Вы исследуете уникальную культуру и традиции Поднебесной, сможете сравнить два из крупнейших мегаполисов страны — Пекин и Шанхай, познакомитесь с основными достопримечательностями обоих городов.
В поездке вас будет сопровождать наш педагог, который поможет маленьким путешественникам закрепить полученные во время экскурсий знания о Китае.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 8+
Рекомендованы рейсы авиакомпании «Аэрофлот»: SU204, Москва – Пекин, вылет 22.03.2024 в 21:20, прилёт 23.03.2024 в 09:50; SU209 Шанхай – Москва, 30.03.2024, вылет в 11:40, прилёт в 16:20. Также возможны перелёты китайскими авиалиниями Air China или China Eastern Airlines.
Программа тура по дням
Прибытие в Пекин, площадь Тяньаньмэнь, вечерняя шоу-программа
Утром прилетим в Пекин и после получения багажа поедем обедать. Подкрепившись, прогуляемся по площади Тяньаньмэнь. Она имеет символическое значение: тут Мао Цзэдун провозгласил Китай Народной Республикой. Здесь же расположен его мавзолей.
После размещения в отеле у взрослых будет свободное время, у детей — занятия с педагогом по истории Китая. Вечером поедем ужинать в ресторан и посмотрим шоу-программу.
Великая Китайская стена, запуск воздушных змеев
Позавтракав, отправимся к самой известной достопримечательности Поднебесной — Великой Китайской стене. По канатной дороге поднимемся на один из её участков, сделаем множество ярких фотографий.
Пообедаем и позапускаем воздушных змеев. Издревле их использовали в Китае для устрашения противников, отпугивания нечистой силы и птиц от урожая. По возвращении в гостиницу дети позанимаются с педагогом, для взрослых — свободное время.
Посещение школы шаолиньского ушу, вечерняя шоу-программа
Утром дети в сопровождении педагога отправятся в школу шаолиньского ушу. Там покажут выступления учеников, дадут уроки этого боевого искусства и каллиграфии. У взрослых — свободное времяпрепровождение.
После обеда останется свободное время до вечера. Затем съездим на костюмированную шоу-программу.
Посещение Запретного города Гугун
После завтрака прогуляемся по Запретному городу Гугун — дворцовому комплексу, окружённому роскошными садами и храмами. На протяжении 5 веков здесь жили китайские императоры и члены их семей.
Пообедав, вернёмся в отель. Для детей — занятия с педагогом, для взрослых — свободное время.
Храм Неба, переезд в Шанхай, речной круиз
Позавтракаем, освободим номера и поедем в Храм Неба, появившийся в то же время, что и Запретный город. Здесь китайские императоры поклонялись небесам, приносили подношения и молились о богатом урожае.
Доберёмся до ж. -д. вокзала и на поезде отправимся в Шанхай. Разместившись в отеле, совершим круиз по реке Хуанпу. С воды осмотрим большинство достопримечательностей мегаполиса в завораживающей вечерней подсветке.
Сад Юйюань, телебашня «Жемчужина Востока», Шанхайский исторический музей и фабрика шёлка
Утром после завтрака пройдёмся по саду Юйюань. Его название переводится как «сад радости», потому что внутри царит умиротворение, когда снаружи бьётся ритм беспокойного Шанхая. Полюбуемся чудесными пейзажами и традиционной китайской архитектурой.
Поднимемся на смотровую площадку телебашни «Жемчужина Востока» — третьего по высоте небоскрёба Азии, который появлялся в фильмах «Годзилла» и «Трансформеры». Здесь же пообедаем в ресторане.
Посетим Шанхайский исторический музей, где собраны более 30 тысяч реликвий. После экскурсии дети останутся на занятиях с педагогом, взрослые вернутся в гостиницу, а затем отправятся на фабрику шёлка.
Город на воде Чжудзядзяо, Шанхайский исторический музей и вечернее акробатическое шоу
Позавтракав, поедем на окраину Шанхая, чтобы увидеть «китайскую Венецию» — город на воде Чжудзядзяо. После обеда дети вернутся в исторический музей на занятия. У взрослых останется свободное время. Вечером посетим акробатическое шоу «Эра».
Завершающий день
Ранним утром освободим номера и поспешим на рейс в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3120
|Билет при 3-местном размещении
|$3013
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от/в аэропорт
- Трансферы по маршруту на 40-местных автобусах, чтобы дети чувствовали себя комфортно
- Сопровождение русскоговорящим гидом-педагогом
- Входные билеты по программе
- 1 переезд на поезде
- Проживание
- Завтраки, 6 обедов и 1 ужин
- Медицинская страховка
- Занятия детей с педагогом
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Пекин и из Шанхая
- Питание вне программы
- Обратите внимание: участие в туре возможно только совместно с детьми