Описание тура
Наш тур - это самый большой в мире сад сакуры, и горы невероятные Аватар, и самый большой телескоп в мире, и термальные источники с видом на Великую Китайскую стену, и знакомство с национальным колоритов народности Мяо.
Программа тура по дням
Губэй - уникальный водный город и термы
Встреча группы в 7-8 утра в а/п Дасин
Далее мы все вместе отправляемся в необыкновенный город на воде Губэй с нашим сопровождающим.
После размещения в гостинице у вас будет немного времени отдохнуть после перелета. Затем собираемся за дружеским обедом, знакомимся поближе и отправляемся гулять по этому прекрасному городу. А вечером нас ждет купание в термальных источниках с видом на Великую Китайскую стену!
Идеальное завершение дня!
Ночь в Губэе.
Губэй. Великая китайская стена
После вкусного завтрака в отеле мы прокатимся на фуникулере до смотровой площадки, а затем преодолеем подъем на один из красивейших участков Великой Китайской стены.
У нас будет время вдоволь нафотографироваться, нагуляться и насладиться величественными видами.
Этот день Вы проведете в компании нашего сопровождающего.
А самое приятное, что на этом участке гораздо меньше людей!
В 12:00 мы покидаем отель и спешим в а/п Шоуду за новыми впечатлениями уже в горах Аватара!
Ночь в Чжанцзяцзе.
Чжанцзяцзе, горы Аватар
После завтрака в 9:00 встречаемся в холле отеля. Сегодня мы отправимся на экскурсию по горам Аватар с нашим гидом.
Мы поднимемся на фуникулере к горам Тяньцзышань. Сюда приезжала съемочная группа создателей фильма Аватар для срисовывания гор! Это полный восторг! Горные пики Чжанцзядзе достигают 1200 метров! Сначала нас ждет подъем на фуникулере на самую высокую точку - 1200 метров. А оттуда будем постепенно снижаться вниз, то переезжая на туристических автобусах, то совершая пешие прогулки от одной смотровой площадки к другой. В завершении прогулки спустимся вниз на самом высоком лифте в мире Байлун или Лифт ста драконов, расположенном вне помещения, высотой 330 метров. Стенки кабин лифта стеклянные, поэтому нам откроется великолепная панорама на горы Аватар.
Возвращение в отель.
Ночь в Чжанцзяцзе.
Чжанцзяцзе, горы Аватар
Завтрак в отеле.
Вместе с гидом мы продолжим наше путешествие в фантастический мир национального парка Чжанцзяцзе. Во второй день знакомства мы прокатимся на лодке по озеру Баофэн, обрамленному красивейшими горами национального парка. Во время лодочной прогулки послушаем пение народных мелодий. Затем нас ждет прогулка по огромной пещере Желтого дракона. Если позволит уровень воды, часть пути мы проплывем на лодке. Во второй половине дня мы отправимся в ту часть гор, где расположен самый длинный стеклянный мост в мире! По желанию, здесь вы сможете прокатиться на зиплайне (очень советуем) или на горке. Обращаем ваше внимание, что в национальном парке обедать можно только в Mcdonalds / Kfc / Starbucks или закусками кукуруза, шашлычки, мороженое. Других заведений на территориях нет.
Ночь в Чжанцзяцзе.
Чжанцзяцзе, горы Аватар
Завтрак в отеле
Освобождаем номера и в сопровождении гида отправляемся к еще одному фантастическому месту национального парка Чжанцзяцзе - горе Тяньмэньшань Гора Небесные ворота. Гора имеет высоту 1518,6 м. Небесные ворота огромная сквозная дыра в скале, делает облик горы узнаваемым и уникальным. Эту пещеру называют волшебной пещерой Западной Хунани. Она образовалась в 263 году, когда большой кусок горы просто отвалился, создав огромную полость высотой 131,5 м, шириной 57 м в самом широком месте и длиной 60 м. Окутанные облаками, Небесные ворота действительно очень впечатляют: кажется, что, пройдя через них, вы действительно окажетесь где-то в иной реальности.
Трансфер на жд вокзал, переезд с пересадкой, позднее прибытие в Гуйян, трансфер в отель.
Ночь в отеле около Хунагошу.
Самый большой телескоп в мире и деревня Мяо
Завтрак в отеле. Этот день мы начнем с посещения самой уникальной достопримечательности провинции Гуйчжоу, которая впечатляет не только туристов, но и астрономов, физиков и ученых всей планеты самый большой в мире радиотелескоп Fast, или Небесное око Китая.
Fast также самый чувствительный телескоп в мире. Эта огромная линза наблюдает за небесными объектами, принимает электромагнитные сигналы, исследует водород и обнаруживает межзвёздные молекулы другими словами слушает и изучает космос. А может, и ищет сигналы внеземных цивилизаций?
После обеда на автобусе мы совершим путешествие в совершенно уникальную аутентичную деревню представителей национального меньшинства - народности Мяо, где мы увидим:
Уединенные деревянные конструкции на сваях, уникальные мосты ветра и дождя, самобытные обычаи и очаровательные пейзажи.
Ночь в Сицзяне.
Водопад Хуангошу
После завтрака в отеле мы отправимся в г. Аньшунь в сопровождении нашего гида, чтобы восхититься крупнейшим в Китае водопадом Хуангошу!
Вместе с двадцатью соседними, он формирует самую большую группу водопадов на планете, занесённую в Книгу рекордов Гиннеса. Водопад Хуангошу находится на территории одноимённого национальный парка, который известен нетронутыми реликтовыми лесами и эндемическими растениями.
Пинба - самый большой в мире сад сакуры
Сегодня мы продолжим путешествие в незабываемом месте - крупнейшем в мире парке сакуры!
Нас ждет нежное очарование цветов - первых вестников весны, в парке, который не только является объектом Всемирного наследия Юнеско, но и разбит в форме цветка лотоса, символа совершенства и гармонии. 800 000 уникальных деревьев!
Цветотерапия и потрясающие фотографии Вам обеспечены! Рекомендуем подготовить гардероб для фотосессии!
Вечером возвращаемся в Гуйян, авиаперелет в Пекин. Ночь в Пекине.
Пекин. Свобода выбора
В последний день мы предлагаем вам свободу выбора, как провести этот день решаете сами!
- Вы можете отправиться вместе с нашим сопровождающим в арт-зону 798 и познакомиться с современным искусством Китая;
- Посетить олимпийский парк и аквапарк;
- Отправиться в цирк на потрясающее акробатическое шоу;
- Или посвятить время шоппингу и неспешным прогулкам по городу.
Пекин
Для улетающих рейсом Пекин - Новосибирск организован трансфер из отеля в аэропорт Дасин.
Время отправления из отеля 02:00.
Для вылетающих в другие города России возможна организация индивидуального трансфера в соответствии со временем вылета.
Если вы захотите остаться и продолжить свое путешествие по этой великолепной стране, сообщите о своих намерениях во время бронирования тура
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле Howard Johnson Paragon Hotel Beijing 4 или подобном 3 ночи
- Проживание в отеле в Губэе 5 - 1 ночь
- Проживание в отеле Чжанцзяцзе 5 - 3 ночи
- Проживание в отеле в Аньшуне 4 1 ночь
- Проживание в отеле в Сицзяне 4 1 ночь
- Проживание в отеле в Гуйяне 4 - 1 ночь
- Внутренний авиаперелет Пекин Чжанцзяцзе
- 3 экскурсионных дня с русскоговорящим гидом в Чжанцзядзе
- Жд билеты Чжанцзяцзе - Гуйян (с пересадкой)
- Экскурсионный день в Аньшуне
- Внутренний авиаперелет Гуйян - Пекин
- Прогулки с сопровождающим в Губэе и Пекине
- Экскурсия по Пекину с сопровождающим
- Трансферы в отель на всем маршруте
- Входные билеты и развлечения (фуникулеры, зиплайн, горки и др)
Что не входит в цену
- Международный перелет до Пекина и обратно
- Медицинская страховка
- Обеды и ужины
- Доплата за одноместное размещение - 500$
О чём нужно знать до поездки
Сопровождающий тура - Еременко Виктория.
Специалист по культуре стран Восточной Азии (Китай, Корея, Япония), доп. образование Shenyang Ligong University;
2,5 года жизни и работы в Китае,
Виктория владеет разговорным китайским; читает курс лекций по современному искусству Китая