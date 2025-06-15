Описание тура
Данный маршрут является ключом к пониманию и дальнейшему изучению всего региона Восточной Азии: именно здесь, в междуречье Янцзы и Хуанхэ, тысячи лет назад зародилась и автономно развивалась одна из первых четырех древнейших мировых цивилизаций речных долин, наряду с Месопотамской, Египетской и Индийской. Именно Китай определил ту культурную прошивку региона, которую мы все теперь определяем как восточную цивилизацию.
Маршрут охватывает центральную часть страны - ядро централизованного китайского государства от Великой Китайской стены к северу от Пекина до Южной Великой китайской стены, расположенной к югу от Фенхуана. Здесь длительное время формировалась самобытная культура, в дальнейшем существенно повлиявшая на развитие соседних культур, в том числе Японской и Корейской, а также стран Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана.
В Китае — бесконечное количество интересных мест и мы, побывав в нем более 30 раз, не можем сказать, что видели все. Большого труда стоил отбор самого важного и главного, чтобы составить системное впечатления о стране. Его базой является популярный у туроператоров маршрут Гранд-тур Китай, однако существенно расширенный и дополненный.
Конечно, все в один маршрут не поместишь, поэтому в дополнение мы рекомендуем еще три, которые охватывают национальные окраины Поднебесной и раскрывают страну наиболее полно, особенно с точки зрения природы и культур малых народов. Но, прежде чем ехать на окраины — следует хорошенько изучить сердцевину - core.
Итак, что вас ждет в путешествии:
- Пекин - харизматичный мегаполис, задающих мировую повестку, сочетание истории и инноваций.
- Сиань и Лоян - древние столицы Китая во времена его наивысшего расцвета. Расположенный в долине реки Хуанхэ - этот регион можно по праву назвать историческим сердцем страны, изобилующий объектами всемирного культурного наследия, среди которых Терракотовая армия, гроты Лунмэнь, монастырь Шаолинь и др.
- Чжанцзяцзе - один из самых известных мировых заповедников-геопарков, с карстовыми ландшафтами - прототип планеты Пандора из фильма Аватар.
- Пиньяо и Фенхуан - редкие из целостно сохранившихся средневековых уездных городов Поднебесной.
- Священные горы и монастыри, позволяющие познакомиться с двумя основными китайскими конфессиями - даосизмом и буддизмом, а также искусством и практиками - живописью, каллиграфией, мастерством ушу и так далее - Мианшань, Хуашань, Шаолинь
Программа тура по дням
Пекин
Прибытие в столицу Китая утром. Встреча в аэропорту и трансфер в центр города. До заселения в отель - экскурсия по запретному императорскому городу - Гугун, начинающаяся на площади Тяньаньмэнь и заканчивающаяся на холме Цзиншань, с которого открывается панорамный вид на Гугун и центр города.
После экскурсии - можно заселиться в отель и отдохнуть после утомительного перелета, либо продолжить прогулку: посетить парк Бейхай, пройтись по антикварно-сувенирным улочкам хутунов и центральной торговой улице - Вайфуцзин.
Ночь в отеле в Пекине: Sunworld Hotel или подобном.
Великая Китайская Стена
Завтрак в отеле. Выезд на Великую Китайскую Стену - одно из крупнейших сооружений, созданных руками человека за всю его историю. Увидим малопосещаемый (по китайским меркам) участок стены с красивыми видами - Хуанхуачен.
Ночь в отеле в Пекине: Sunworld Hotel или подобном.
Древний Город Пинъяо
Завтрак в отеле (ланч-боксы). Утром, в 08:46 выезд на скоростном поезде в Пиньяо (в пути 3,5 часа).
Пинъяо - самый крупный из целостно сохранившихся средневековых городов северного Китая. Город в периметре крепостной стены практически не испорчен современной застройкой. Обзорная экскурсия по городу. Вечером город наполняется красным светом китайских фонарей. Можно выбрать из множества уютных ресторанчиков где провести ужин.
Ночевка в отеле в исторической части города Пинъяо: The Kylin Grand Hotel Pingyao - отель является достоянием города. Все равно что провести ночь в музее.
Висячие Монастыри Мианшань И Сиань
Завтрак в отеле. До отъезда можно будет самостоятельно погулять по городу и заглянуть в бережно восстановленные дома и дворы местных жителей, а также храмы и сувенирные лавки.
Для желающих узнать больше - опциональный выезд в Мианшань - горное ущелье, знаменитое висящими на его склонах монастырями. Это комплекс из храмов и пещер отшельников (требует предварительного бронирования, оплачивается дополнительно). Выезд в Мианшань примерно в 07:00 утра.
Трансфер до вокзала. Поезд в Сиань. Прибытие в Сиань в 16:30. Встреча на вокзале. Заселение в отель в исторической части Сиани: Grand Dynasty Culture Hotel или подобный.
Сиань, Терракотовая Армия
Утром: отправляемся к одной из самых удивительных археологических находок в мире, восьмое чудо света - Терракотовой армии.
После обеда: обзорная экскурсия по древней столице Китая: колокольная и Барабанная Башни, исторический музей (или музей Шелкового пути). Вечером: мусульманский квартал (да, существуют китайцы-мусульмане - дунгане), посещение мечети в китайском стиле. Сиань был начальной точкой Великого шелкового пути, по которому в страну проникли буддизм и ислам.
Лоян, Гроты Лунмэнь, Шаолинь
День, посвященный теме буддизма в Китае.
После завтрака переезд до Лояна на скоростном поезде.
Переезд до Лояна на скоростном поезде. Экскурсия в объект всемирного наследия Юнеско Лунмэнь - несколько сотен буддистских пещерных храмов.
Поездка в Шаолинь - самый известный монастырь в Китае. Шоу мастеров кунг-фу. Посещение Леса пагод Талинь
Размещение в отеле в Чженчжоу.
Фэнхуан
Завтрак в отеле. Переезд на скоростном поезде в Фэнхуан.
Прогулка по городу с русскоговорящим гидом или самостоятельно.
Атмосферное место: деревянные дома на сваях вдоль реки Тоцзян, каменные мостики, множество фонариков, в округе много храмов и беседок, жизнь местного народа мяо (хмонги).
Ночь в гостевом доме / отеле: Fenghuang story hotel 4 или подобном
Питомник Большой Панды
Завтрак в отеле. Свободный день, отдых.
Экскурсия в питомник большой панды (оплачивается дополнительно).
Ночь в гостевом доме / отеле: Fenghuang story hotel 4 или подобном
Чжанцзяцзе (Горы Аватара)
Завтрак в отеле.
Переезд на скоростном поезде до Чжанцзяцзе (1 час).
В течение следующих 3 дней мы будем знакомиться со знаменитыми горами Аватара, внесенным в список всемирного природного наследия Юнеско.
Порядок посещения объектов может быть изменен в зависимости от погодных условий.
Национальный парк Улиньюань. Кластер Юаньцзяцзе. Подъем на фуникулере на вершину Ста драконов. Посещение знаменитого стеклянного моста через глубокое ущелье.
Вечерняя программа (по желанию, за дополнительную плату): Акробатическое песенно-танцевальное шоу Очаровательный Сянси.
Размещение в Улинъюань, гостевой дом / отель.
Чжанцзяцзе (Горы Аватара)
Завтрак в отеле (шведский стол). Национальный парк Улиньюань. Кластер Тянцзышань. Маршрут второго дня знакомства с горами Аватара включает в себя подъем по канатной дороге в горы Тянцзи, осмотр ущелья с карстовыми столбами сверху, спуск на лифте и продолжение прогулки среди гор снизу. Размещение в Улинъюань, гостевой дом / отель.
Небесные Врата, Пещера Желтого Дракона
После завтрака в отеле - посещение пещеры Хуанлундун (Желтого дракона) - одной из самых больших в стране. Экскурсия в Тяньмэнь, известные огромным гротом Небесные врата, сквозь который может пролететь самолет или дракон. Серпантин тысячи поворотов. Трансфер в аэропорт и вечерний перелет. Вылет в Москву с пересадкой в Пекине.
Горы Хуашань
Утром - переезд в горы Хуашань (Цветочные горы) - одни из пяти священных гор даосизма. Прогулка по горам займет около 5 часов. Ночь в отеле у подножия гор Хуашань.
Что включено
- Трансферы в течение всей поездке на микроавтобусе
- Сопровождение местными русско-говорящими и гидами
- Внутренние жд переезды на скоростных поездах (2 класс)
- Размещение в гостиницах уровня 4 в городах. В малых городах и в горах гостевые дома или бутиковые отели
- Завтраки в отелях
- Входные билеты на достопримечательности по основной программе в сопровождении местных русско-говорящих гидов
- Въезд для граждан Рф, Рб и Рк безвизовый, в случае если участнику требуется виза - предоставляется визовая поддержка (официальное приглашение)
Что не входит в цену
- Все авиаперелеты по маршруту Москва-Пекин//Чжанцзяцзе-Пекин-Москва (около $550)
- Доплата при одноместном размещении $420
- Завтраки вне отеля, обеды, ужины, напитки (около $20 в день).
- Дополнительные достопримечательности и средства дополнительного передвижения в парках, шоу программы, опера и пр
- Опциональные экскурсии:
- Мианшань (+$126 с чел.)
- Питомник большой панды (+$58 с чел.)
- Медицинская страховка
О чём нужно знать до поездки
Внимание! Данный тур проходит в сопровождении местных русскоговорящих гидов. Единого сопровождающего на весь маршрут не предусмотрено. По маршруту будут 3-4 разных гида в разных городах. Все они хорошо знают именно свой регион и такой формат оптимален с точки зрения стоимости и профессионализма гидов. Для тех, кто желает поехать в тур с единым на весь маршрут сопровождающим-китаеведом, то такие поездки проводятся дважды в год, весной и осенью с доплатой 550 долл/чел. Уточняйте даты в личных сообщениях
Пожелания к путешественнику
Это экскурсионный тур, для того что бы успеть все намеченное просим внимательнее относиться к графику дня и проявлять взаимоуважение в группе. Не поднимайте конфликтные темы, получайте удовольствие от поездки.
Визы
Оформление визы под ключ без посещения визового центра = 14800 руб