Утром прилетим в Пекин и после получения багажа поедем обедать. Подкрепившись, прогуляемся по площади Тяньаньмэнь. Она имеет символическое значение: тут Мао Цзэдун провозгласил Китай Народной Республикой. Здесь же расположен его мавзолей.

После размещения в отеле у взрослых будет свободное время, у детей — занятия с педагогом по истории Китая. Вечером поедем ужинать в ресторан и посмотрим шоу-программу.