1 день

Прилет в Пекин

Добро пожаловать в Китай!

После прилета в Пекин, прохождения паспортного контроля и получения багажа вас встретит водитель с именной табличкой в зоне прилета. Затем вас ждет индивидуальный трансфер в отель.

Заселение в отель осуществляется по международным стандартам после 14:00. При наличии свободных номеров возможен ранний заезд без дополнительной оплаты. Если номер еще не готов, вы сможете оставить багаж в отеле и отправиться на прогулку или отдохнуть в лобби.

После размещения — свободное время для отдыха после перелета или самостоятельной прогулки по городу.

По желанию в этот день можно самостоятельно посетить Universal Beijing Resort — один из крупнейших тематических парков Азии с аттракционами по мотивам Гарри Поттера, Трансформеров, Парка Юрского периода, Миньонов и других известных фильмов. Мы заранее поможем приобрести билеты, расскажем, как удобнее добраться, и дадим все необходимые рекомендации для посещения.

Проживание: Пекин

Питание: не включено

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086