Описание тура
Десятидневное приключение по Китаю откроет вам удивительный мир, где древние традиции гармонично соседствуют с футуристическими городами. Вы увидите знаковые памятники архитектуры, прочувствуете атмосферу исторических кварталов и восхититесь живописными ландшафтами.
Программа включает проживание в комфортабельных отелях. В Пекине вы исследуете Запретный город и площадь Тяньаньмэнь, познакомитесь с архитектурными шедеврами, построенными по канонам фен-шуй, и погрузитесь в историю императорских династий.
Вы поднимитесь на Великую Китайскую стену — грандиозное сооружение, признанное новым чудом света. Панорамные виды и прогулка по старинным укреплениям оставят неизгладимое впечатление. Следующая остановка — атмосферная деревня Губэй, где вас ждёт дегустация традиционных блюд и поиск аутентичных сувениров.
Маршрут продолжится в Сиане, где вы встретитесь лицом к лицу с легендарной Терракотовой армией — тысячами глиняных воинов, застывших в вечном карауле у гробницы императора. Затем вы отдохнёте в термальных источниках Хуацинчи, наслаждаясь умиротворяющей красотой природы.
Финальный аккорд путешествия — динамичный Шанхай, воплощение современного Китая. Вы поднимитесь на легендарную телебашню Жемчужина Востока, побродите по аутентичным старым улочкам и полюбуетесь вечерней иллюминацией небоскрёбов.
Этот тур раскроет перед вами всё богатство Китая — от священных реликвий прошлого до инновационных достижений настоящего, подарив воспоминания, которые захочется пережить вновь.
Программа тура по дням
Прибытие в Пекин. Знакомство с Поднебесной
Утро: Прилёт в Пекин, столицу Китая, где прошлое и будущее встречаются в одном ритме. Наш водитель или на такси в день тура мы оказываем трансфер до отеля и уже по дороге в отель вы увидите первые штрихи города — широкие проспекты, яркие вывески, небоскрёбы, чередующиеся с древними храмами.
День: Размещение в уютном отеле в центре, отдых после перелёта. Для тех, кто готов к лёгкой прогулке, — первое знакомство с улицами Пекина: почувствуйте аромат уличной еды, услышьте ритм города, пройдитесь мимо сувенирных лавок и старинных ворот хутунов.
Вечер: Приветсвенный ужин в одном из традиционных ресторанов, где вы попробуете знаменитую пекинскую утку — символ гостеприимства. После — отдых и подготовка к завтрашнему погружению в историю.
Пекин - Великая Китайская стена и деревня Губэй
Утро: Завтрак в отеле, затем едем к одной из Семи новых чудес света — Великой Китайской стене. Мы выбрали участок вдали от туристических толп, где природа и виды максимально аутентичны. Подъём на смотровые башни подарит вам панорамы горных хребтов, похожих на силуэт дракона.
День: Прогулка по деревне Губэй у подножья Стены: традиционные домики Xvii века, пагода Юаньтунь, буддийские монахи, мастер-классы по старинным ремёслам, дегустация местного чая. Свободное время, чтобы пообедать в колоритных чайных или купить сувениры — от шёлка до китайского вина с завода Сима.
Вечер: Возвращение в Пекин. Ужин в формате хого — китайского самоварного ресторана, где вы сами готовите ингредиенты в ароматном бульоне прямо на столе.
Пекин - Летний дворец и шоппинг на улице Ванфудзин
Утро: Завтрак в отеле. Экскурсия в Летний императорский дворец Ихэюань, любимую резиденцию императрицы Цыси: озёра с лотосами, мраморный корабль, арочные мосты, изящные пагоды.
День: Переезд в торговое сердце Китая — улицу Ванфудзин. Тим-лидер покажет лучшие магазины, а после заглянем на рынок Дунхуамэнь с экзотическими блюдами. Здесь у вас будет свободное время для шоппинга и дегустаций.
Вечер: Переезд на скоростном поезде в Сиань — одну из древних столиц Китая. Заселение в отель и отдых.
Сиань. Терракотовая армия и горячие источники
Утро: отправляемся к главной жемчужине Сианя — Терракотовой армии. 8 000 уникальных воинов и лошадей, созданных более 2200 лет назад, чтобы сопровождать императора в вечности. Каждый солдат — со своими чертами лица, и в павильонах до сих пор работают археологи, раскрывая всё новые тайны.
День: Обед в свободном формате. Рекомендуем попробовать фирменные сианьские пельмени — именно здесь их называют лучшими в Китае. Затем отправляемся на горячие источники Хуацинчи — легендарное место отдыха императоров. Тёплая минеральная вода, виды на древние дворцы и горы — отдых для тела и души.
Вечер: Свободное время, наслаждаемся атмосферой Сианя.
Мусульманский квартал и городская стена
Утро: Прогулка по колоритному Мусульманскому кварталу, откуда начинался Великий шёлковый путь. Лавки с восточными сладостями, уличными мастер-классами и экзотической едой. Здесь же можно сделать фотосессию национальных костюмах с визажем и традиционными аксессуарами — идеальный кадр для воспоминаний.
День: Обед на свой вкус (стоит попробовать баранину по-сианьски или уличные шашлычки). После — прогулка по городской стене Xiv века — одной из лучших сохранившихся в Китае.
Вечер: Вылет в Чжанцзяцзе — край гор-аватаров и старейший национальный парк Поднебесной.
Чжанцзяцзе. Парящие горы Аватара и стеклянный мост
Утро: Завтрак в отеле и переезд в Национальный парк Чжанцзяцзе — уникальное место, где природа создала пейзажи, которые кажутся фантастическими. Более трёх тысяч каменных столбов, покрытых густой зеленью, тянутся к небу, словно гигантские башни. Именно здесь снимали сцены, вдохновившие фильм Аватар.
День: Прогулка по самым впечатляющим тропам и подъем к смотровым площадкам с видами, которые невозможно забыть. Для смелых — переход по знаменитому стеклянному мосту над глубоким каньоном. Под ногами — прозрачное стекло, а под ним 300 метров пустоты и шум реки внизу.
Вечер: Возвращение в город. Можно отправиться на вечернюю прогулку по улочкам Чжанцзяцзе, заглянуть в чайные лавки и попробовать местные блюда — от дымящегося супа с лапшой до сладких рисовых шариков.
Чжанцзяцзе. Юаньцзяцзе и Панорамный лифт Байлун
Утро: Завтрак в отеле, выезд в район Юаньцзяцзе — сердце парка Чжанцзяцзе. Здесь находятся самые знаменитые летающие горы — скалы, парящие в облаках.
День: Подъем на панорамном лифте Байлун — инженерное чудо высотой 326 метров, встроенное прямо в скалу. С высоты открываются виды, от которых перехватывает дыхание. Прогулка по пешеходным тропам среди скал, переход через подвесные мостики и фотосессия на фоне знаменитой колонны Халле Луйа из Аватара.
Вечер: Вечером мы вылетаем в футуристический Шанхай. После прилета у вас будет свободное время для отдыха после насыщенных и эмоциональных дней.
Шанхай. От сада Радости до небоскрёбов
Утро: Прогулка по Саду Радости и старому городу — оазису гармонии среди мегаполиса. Пруды с карпами, классическая архитектура и атмосфера Китая Xviii века.
День: Переходим в будущее в районе Луцзяцзуй: небоскрёбы, круговой мост, Shanghai Tower и легендарная телебашня Жемчужина Востока. После обеда — Храм нефритового Будды, где хранятся уникальные статуи, в том числе резной белый нефритовый Будда 1882 года.
Вечер: Cвободное время. Рекомендуем прогулку по набережной Вайтан, чтобы увидеть ночной Шанхай во всей огненной красоте.
Сучжоу. Китайская Венеция
Утро: На скоростном поезде отправляемся в Сучжоу, город каналов и мостиков.
День: Посещаем три шедевра садового искусства: Сад скромного чиновника, Сад медленно текущего времени и парк у Озера Цзиньцзи. Каждый из них — отдельный мир тишины, гармонии и тонких деталей.
Вечер: Возвращение в Шанхай на скоростном поезде и финальный ужин всей группы — время делиться впечатлениями и фотографиями.
Шанхай напоследок: до новых встреч, Китай
Утро: Завтрак и последние прогулки или шопинг.
День: Трансфер в аэропорт для вылета домой. А тем, кто решит остаться, — рекомендации по интересным местам для самостоятельного исследования.
Вечер: Прощаемся с Китаем и друг с другом, но уже с пониманием, что это не последнее наше путешествие вместе, ведь у нас более 20 туров по миру:)
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Организация и сопровождение всех внутренних перемещений по маршруту (скоростные поезда - 2 раза, внутренние перелеты - 2 раза)
- Трансферы в/из аэропорта в дни тура
- Все переезды по программе на микроавтобусах
- Общественный транспорт (пару раз на метро чтобы увидеть)
- Проживание в отелях уровня 4 звезды или аналогичных (двухместное размещение)
- Питание: завтраки и приветственный ужин
- Посещение термальных источников
- Экскурсии по Пекину, в Сиане, в горах Аватара, в Шанхае
- Входные билеты в исторические города, нац. парки, в парк Аватара, парк Тяньмэншань, билеты на все подъемники и горный лифт
- Китайская стена и Императорский Дворец
- Запретный город в Пекине
- Прогулка на корабле в Китайской Венеции
- Посещение красивых садов в Сучжоу и Шанхае
- Подъем на смотровую (Ritz-Carlton) в Шанхае
- Чайная церемония
- Гид - тур лидер, говорящий по-русски
- Поддержка 24/7
- Консультационная поддержка и помощь в подготовке документов для визы
- Ролик на память после тура
Что не входит в цену
- Перелёт до Пекина и обратно из Шанхая (от 45 тр. рейс с пересадкой туда-обратно, от 52 тр. прямой рейс)
- Обеды, частично ужины
- Страховка на сроки поездки (обязательна для участия)
- Сувениры, подарки и личные расходы
- Традиционный костюм для фото (по желанию)
- Одноместное проживание 490$ (если мы не найдем на подселение)
- Оформление визы в Китай (сейчас без пока не нужна)
О чём нужно знать до поездки
Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! В наших турах:
Мини -группа 4-12 чел
Средний возраст 25-50 лет
Средняя цена тура с комфортными, проверенными отелями (обычно у нас ориентировочно 4 звезды отели)
Комфортный транспорт
Трансферы в дни тура, если вы приезжаете в другие дни, мы вам всегда поможем во всем
Почти всё включено, кроме международных перелетов, обедов и ужинов (чтобы вы могли сами выбрать что хотите)
Всегда делаем приветственный ужин, чтобы познакомиться
Интересная программа тура, смотрим все основное и оставляем свободное время, чтобы вы могли сами погулять и поизучать местную культуру или шоппинг
Скидываем локации куда сходить
Перед туром даем всю инфо, чтобы вы были подготовленные к туру
Приятные мини подарочки мы любим дарить
80% обычно с нами ездят потом в другие туры, так как у нас их более 20 штук:)
Обратите внимание:
- остаток стоимости за тур с учетом вычета суммы предоплаты в размере 40 % от стоимости тура Вам необходимо внести наличными в долларах в день начала тура при встрече
- групповой трансфер подается в день начала тура, убедительная просьбы учитывать данное условие при выборе и приобретении авиабилетов
- заселение в день начала тура происходит по стандарту в 14.00
- групповой трансфер подается в день завершения тура в 16.00, убедительная просьбы учитывать данное условие при выборе и приобретении авиабилетов
- на усмотрение автора тура в программу тура могут быть внесены коррективы, в том числе с учетом погодных условий или иных обстоятельств
Тайминг программы является ориентировочным и может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, логистики и ритма группы.
Пожелания к путешественнику
Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! Тур для тех кто:
- Не хочет проводить время в автобусе
- Устал от пакетных предложений
- Не хочет переплачивать за отдых
- Хочет яркую программу в небольшой группе
- Хочет почувствовать свободу