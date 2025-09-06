Китай: всё самое главное (12 дней)
Пекин, Шанхай, Сиань, Лоян, горы Аватара и Хуашань, Пиньяо и Фэнхуан
«В течение следующих 3 дней мы будем знакомиться со знаменитыми горами Аватара, внесенным в список всемирного природного наследия Юнеско»
6 сен в 10:00
11 окт в 10:00
от 217 544 ₽ за человека
Тур в Китай для всей семьи: Шаолинь, скалы из «Аватара», Терракотовая армия, яркие шоу и отели 5
Побывать в 5 городах, увидеть парящие горы, пройти по Жемчужной реке и отведать местных блюд
Начало: Аэропорт Пекина, 9:50
«В Сиане осмотрите Терракотовую армию и подниметесь в горы Хуашань»
4 окт в 09:50
$3630 за человека
Большой этнотур по Поднебесной с комфортом: символы, народы, традиции
Изучить главное от Стены до гор «Аватара», узнать обычаи наси и донгов, увидеть рыбалку с бакланами
Начало: Аэропорт Пекина, 7:45
«Поднимемся в горы, чтобы полюбоваться творениями природы: увидим скалы «Аватара» и Небесные врата Тяньмэнь, рассечём гладь озера Баофэн и реки Ли, окружённых причудливыми пиками»
16 ноя в 07:45
$3490 за человека
