Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Тур, в котором тебе ни о чем не нужно беспокоиться, потому что я обо всем уже побеспокоился за тебя!

Все под ключ, начиная с первого дня, когда ты решишь забронировать место, и до самого отлета. Гостиницы 4-5 звезд, в которых мы ночуем и каждое утро завтракаем перед тем, как отправиться на поиски приключений, комфортные трансферы, индивидуальный подход к каждому, помощь в покупке билетов и ответы на все возникающие вопросы - это мой мастхэв!

В 11 дней путешествия уместятся и насыщенная программа, и куча времени для фотосессий, и чисто человеческое расслабиться, выдохнуть и отдохнуть.

Группа небольшая, до 12 человек, поэтому всем будет комфортно. В первый же день все перезнакомимся, а потом и передружимся!

Программа выстроена четко по фэн-шуй, чтоб было легко и безопасно, как дома, интересно, как в гостях, а турлидер о тебе позаботится лучше родного.