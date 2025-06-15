Мои заказы

Китай: всё самое главное (12 дней)

Пекин, Шанхай, Сиань, Лоян, горы Аватара и Хуашань, Пиньяо и Фэнхуан
Китай: всё самое главное (12 дней)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Китай: всё самое главное (12 дней)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Китай: всё самое главное (12 дней)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Данный маршрут является ключом к пониманию и дальнейшему изучению всего региона Восточной Азии: именно здесь, в междуречье Янцзы и Хуанхэ, тысячи лет назад зародилась и автономно развивалась одна из первых четырех древнейших мировых цивилизаций речных долин, наряду с Месопотамской, Египетской и Индийской. Именно Китай определил ту культурную прошивку региона, которую мы все теперь определяем как восточную цивилизацию.

Маршрут охватывает центральную часть страны - ядро централизованного китайского государства от Великой Китайской стены к северу от Пекина до Южной Великой китайской стены, расположенной к югу от Фенхуана. Здесь длительное время формировалась самобытная культура, в дальнейшем существенно повлиявшая на развитие соседних культур, в том числе Японской и Корейской, а также стран Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана.

В Китае — бесконечное количество интересных мест и мы, побывав в нем более 30 раз, не можем сказать, что видели все. Большого труда стоил отбор самого важного и главного, чтобы составить системное впечатления о стране. Его базой является популярный у туроператоров маршрут Гранд-тур Китай, однако существенно расширенный и дополненный.

Конечно, все в один маршрут не поместишь, поэтому в дополнение мы рекомендуем еще три, которые охватывают национальные окраины Поднебесной и раскрывают страну наиболее полно, особенно с точки зрения природы и культур малых народов. Но, прежде чем ехать на окраины — следует хорошенько изучить сердцевину - core.

Итак, что вас ждет в путешествии:

- Пекин - харизматичный мегаполис, задающих мировую повестку, сочетание истории и инноваций.

- Сиань и Лоян - древние столицы Китая во времена его наивысшего расцвета. Расположенный в долине реки Хуанхэ - этот регион можно по праву назвать историческим сердцем страны, изобилующий объектами всемирного культурного наследия, среди которых Терракотовая армия, гроты Лунмэнь, монастырь Шаолинь и др.

- Чжанцзяцзе - один из самых известных мировых заповедников-геопарков, с карстовыми ландшафтами - прототип планеты Пандора из фильма Аватар.

- Пиньяо и Фенхуан - редкие из целостно сохранившихся средневековых уездных городов Поднебесной.

- Священные горы и монастыри, позволяющие познакомиться с двумя основными китайскими конфессиями - даосизмом и буддизмом, а также искусством и практиками - живописью, каллиграфией, мастерством ушу и так далее - Мианшань, Хуашань, Шаолинь

Программа тура по дням

1 день

Пекин

Прибытие в столицу Китая утром. Встреча в аэропорту и трансфер в центр города. До заселения в отель - экскурсия по запретному императорскому городу - Гугун, начинающаяся на площади Тяньаньмэнь и заканчивающаяся на холме Цзиншань, с которого открывается панорамный вид на Гугун и центр города.
После экскурсии - можно заселиться в отель и отдохнуть после утомительного перелета, либо продолжить прогулку: посетить парк Бейхай, пройтись по антикварно-сувенирным улочкам хутунов и центральной торговой улице - Вайфуцзин.
Ночь в отеле в Пекине: Sunworld Hotel или подобном.

ПекинПекинПекин
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Великая Китайская Стена

Завтрак в отеле. Выезд на Великую Китайскую Стену - одно из крупнейших сооружений, созданных руками человека за всю его историю. Увидим малопосещаемый (по китайским меркам) участок стены с красивыми видами - Хуанхуачен.
Ночь в отеле в Пекине: Sunworld Hotel или подобном.

Великая Китайская СтенаВеликая Китайская Стена
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Древний Город Пинъяо

Завтрак в отеле (ланч-боксы). Утром, в 08:46 выезд на скоростном поезде в Пиньяо (в пути 3,5 часа).
Пинъяо - самый крупный из целостно сохранившихся средневековых городов северного Китая. Город в периметре крепостной стены практически не испорчен современной застройкой. Обзорная экскурсия по городу. Вечером город наполняется красным светом китайских фонарей. Можно выбрать из множества уютных ресторанчиков где провести ужин.
Ночевка в отеле в исторической части города Пинъяо: The Kylin Grand Hotel Pingyao - отель является достоянием города. Все равно что провести ночь в музее.

Древний Город ПинъяоДревний Город ПинъяоДревний Город Пинъяо
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Висячие Монастыри Мианшань И Сиань

Завтрак в отеле. До отъезда можно будет самостоятельно погулять по городу и заглянуть в бережно восстановленные дома и дворы местных жителей, а также храмы и сувенирные лавки.
Для желающих узнать больше - опциональный выезд в Мианшань - горное ущелье, знаменитое висящими на его склонах монастырями. Это комплекс из храмов и пещер отшельников (требует предварительного бронирования, оплачивается дополнительно). Выезд в Мианшань примерно в 07:00 утра.
Трансфер до вокзала. Поезд в Сиань. Прибытие в Сиань в 16:30. Встреча на вокзале. Заселение в отель в исторической части Сиани: Grand Dynasty Culture Hotel или подобный.

Висячие Монастыри Мианшань И СианьВисячие Монастыри Мианшань И Сиань
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Сиань, Терракотовая Армия

Утром: отправляемся к одной из самых удивительных археологических находок в мире, восьмое чудо света - Терракотовой армии.

После обеда: обзорная экскурсия по древней столице Китая: колокольная и Барабанная Башни, исторический музей (или музей Шелкового пути). Вечером: мусульманский квартал (да, существуют китайцы-мусульмане - дунгане), посещение мечети в китайском стиле. Сиань был начальной точкой Великого шелкового пути, по которому в страну проникли буддизм и ислам.

Сиань, Терракотовая АрмияСиань, Терракотовая АрмияСиань, Терракотовая Армия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Лоян, Гроты Лунмэнь, Шаолинь

День, посвященный теме буддизма в Китае.

После завтрака переезд до Лояна на скоростном поезде.

Переезд до Лояна на скоростном поезде. Экскурсия в объект всемирного наследия Юнеско Лунмэнь - несколько сотен буддистских пещерных храмов.

Поездка в Шаолинь - самый известный монастырь в Китае. Шоу мастеров кунг-фу. Посещение Леса пагод Талинь

Размещение в отеле в Чженчжоу.

Лоян, Гроты Лунмэнь, ШаолиньЛоян, Гроты Лунмэнь, Шаолинь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Фэнхуан

Завтрак в отеле. Переезд на скоростном поезде в Фэнхуан.
Прогулка по городу с русскоговорящим гидом или самостоятельно.
Атмосферное место: деревянные дома на сваях вдоль реки Тоцзян, каменные мостики, множество фонариков, в округе много храмов и беседок, жизнь местного народа мяо (хмонги).
Ночь в гостевом доме / отеле: Fenghuang story hotel 4 или подобном

ФэнхуанФэнхуан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Питомник Большой Панды

Завтрак в отеле. Свободный день, отдых.
Экскурсия в питомник большой панды (оплачивается дополнительно).
Ночь в гостевом доме / отеле: Fenghuang story hotel 4 или подобном

Питомник Большой ПандыПитомник Большой ПандыПитомник Большой Панды
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Чжанцзяцзе (Горы Аватара)

Завтрак в отеле.
Переезд на скоростном поезде до Чжанцзяцзе (1 час).
В течение следующих 3 дней мы будем знакомиться со знаменитыми горами Аватара, внесенным в список всемирного природного наследия Юнеско.
Порядок посещения объектов может быть изменен в зависимости от погодных условий.
Национальный парк Улиньюань. Кластер Юаньцзяцзе. Подъем на фуникулере на вершину Ста драконов. Посещение знаменитого стеклянного моста через глубокое ущелье.
Вечерняя программа (по желанию, за дополнительную плату): Акробатическое песенно-танцевальное шоу Очаровательный Сянси.
Размещение в Улинъюань, гостевой дом / отель.

Чжанцзяцзе (Горы Аватара)Чжанцзяцзе (Горы Аватара)Чжанцзяцзе (Горы Аватара)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Чжанцзяцзе (Горы Аватара)

Завтрак в отеле (шведский стол). Национальный парк Улиньюань. Кластер Тянцзышань. Маршрут второго дня знакомства с горами Аватара включает в себя подъем по канатной дороге в горы Тянцзи, осмотр ущелья с карстовыми столбами сверху, спуск на лифте и продолжение прогулки среди гор снизу. Размещение в Улинъюань, гостевой дом / отель.

Чжанцзяцзе (Горы Аватара)Чжанцзяцзе (Горы Аватара)Чжанцзяцзе (Горы Аватара)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Небесные Врата, Пещера Желтого Дракона

После завтрака в отеле - посещение пещеры Хуанлундун (Желтого дракона) - одной из самых больших в стране. Экскурсия в Тяньмэнь, известные огромным гротом Небесные врата, сквозь который может пролететь самолет или дракон. Серпантин тысячи поворотов. Трансфер в аэропорт и вечерний перелет. Вылет в Москву с пересадкой в Пекине.

Небесные Врата, Пещера Желтого ДраконаНебесные Врата, Пещера Желтого Дракона
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
12 день

Горы Хуашань

Утром - переезд в горы Хуашань (Цветочные горы) - одни из пяти священных гор даосизма. Прогулка по горам займет около 5 часов. Ночь в отеле у подножия гор Хуашань.

Горы ХуашаньГоры ХуашаньГоры Хуашань
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы в течение всей поездке на микроавтобусе
  • Сопровождение местными русско-говорящими и гидами
  • Внутренние жд переезды на скоростных поездах (2 класс)
  • Размещение в гостиницах уровня 4 в городах. В малых городах и в горах гостевые дома или бутиковые отели
  • Завтраки в отелях
  • Входные билеты на достопримечательности по основной программе в сопровождении местных русско-говорящих гидов
  • Въезд для граждан Рф, Рб и Рк безвизовый, в случае если участнику требуется виза - предоставляется визовая поддержка (официальное приглашение)
Что не входит в цену
  • Все авиаперелеты по маршруту Москва-Пекин//Чжанцзяцзе-Пекин-Москва (около $550)
  • Доплата при одноместном размещении $420
  • Завтраки вне отеля, обеды, ужины, напитки (около $20 в день). Дополнительные достопримечательности и средства дополнительного передвижения в парках, шоу программы, опера и пр
  • Дополнительные достопримечательности и средства дополнительного передвижения в парках, шоу программы, опера и пр
  • Опциональные экскурсии:
  • Мианшань (+$126 с чел.)
  • Питомник большой панды (+$58 с чел.)
  • Медицинская страховка
  • Сопровождение группы местными русско-говорящими гидами
О чём нужно знать до поездки

Внимание! Данный тур проходит в сопровождении местных русскоговорящих гидов. Единого сопровождающего на весь маршрут не предусмотрено. По маршруту будут 3-4 разных гида в разных городах. Все они хорошо знают именно свой регион и такой формат оптимален с точки зрения стоимости и профессионализма гидов. Для тех, кто желает поехать в тур с единым на весь маршрут сопровождающим-китаеведом, то такие поездки проводятся дважды в год, весной и осенью с доплатой 550 долл/чел. Уточняйте даты в личных сообщениях

Пожелания к путешественнику

Это экскурсионный тур, для того что бы успеть все намеченное просим внимательнее относиться к графику дня и проявлять взаимоуважение в группе. Не поднимайте конфликтные темы, получайте удовольствие от поездки.

Визы

Оформление визы под ключ без посещения визового центра = 14800 руб

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
В туризме с 2007 года, специализируюсь на Азии, Африке и Латинской Америке. Придерживаюсь концепции "посмотреть весь мир и не потратить лишнего" - продумывать программы так, чтобы рассказывать о стране только
читать дальше

самое важное. На то, чтобы посмотреть все - жизни не хватит. Моя экспертность не в том, чтобы напихать в программу как можно больше, а в том, чтобы помочь выбрать только то, что уникально и имеет значение.

Тур входит в следующие категории Пекина

Похожие туры из Пекина

Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
На автобусе
11 дней
1 отзыв
Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
Увидеть Великую Китайскую стену, побывать на шёлковой фабрике и узнать секрет зелёного чая
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, время встречи зависи...
1 мар в 08:00
€1698 за человека
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
На автобусе
9 дней
1 отзыв
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Исследовать Пекин и Сиань, побывать в императорских дворцах, легендарных монастырях и храмах
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня, по времени р...
1 янв в 14:00
6 мар в 14:00
159 000 ₽ за человека
Всё, что вы хотели увидеть в Китае, за один тур: Пекин, Шанхай и Ханчжоу
На машине
13 дней
1 отзыв
Всё, что вы хотели увидеть в Китае, за один тур: Пекин, Шанхай и Ханчжоу
Увидеть пейзажи из «Аватара», пройтись по Великой Китайской стене и полюбоваться Терракотовой армией
Начало: Аэропорт Пекина, по договорённости
6 апр в 08:00
6 июн в 08:00
$2860 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пекине
Все туры из Пекина