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Описание тура

Десятидневное приключение по Китаю откроет вам удивительный мир, где древние традиции гармонично соседствуют с футуристическими городами. Вы увидите знаковые памятники архитектуры, прочувствуете атмосферу исторических кварталов и восхититесь живописными ландшафтами.

Программа включает проживание в комфортабельных отелях. В Пекине вы исследуете Запретный город и площадь Тяньаньмэнь, познакомитесь с архитектурными шедеврами, построенными по канонам фен-шуй, и погрузитесь в историю императорских династий.

Вы поднимитесь на Великую Китайскую стену — грандиозное сооружение, признанное новым чудом света. Панорамные виды и прогулка по старинным укреплениям оставят неизгладимое впечатление. Следующая остановка — атмосферная деревня Губэй, где вас ждёт дегустация традиционных блюд и поиск аутентичных сувениров.

Маршрут продолжится в Сиане, где вы встретитесь лицом к лицу с легендарной Терракотовой армией — тысячами глиняных воинов, застывших в вечном карауле у гробницы императора. Затем вы отдохнёте в термальных источниках Хуацинчи, наслаждаясь умиротворяющей красотой природы.

Финальный аккорд путешествия — динамичный Шанхай, воплощение современного Китая. Вы поднимитесь на легендарную телебашню Жемчужина Востока, побродите по аутентичным старым улочкам и полюбуетесь вечерней иллюминацией небоскрёбов.

Этот тур раскроет перед вами всё богатство Китая — от священных реликвий прошлого до инновационных достижений настоящего, подарив воспоминания, которые захочется пережить вновь.