Описание тура

Данный маршрут является ключом к пониманию и дальнейшему изучению всего региона Восточной Азии: именно здесь, в междуречье Янцзы и Хуанхэ, тысячи лет назад зародилась и автономно развивалась одна из первых четырех древнейших мировых цивилизаций речных долин, наряду с Месопотамской, Египетской и Индийской. Именно Китай определил ту культурную прошивку региона, которую мы все теперь определяем как восточную цивилизацию.

Маршрут охватывает центральную часть страны - ядро централизованного китайского государства от Великой Китайской стены к северу от Пекина до Южной Великой китайской стены, расположенной к югу от Фенхуана. Здесь длительное время формировалась самобытная культура, в дальнейшем существенно повлиявшая на развитие соседних культур, в том числе Японской и Корейской, а также стран Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана.

В Китае — бесконечное количество интересных мест и мы, побывав в нем более 30 раз, не можем сказать, что видели все. Большого труда стоил отбор самого важного и главного, чтобы составить системное впечатления о стране. Его базой является популярный у туроператоров маршрут Гранд-тур Китай, однако существенно расширенный и дополненный.

Конечно, все в один маршрут не поместишь, поэтому в дополнение мы рекомендуем еще три, которые охватывают национальные окраины Поднебесной и раскрывают страну наиболее полно, особенно с точки зрения природы и культур малых народов. Но, прежде чем ехать на окраины — следует хорошенько изучить сердцевину - core.

Итак, что вас ждет в путешествии:

- Пекин - харизматичный мегаполис, задающих мировую повестку, сочетание истории и инноваций.

- Сиань и Лоян - древние столицы Китая во времена его наивысшего расцвета. Расположенный в долине реки Хуанхэ - этот регион можно по праву назвать историческим сердцем страны, изобилующий объектами всемирного культурного наследия, среди которых Терракотовая армия, гроты Лунмэнь, монастырь Шаолинь и др.

- Чжанцзяцзе - один из самых известных мировых заповедников-геопарков, с карстовыми ландшафтами - прототип планеты Пандора из фильма Аватар.

- Пиньяо и Фенхуан - редкие из целостно сохранившихся средневековых уездных городов Поднебесной.

- Священные горы и монастыри, позволяющие познакомиться с двумя основными китайскими конфессиями - даосизмом и буддизмом, а также искусством и практиками - живописью, каллиграфией, мастерством ушу и так далее - Мианшань, Хуашань, Шаолинь