предложили воду как только сели в машину, что очень порадовало. Пока ехали до китайской стены Юрий рассказал и об истории Китая, и о нынешней жизни, о традициях, о еде, о жизни китайцев, абсолютно на все наши вопросы ответил причем на отличном русском языке:) На саму стену достаточно быстро все прошли, очень здорово продуман маршрут со всеми билетами. Стена не может не восхищать, конечно же. Юрий порекомендовал где лучше сделать фото и на что обратить внимание. Далее мы поехали в летний дворец. Тоже очень красиво, также Юрий рассказал факты и историю этой локации. После сопроводил до отеля и у нас был запрос на местный ресторан чтобы попробовать утку по-пекински, здорово, что очень отзывчивый гид и показал нам место, помог сделать заказ и проконсультировал по меню. Огромная благодарность Юрию за экскурсию, всем рекомендую. Татьяна также была на связи все время, далее проконсультировала нас по вопросам касаемо Китая и других локаций, безвозмездно рассказала как и куда можно самостоятельно добраться, например торговый центр, за что отдельное спасибо за отзывчивость. Взяли еще одну экскурсию, очень комфортно в сопровождении местных узнавать страну не тратя свое время на изучение деталей:)

Т
Татьяна
20 янв 2025
Милая девушка, все рассказала, везде возила. Помогла заказать нам еду через WeChat. Рекомендую

