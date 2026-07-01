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Пекин на 4 дня: всё включено

Откройте для себя Пекин всего за 4 дня! Этот тур идеально подойдёт для первого знакомства с Китаем
Пекин на 4 дня: всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Пекин на 4 дня: всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Пекин на 4 дня: всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Откройте для себя Пекин всего за 4 дня!

Этот тур идеально подойдет для первого знакомства с Китаем. За короткое время вы увидите главные символы страны: величественный Запретный город, легендарный Храм Неба и одну из самых известных достопримечательностей мира — Великую Китайскую стену. Вас ждут комфортные отели, русскоговорящий гид, знаменитая утка по-пекински, удобные трансферы и продуманная организация путешествия. Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть максимум за несколько дней и почувствовать настоящую атмосферу древнего и современного Китая.

  • Посетите Запретный город — крупнейший императорский дворец в мире.
  • Увидите легендарный Храм Неба — один из главных символов Китая.
  • Прогуляетесь по Великой Китайской стене — одному из семи новых чудес света.
  • Попробуете знаменитую утку по-пекински — главное гастрономическое блюдо столицы.
  • Познакомитесь с историей, культурой и традициями Китая в сопровождении русскоговорящего гида.
  • Насладитесь комфортным путешествием с организованными трансферами, экскурсиями и продуманной программой.

Программа тура по дням

1 день

Прилет в Пекин

Добро пожаловать в Китай!

После прилета в Пекин, прохождения паспортного контроля и получения багажа вас встретит водитель с именной табличкой в зоне прилета. Затем вас ждет индивидуальный трансфер в отель.

Заселение в отель осуществляется по международным стандартам после 14:00. При наличии свободных номеров возможен ранний заезд без дополнительной оплаты. Если номер еще не готов, вы сможете оставить багаж в отеле и отправиться на прогулку или отдохнуть в лобби.

После размещения — свободное время для отдыха после перелета или самостоятельной прогулки по городу.

По желанию в этот день можно самостоятельно посетить Universal Beijing Resort — один из крупнейших тематических парков Азии с аттракционами по мотивам Гарри Поттера, Трансформеров, Парка Юрского периода, Миньонов и других известных фильмов. Мы заранее поможем приобрести билеты, расскажем, как удобнее добраться, и дадим все необходимые рекомендации для посещения.

Проживание: Пекин

Питание: не включено

Прилет в ПекинПрилет в Пекин
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Главные символы императорского Пекина

После завтрака вас ждет знакомство с самыми знаменитыми достопримечательностями столицы Китая.

Мы посетим Запретный город — крупнейший дворцовый комплекс в мире, который более пяти веков служил резиденцией китайских императоров. Вы прогуляетесь по величественным дворцам и площадям, познакомитесь с историей династий Мин и Цин и почувствуете атмосферу древнего Китая.

Затем мы отправимся в Храм Неба — один из главных символов Пекина, где императоры проводили церемонии поклонения Небу и молились о хорошем урожае.

Вечером вас ждет приветственный ужин, во время которого вы попробуете знаменитую утку по-пекински — главное гастрономическое блюдо столицы. Это прекрасная возможность познакомиться с участниками группы и поделиться первыми впечатлениями о путешествии.

После ужина — возвращение в отель.

Проживание: Пекин

Питание: Завтрак, ужин

Главные символы императорского ПекинаГлавные символы императорского ПекинаГлавные символы императорского Пекина
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Великая Китайская стена

После завтрака мы отправимся к одной из самых известных достопримечательностей мира — Великой Китайской стене. Вы посетите один из самых живописных и хорошо сохранившихся участков стены, прогуляетесь по древним крепостным укреплениям и сможете насладиться захватывающими панорамными видами на окружающие горы.

После экскурсии вас ждет обед в ресторане у подножия Великой Китайской стены, где можно будет отдохнуть и поделиться впечатлениями.

Во второй половине дня возвращение в Пекин и свободное время для отдыха.

Проживание: Пекин

Питание: Завтрак, обед

Великая Китайская стенаВеликая Китайская стена
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Вылет домой

После завтрака и в соответствии с временем вашего рейса для вас будет организован индивидуальный трансфер в аэропорт Пекина.

Мы надеемся, что это путешествие оставит у вас самые яркие впечатления и станет прекрасным началом знакомства с Китаем. До новых встреч в наших турах!

Проживание: не предусмотрено

Питание: Завтрак

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в день прилета. В любое время встретим
  • Трансфер в день окончания тура
  • Отели 4 звезды с завтраками
  • Питание: 1 обед, 1 ужин
  • Входные билеты
  • Русскоговорящий местный гид
  • Комфортабельный транспорт с водителем по маршруту
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Китая и обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Когда вы путешествуете со мной, за вашим туром стоит не один человек, а моя международная команда с более чем 14-летним опытом работы, собственным транспортом, профессиональными гидами, офисами в странах и
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официальными лицензиями, где мы работаем. Мы сознательно специализируемся только на Марокко и Китае. Благодаря этому знаем каждую деталь маршрутов, постоянно проверяем качество услуг и создаём путешествия, которые невозможно организовать дистанционно. За годы работы нам доверили свой отдых более 37 000 гостей со всего мира. Сейчас я живу в Китае и отвечаю за развитие этого направления: создаю новые маршруты, проверяю отели, контролирую качество сервиса и встречаю наших гостей. Среди наиболее ярких моих проектов - организация самого крупного в мире кортежа для арабского принца, транспортное сопровождение принцессы Монако и других высокопоставленных гостей. С уважением, Александр Ваш надёжный партнёр в путешествиях по Марокко и Китаю ✨

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