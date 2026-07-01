Описание тура
Откройте для себя Пекин всего за 4 дня!
Этот тур идеально подойдет для первого знакомства с Китаем. За короткое время вы увидите главные символы страны: величественный Запретный город, легендарный Храм Неба и одну из самых известных достопримечательностей мира — Великую Китайскую стену. Вас ждут комфортные отели, русскоговорящий гид, знаменитая утка по-пекински, удобные трансферы и продуманная организация путешествия. Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть максимум за несколько дней и почувствовать настоящую атмосферу древнего и современного Китая.
- Посетите Запретный город — крупнейший императорский дворец в мире.
- Увидите легендарный Храм Неба — один из главных символов Китая.
- Прогуляетесь по Великой Китайской стене — одному из семи новых чудес света.
- Попробуете знаменитую утку по-пекински — главное гастрономическое блюдо столицы.
- Познакомитесь с историей, культурой и традициями Китая в сопровождении русскоговорящего гида.
- Насладитесь комфортным путешествием с организованными трансферами, экскурсиями и продуманной программой.
Программа тура по дням
Прилет в Пекин
Добро пожаловать в Китай!
После прилета в Пекин, прохождения паспортного контроля и получения багажа вас встретит водитель с именной табличкой в зоне прилета. Затем вас ждет индивидуальный трансфер в отель.
Заселение в отель осуществляется по международным стандартам после 14:00. При наличии свободных номеров возможен ранний заезд без дополнительной оплаты. Если номер еще не готов, вы сможете оставить багаж в отеле и отправиться на прогулку или отдохнуть в лобби.
После размещения — свободное время для отдыха после перелета или самостоятельной прогулки по городу.
По желанию в этот день можно самостоятельно посетить Universal Beijing Resort — один из крупнейших тематических парков Азии с аттракционами по мотивам Гарри Поттера, Трансформеров, Парка Юрского периода, Миньонов и других известных фильмов. Мы заранее поможем приобрести билеты, расскажем, как удобнее добраться, и дадим все необходимые рекомендации для посещения.
Проживание: Пекин
Питание: не включено
Главные символы императорского Пекина
После завтрака вас ждет знакомство с самыми знаменитыми достопримечательностями столицы Китая.
Мы посетим Запретный город — крупнейший дворцовый комплекс в мире, который более пяти веков служил резиденцией китайских императоров. Вы прогуляетесь по величественным дворцам и площадям, познакомитесь с историей династий Мин и Цин и почувствуете атмосферу древнего Китая.
Затем мы отправимся в Храм Неба — один из главных символов Пекина, где императоры проводили церемонии поклонения Небу и молились о хорошем урожае.
Вечером вас ждет приветственный ужин, во время которого вы попробуете знаменитую утку по-пекински — главное гастрономическое блюдо столицы. Это прекрасная возможность познакомиться с участниками группы и поделиться первыми впечатлениями о путешествии.
После ужина — возвращение в отель.
Проживание: Пекин
Питание: Завтрак, ужин
Великая Китайская стена
После завтрака мы отправимся к одной из самых известных достопримечательностей мира — Великой Китайской стене. Вы посетите один из самых живописных и хорошо сохранившихся участков стены, прогуляетесь по древним крепостным укреплениям и сможете насладиться захватывающими панорамными видами на окружающие горы.
После экскурсии вас ждет обед в ресторане у подножия Великой Китайской стены, где можно будет отдохнуть и поделиться впечатлениями.
Во второй половине дня возвращение в Пекин и свободное время для отдыха.
Проживание: Пекин
Питание: Завтрак, обед
Вылет домой
После завтрака и в соответствии с временем вашего рейса для вас будет организован индивидуальный трансфер в аэропорт Пекина.
Мы надеемся, что это путешествие оставит у вас самые яркие впечатления и станет прекрасным началом знакомства с Китаем. До новых встреч в наших турах!
Проживание: не предусмотрено
Питание: Завтрак
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в день прилета. В любое время встретим
- Трансфер в день окончания тура
- Отели 4 звезды с завтраками
- Питание: 1 обед, 1 ужин
- Входные билеты
- Русскоговорящий местный гид
- Комфортабельный транспорт с водителем по маршруту
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Китая и обратно