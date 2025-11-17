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Китай за 10 дней: имперский Пекин, футуристический Шанхай и горы из «Аватара»

Десятидневное приключение по Китаю откроет вам удивительный мир
Китай за 10 дней: имперский Пекин, футуристический Шанхай и горы из «Аватара»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Китай за 10 дней: имперский Пекин, футуристический Шанхай и горы из «Аватара»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Китай за 10 дней: имперский Пекин, футуристический Шанхай и горы из «Аватара»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Десятидневное приключение по Китаю откроет вам удивительный мир, где древние традиции гармонично соседствуют с футуристическими городами. Вы увидите знаковые памятники архитектуры, прочувствуете атмосферу исторических кварталов и восхититесь живописными ландшафтами.

Программа включает проживание в комфортабельных отелях. В Пекине вы исследуете Запретный город и площадь Тяньаньмэнь, познакомитесь с архитектурными шедеврами, построенными по канонам фен-шуй, и погрузитесь в историю императорских династий.

Вы поднимитесь на Великую Китайскую стену — грандиозное сооружение, признанное новым чудом света. Панорамные виды и прогулка по старинным укреплениям оставят неизгладимое впечатление. Следующая остановка — атмосферная деревня Губэй, где вас ждёт дегустация традиционных блюд и поиск аутентичных сувениров.

Маршрут продолжится в Сиане, где вы встретитесь лицом к лицу с легендарной Терракотовой армией — тысячами глиняных воинов, застывших в вечном карауле у гробницы императора. Затем вы отдохнёте в термальных источниках Хуацинчи, наслаждаясь умиротворяющей красотой природы.

Финальный аккорд путешествия — динамичный Шанхай, воплощение современного Китая. Вы поднимитесь на легендарную телебашню Жемчужина Востока, побродите по аутентичным старым улочкам и полюбуетесь вечерней иллюминацией небоскрёбов.

Этот тур раскроет перед вами всё богатство Китая — от священных реликвий прошлого до инновационных достижений настоящего, подарив воспоминания, которые захочется пережить вновь.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Пекин. Знакомство с Поднебесной

Утро: Прилёт в Пекин, столицу Китая, где прошлое и будущее встречаются в одном ритме. Наш водитель или на такси в день тура мы оказываем трансфер до отеля и уже по дороге в отель вы увидите первые штрихи города — широкие проспекты, яркие вывески, небоскрёбы, чередующиеся с древними храмами.

День: Размещение в уютном отеле в центре, отдых после перелёта. Для тех, кто готов к лёгкой прогулке, — первое знакомство с улицами Пекина: почувствуйте аромат уличной еды, услышьте ритм города, пройдитесь мимо сувенирных лавок и старинных ворот хутунов.

Вечер: Приветсвенный ужин в одном из традиционных ресторанов, где вы попробуете знаменитую пекинскую утку — символ гостеприимства. После — отдых и подготовка к завтрашнему погружению в историю.

Прибытие в Пекин. Знакомство с ПоднебеснойПрибытие в Пекин. Знакомство с ПоднебеснойПрибытие в Пекин. Знакомство с Поднебесной
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Пекин - Великая Китайская стена и деревня Губэй

Утро: Завтрак в отеле, затем едем к одной из Семи новых чудес света — Великой Китайской стене. Мы выбрали участок вдали от туристических толп, где природа и виды максимально аутентичны. Подъём на смотровые башни подарит вам панорамы горных хребтов, похожих на силуэт дракона.

День: Прогулка по деревне Губэй у подножья Стены: традиционные домики Xvii века, пагода Юаньтунь, буддийские монахи, мастер-классы по старинным ремёслам, дегустация местного чая. Свободное время, чтобы пообедать в колоритных чайных или купить сувениры — от шёлка до китайского вина с завода Сима.

Вечер: Возвращение в Пекин. Ужин в формате хого — китайского самоварного ресторана, где вы сами готовите ингредиенты в ароматном бульоне прямо на столе.

Пекин - Великая Китайская стена и деревня ГубэйПекин - Великая Китайская стена и деревня ГубэйПекин - Великая Китайская стена и деревня Губэй
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Пекин - Летний дворец и шоппинг на улице Ванфудзин

Утро: Завтрак в отеле. Экскурсия в Летний императорский дворец Ихэюань, любимую резиденцию императрицы Цыси: озёра с лотосами, мраморный корабль, арочные мосты, изящные пагоды.

День: Переезд в торговое сердце Китая — улицу Ванфудзин. Тим-лидер покажет лучшие магазины, а после заглянем на рынок Дунхуамэнь с экзотическими блюдами. Здесь у вас будет свободное время для шоппинга и дегустаций.

Вечер: Переезд на скоростном поезде в Сиань — одну из древних столиц Китая. Заселение в отель и отдых.

Пекин - Летний дворец и шоппинг на улице ВанфудзинПекин - Летний дворец и шоппинг на улице ВанфудзинПекин - Летний дворец и шоппинг на улице Ванфудзин
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Сиань. Терракотовая армия и горячие источники

Утро: отправляемся к главной жемчужине Сианя — Терракотовой армии. 8 000 уникальных воинов и лошадей, созданных более 2200 лет назад, чтобы сопровождать императора в вечности. Каждый солдат — со своими чертами лица, и в павильонах до сих пор работают археологи, раскрывая всё новые тайны.

День: Обед в свободном формате. Рекомендуем попробовать фирменные сианьские пельмени — именно здесь их называют лучшими в Китае. Затем отправляемся на горячие источники Хуацинчи — легендарное место отдыха императоров. Тёплая минеральная вода, виды на древние дворцы и горы — отдых для тела и души.

Вечер: Свободное время, наслаждаемся атмосферой Сианя.

Сиань. Терракотовая армия и горячие источникиСиань. Терракотовая армия и горячие источникиСиань. Терракотовая армия и горячие источники
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Мусульманский квартал и городская стена

Утро: Прогулка по колоритному Мусульманскому кварталу, откуда начинался Великий шёлковый путь. Лавки с восточными сладостями, уличными мастер-классами и экзотической едой. Здесь же можно сделать фотосессию национальных костюмах с визажем и традиционными аксессуарами — идеальный кадр для воспоминаний.

День: Обед на свой вкус (стоит попробовать баранину по-сианьски или уличные шашлычки). После — прогулка по городской стене Xiv века — одной из лучших сохранившихся в Китае.

Вечер: Вылет в Чжанцзяцзе — край гор-аватаров и старейший национальный парк Поднебесной.

Мусульманский квартал и городская стенаМусульманский квартал и городская стенаМусульманский квартал и городская стена
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Чжанцзяцзе. Парящие горы Аватара и стеклянный мост

Утро: Завтрак в отеле и переезд в Национальный парк Чжанцзяцзе — уникальное место, где природа создала пейзажи, которые кажутся фантастическими. Более трёх тысяч каменных столбов, покрытых густой зеленью, тянутся к небу, словно гигантские башни. Именно здесь снимали сцены, вдохновившие фильм Аватар.

День: Прогулка по самым впечатляющим тропам и подъем к смотровым площадкам с видами, которые невозможно забыть. Для смелых — переход по знаменитому стеклянному мосту над глубоким каньоном. Под ногами — прозрачное стекло, а под ним 300 метров пустоты и шум реки внизу.

Вечер: Возвращение в город. Можно отправиться на вечернюю прогулку по улочкам Чжанцзяцзе, заглянуть в чайные лавки и попробовать местные блюда — от дымящегося супа с лапшой до сладких рисовых шариков.

Чжанцзяцзе. Парящие горы Аватара и стеклянный мостЧжанцзяцзе. Парящие горы Аватара и стеклянный мостЧжанцзяцзе. Парящие горы Аватара и стеклянный мост
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Чжанцзяцзе. Юаньцзяцзе и Панорамный лифт Байлун

Утро: Завтрак в отеле, выезд в район Юаньцзяцзе — сердце парка Чжанцзяцзе. Здесь находятся самые знаменитые летающие горы — скалы, парящие в облаках.

День: Подъем на панорамном лифте Байлун — инженерное чудо высотой 326 метров, встроенное прямо в скалу. С высоты открываются виды, от которых перехватывает дыхание. Прогулка по пешеходным тропам среди скал, переход через подвесные мостики и фотосессия на фоне знаменитой колонны Халле Луйа из Аватара.

Вечер: Вечером мы вылетаем в футуристический Шанхай. После прилета у вас будет свободное время для отдыха после насыщенных и эмоциональных дней.

Чжанцзяцзе. Юаньцзяцзе и Панорамный лифт БайлунЧжанцзяцзе. Юаньцзяцзе и Панорамный лифт БайлунЧжанцзяцзе. Юаньцзяцзе и Панорамный лифт Байлун
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Шанхай. От сада Радости до небоскрёбов

Утро: Прогулка по Саду Радости и старому городу — оазису гармонии среди мегаполиса. Пруды с карпами, классическая архитектура и атмосфера Китая Xviii века.

День: Переходим в будущее в районе Луцзяцзуй: небоскрёбы, круговой мост, Shanghai Tower и легендарная телебашня Жемчужина Востока. После обеда — Храм нефритового Будды, где хранятся уникальные статуи, в том числе резной белый нефритовый Будда 1882 года.

Вечер: Cвободное время. Рекомендуем прогулку по набережной Вайтан, чтобы увидеть ночной Шанхай во всей огненной красоте.

Шанхай. От сада Радости до небоскрёбовШанхай. От сада Радости до небоскрёбовШанхай. От сада Радости до небоскрёбов
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Сучжоу. Китайская Венеция

Утро: На скоростном поезде отправляемся в Сучжоу, город каналов и мостиков.

День: Посещаем три шедевра садового искусства: Сад скромного чиновника, Сад медленно текущего времени и парк у Озера Цзиньцзи. Каждый из них — отдельный мир тишины, гармонии и тонких деталей.

Вечер: Возвращение в Шанхай на скоростном поезде и финальный ужин всей группы — время делиться впечатлениями и фотографиями.

Сучжоу. Китайская ВенецияСучжоу. Китайская ВенецияСучжоу. Китайская Венеция
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Шанхай напоследок: до новых встреч, Китай

Утро: Завтрак и последние прогулки или шопинг.

День: Трансфер в аэропорт для вылета домой. А тем, кто решит остаться, — рекомендации по интересным местам для самостоятельного исследования.

Вечер: Прощаемся с Китаем и друг с другом, но уже с пониманием, что это не последнее наше путешествие вместе, ведь у нас более 20 туров по миру:)

Шанхай напоследок: до новых встреч, КитайШанхай напоследок: до новых встреч, КитайШанхай напоследок: до новых встреч, Китай
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Организация и сопровождение всех внутренних перемещений по маршруту (скоростные поезда - 2 раза, внутренние перелеты - 2 раза)
  • Трансферы в/из аэропорта в дни тура
  • Все переезды по программе на микроавтобусах
  • Общественный транспорт (пару раз на метро чтобы увидеть)
  • Проживание в отелях уровня 4 звезды или аналогичных (двухместное размещение)
  • Питание: завтраки и приветственный ужин
  • Посещение термальных источников
  • Экскурсии по Пекину, в Сиане, в горах Аватара, в Шанхае
  • Входные билеты в исторические города, нац. парки, в парк Аватара, парк Тяньмэншань, билеты на все подъемники и горный лифт
  • Китайская стена и Императорский Дворец
  • Запретный город в Пекине
  • Прогулка на корабле в Китайской Венеции
  • Посещение красивых садов в Сучжоу и Шанхае
  • Подъем на смотровую (Ritz-Carlton) в Шанхае
  • Чайная церемония
  • Гид - тур лидер, говорящий по-русски
  • Поддержка 24/7
  • Консультационная поддержка и помощь в подготовке документов для визы
  • Ролик на память после тура
Что не входит в цену
  • Перелёт до Пекина и обратно из Шанхая (от 45 тр. рейс с пересадкой туда-обратно, от 52 тр. прямой рейс)
  • Обеды, частично ужины
  • Страховка на сроки поездки (обязательна для участия)
  • Сувениры, подарки и личные расходы
  • Традиционный костюм для фото (по желанию)
  • Одноместное проживание 490$ (если мы не найдем на подселение)
  • Оформление визы в Китай (сейчас без пока не нужна)
О чём нужно знать до поездки

Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! В наших турах:

  • Мини -группа 4-12 чел

  • Средний возраст 25-50 лет

  • Средняя цена тура с комфортными, проверенными отелями (обычно у нас ориентировочно 4 звезды отели)

  • Комфортный транспорт

  • Трансферы в дни тура, если вы приезжаете в другие дни, мы вам всегда поможем во всем

  • Почти всё включено, кроме международных перелетов, обедов и ужинов (чтобы вы могли сами выбрать что хотите)

  • Всегда делаем приветственный ужин, чтобы познакомиться

  • Интересная программа тура, смотрим все основное и оставляем свободное время, чтобы вы могли сами погулять и поизучать местную культуру или шоппинг

  • Скидываем локации куда сходить

  • Перед туром даем всю инфо, чтобы вы были подготовленные к туру

  • Приятные мини подарочки мы любим дарить

  • 80% обычно с нами ездят потом в другие туры, так как у нас их более 20 штук:)

Обратите внимание:

- остаток стоимости за тур с учетом вычета суммы предоплаты в размере 40 % от стоимости тура Вам необходимо внести наличными в долларах в день начала тура при встрече

- групповой трансфер подается в день начала тура, убедительная просьбы учитывать данное условие при выборе и приобретении авиабилетов

- заселение в день начала тура происходит по стандарту в 14.00

- групповой трансфер подается в день завершения тура в 16.00, убедительная просьбы учитывать данное условие при выборе и приобретении авиабилетов

- на усмотрение автора тура в программу тура могут быть внесены коррективы, в том числе с учетом погодных условий или иных обстоятельств

Тайминг программы является ориентировочным и может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, логистики и ритма группы.

Пожелания к путешественнику

Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! Тур для тех кто:

- Не хочет проводить время в автобусе

- Устал от пакетных предложений

- Не хочет переплачивать за отдых

- Хочет яркую программу в небольшой группе

- Хочет почувствовать свободу

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Андрей
Андрей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет! Пара слов обо мне. Я путешественник и основатель travel-сообщества, одной из целей задумки и основания которого является постоянное открытие новых направлений в мире путешествий! Я посетил больше 42 стран, организовал порядка 100
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туров, проехал свыше 100 000 км за рулём по разным странам, да и в целом передвигался на всех видах транспорта, кроме ракеты! Водил группу на Эльбрус, 100 % участников восхождения достигли цели! Сейчас я уже у своей мечты и делаю для вас классные туры по латинской Америке! Наша команда состоит из талантливых ребят, которые любят свое дело и горят путешествиями! Нас выбирает даже Газпром! С нами путешествует топ-менеджмент российских банков, руководители малого бизнеса, ювелиры, нимфы вдохновляющие своих мужей, исследователи, талантливые врачи, рестораторы, и так далее. Мы умеем работать с VIP сегментом и высокими чеками! Мы сможем выполнить любой ваш запрос, обращайтесь:) Мы любим вас и делаем все возможное, чтобы вам было хорошо за оговоренный бюджет! Сегодня я выбираю путешествовать по миру в компании людей, чьи интересы идентичны или близки моим, в числе которых буду рад видеть и Вас, Мы не любим негатив, в классном путешествии он только мешает, мы создаём семью путешественников, чтобы потом объехать вместе весь мир:) С уважением, Андрей

Тур входит в следующие категории Пекина

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