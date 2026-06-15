Описание тура
Тур, в котором тебе ни о чем не нужно беспокоиться, потому что я обо всем уже побеспокоился за тебя!
Все под ключ, начиная с первого дня, когда ты решишь забронировать место, и до самого отлета. Гостиницы 4-5 звезд, в которых мы ночуем и каждое утро завтракаем перед тем, как отправиться на поиски приключений, комфортные трансферы, индивидуальный подход к каждому, помощь в покупке билетов и ответы на все возникающие вопросы - это мой мастхэв!
В 11 дней путешествия уместятся и насыщенная программа, и куча времени для фотосессий, и чисто человеческое расслабиться, выдохнуть и отдохнуть.
Группа небольшая, до 12 человек, поэтому всем будет комфортно. В первый же день все перезнакомимся, а потом и передружимся!
Программа выстроена четко по фэн-шуй, чтоб было легко и безопасно, как дома, интересно, как в гостях, а турлидер о тебе позаботится лучше родного.
- Что тебя ждет:
- Узнаем, почему Запретный город так называется. Мы ж туристы, нам не запрещено
- Лихо прокатимся на тобоггане, нагулявшись по Великой китайской стене
- Телепортируемся прямиком на Пандору из фильма «Аватар»
- Лично убедимся в мимимишности китайских панд
- Спустимся в огромный подземный мир, охраняемый драконом
- Пройдемся над пропастью по стеклянному мосту
- Быстренько сгоняем в Венецию. Да-да! В Китае даже собственная Венеция есть
- И много-много всего еще! Смотри развернутую программу.
Программа тура по дням
Первый день. Вечерний Пекин
Ночной Пекин, полный заманчивых подсанкционных товаров и аутентичной еды…
Бережно доставляем тебя из аэропорта в отель, чтобы к вечеру успеть как следует отдохнуть. Ведь нас ждет ночная жизнь Пекина! Дружной командой пойдем шопиться во всех флагманских брендовых магазинах, фоткаться в лучах неона, веселиться в концептуальных барах. А потом дадим себе полный гастрономический карт-бланш на легендарной улице Гуйцзе.
Она очень длинная, и на всем ее протяжении что-нибудь едят. Некоторые приезжают сюда нарочно ради одних только мала сяолунся (острых раков), настолько это культовое блюдо. Полтора километра еды - это вызов! И мы его примем.
Второй день. Исследуем Пекин. Запретный город
Дневной Пекин откроется нам с совсем другой стороны. Это - история… Начиная с совсем недавней, и до седой глубины времен. Покроемся мурашками от того, что нам расскажут, а еще будем много и очень разнообразно фотографировать!
Начнем день с площади Тяньаньмэнь.
Все настолько сурово, что на нее нельзя попасть без предварительной регистрации через Wechat (а мы организованная группа, нам можно), и настолько просторно, что можно было бы плотненько уместить там миллион человек.
Официальное сердце Пекина - одна из крупнейших городских площадей мира.
Если какой-нибудь город называется Запретным городом, то это само по себе - повод его посетить! Нас ждет самый большой в мире дворцовый комплекс, настолько классный, что простолюдинам под страхом казни нельзя было на него даже смотреть.
Но нам-то можно! Намекаю: фоткать себя и друг друга, постить и отмечать в соцсетях тоже будем. А еще там постоянная выставка драгоценностей из камней, золота, жемчуга… Как тебе, к примеру, скульптура из цельного нефрита весом 5 тонн?
От роскошного перейдем к вечному.
Храм неба. Тут всё на балансе Инь и Ян, всё символично, строго и возвышенно. Если в твоей душе есть желание однажды взять и устроить-таки свою жизнь по фэншую, то тебе точно сюда.
А из парка Цзиньшань мы, как на ладошке, увидим весь Пекин, и Запретный город, столичные небоскребы и древние горы…
Впечатлимся сами и подписчиков впечатлим!
Третий день. Великая китайская стена
Без символа Китая, Великой стены, наше путешествие точно было бы куцым. Поэтому вперед, исполнять наш маст хэв!
Пройдемся по участку Мутяньюй, который очень хорошо сохранился, и добавим чуточку контролируемого экстрима: поднимемся к началу маршрута на фуникулере, а в конце с ветерком скатимся на тобоггане. А если ты еще не знаешь, что такое тобогган, то узнать это, а главное, опробовать самое время! Подсказка: щепотка легкого экстрима, забавные видео на память и, возможно, немного повизжать!
Вылетаем в горы провинции Чжанцзяцзе.
Четвертый день. Горы «Аватара»
Если вдруг так случилось, что фильм "Аватар" прошел мимо тебя, то обязательно посмотри его перед туром, потому что мы прямиком туда и отправимся! Побывать на Пандоре, не покидая родной планеты, для нас пара пустяков.
Улиньюань - это больше трех тысяч огромных, тонущих в туманной дымке, каменных столбов от земли до неба… Такой умопомрачительный пейзаж и вдохновил создателей голливудского "Аватара".
А поднимемся на смотровую площадку, почти взлетим, мы на очень быстром стеклянном лифте. Тут обязательно нужно будет держать камеру включенной. Момент, когда за стеклянной стеной вместо лихорадочного мельтешения скальной породы вдруг открывается невообразимый простор - это вау. Просто вау. Тут реально кончатся все слова.
Пятый день. Фужун и Фэнхуан - города на воде
После стихии гор окунаемся в стихию воды! Города Фэнхуан и Фужун - невероятно атмосферные места, про которые хочется сначала сказать: да ладно, такого не бывает!
Мы еще вчера, на китайской "Пандоре" попали в фантастический фильм. И сегодня это впечатление прекрасной сказки нас нескоро отпустит.
С самого утра мы это впечатление подкрепим в городе Фэнхуан. Это город на сваях над рекой Тоцзян. Гуляем по старым улочкам, фоткаем друг друга в ретро-стиле, катаемся на лодке… Абсолютная Венеция, только китайская! При желании можно взять в аренду национальные костюмы и устроить фотосессию.
Заедем еще в Фужун. Ты только представь - город построенный вокруг водопада. В непосредственной близости. Скажешь, не может быть такого? А он есть! И мы его увидим. Тут ты снимешь видео, которое обязательно нужно будет смотреть со звуком! А еще через водопад можно пройти. Будет мокро, скользко и очень классно!
Ну и окончательно зарядим нашу эмоциональную батарейку вечером, когда над городом Фэнхуан зайдет солнце! Вспыхнут тысячи огней и отражений, ты вообще не узнаешь город. Он и так сказочным был, а станет абсолютно волшебным.
Шестой день. Панды и пещера Желтого дракона
Заряжаем свои ми-ми-метры на максимум в заповеднике Больших панд, а потом спускаемся в подземелье, такое обустроенное и уютное, что там захочется остаться!
Большие панды - безусловно, самое милое впечатление твоей поездки. Хочешь увидеть, как панда расправляется с бамбуком круче, чем любой шеф-повар? Или самое трогательное зрелище - детский сад для панд-малышей?
Мы приедем в заповедник утром, успеем увидеть, как панды завтракают и играют. Во второй половине дня у этих плюшек тихий час, а у нас - пещера Желтого дракона.
Огромная, четырехуровневая пещера, одна только ее туристическая, общедоступная часть занимает три километра! Характерные для пещер фишки природы: подземные водоемы, водопады, сталактиты, еще и потрясающе обыграны дизайнерами из мира людей.
В результате у этого творческого тандема получилось невероятно нарядное и слегка колдовское место. Разноцветное освещение превращает пещеру во что-то среднее между храмом и парком…
Седьмой день. Небесные врата
День тяги к небу. Едем на самой длинной в мире канатке, гуляем по стеклянной тропе над пропастью, неистово фоткаем Небесные врата, больше всего похожие на портал в другое измерение.
Небесные врата. Это не название зрелищного блокбастера. Хотя ощущения будут похожи. Когда-то в древности обрушилась часть скалы, образовав гигантскую природную арку. Эта гора считается мостом между землей и небом, здесь можно повесить красную ленточку с пожеланием к богам. А вдруг и сработает?
Можно, конечно, подняться сюда по 999 ступеням (сакральное число), но мы будем к себе милосердны и воспользуемся для подъема на гору Тяньмэньшань самой длинной в мире канатной дорогой. Садишься в центре города и через какие-нибудь полчаса выходишь уже на месте.
Сегодня нас так и манит высота, поэтому обязательно надо прогуляться по стеклянной тропе «Извивающийся дракон» на отвесной скале, примерно в полутора километрах над землей. Выглядеть будет очень экстремально и захватывающе, при этом совершенно безопасно, тут три слоя сверхпрочного закаленного стекла толщиной 5 сантиметров! Тут такие невероятные виды, что туристы частенько роняют телефон. Хорошо, что на ограждении есть специальная защитная сетка:)
А вечером, если будет такое желание а оно, скорее всего, будет!) можем побывать на захватывающем световом шоу Tianmen Fox Fairy, там же, у подножия Тяньмэньшань.
Проберет до мурашек!
Восьмой день. Стеклянный мост
Смена локаций происходит по нарастающей, поэтому сегодня еще более эффектное зрелище и полное ощущение прогулки над пропастью!
Закаленные уже канатными дорогами и стеклянными тропками, теперь мы точно готовы к полноценному стеклянному мосту! Полностью прозрачный пол, словно ты буквально идешь по воздуху над каньоном. Тут нельзя на каблуках и выдают бахилы. чтоб стекло оставалось таким же гладким и чистым, как в первый день.
Главное - решиться сделать шаг! Обязательно засними свои впечатления до и после! Они тебя заставят радостно улыбаться и спустя много лет.
Еще немного поиграем с высотой.
Осмотрим здание в 72 этажа в Чжанцзяцзе, занесенное в книгу рекордов Гиннеса, между прочим. В центре здания есть гигантское отверстие, в точности повторяющее природную арку в скале… Ой! Кажется, где-то мы это уже видели, да? Да!
Вот так поиграли архитекторы, создав свои, городские «Небесные врата».
Вечером вылетаем в Шанхай. В этом городе столько интересного и атмосферного, что на пару дней в нем и осядем.
Девятый день. Шанхай, храм Нефритового Будды
Сегодня у нас Шанхай - город, где глубина истории соединяется с высотой небоскребов, а в древних артериях улиц бьется быстрый современный пульс.
Храм Нефритового будды.
Храм не просто памятник культуры, он действующий! Поэтому будем его осматривать уважительно и негромко, проникнемся его философией и атмосферой.
Но пофоткать и закупить интересных дзен-сувениров тоже не забудем.
В Китайской философии человек и природа не борются, а сотрудничают. И это прямо четко видно в саду Юйюань.
Современные ландшафтные дизайнеры нервно курят в сторонке. Каждая локация тут наполнена символизмом, обладает своей идеей
Китайцы это умеют!
Поднимемся на Шанхайскую башню. Издалека заметно, что она как бы слегка изогнута, перекручена. Это не «Ой, так получилось!», это для снижения ветровой нагрузки, ведь здание - второе по высоте в мире.
А вот смотровая площадка самая высокая. Заценим!
Спустимся на землю и немного проветримся на набережной Вайтань. Это историческая часть Шанхая и опять же чудесный вид на небоскребы. Отсюда, снизу они все так же потрясающе фотогеничны!
Десятый день. Шанхайская Венеция
Совсем рядом с Шанхаем посещаем "капсулу времени" и проваливаемся на 1700 лет назад в городе Чжуцзяцзяо
«Шанхайская Венеция»
Это не туристическая декорация, не просто красивая локация. Тут, в этом городе на воде, живут люди. Во многом живут так же, как и сто лет назад: ездят в гости на лодке, готовят обед рядом со своими домами, сушат белье на перилах мостов и постигают дзен, не покидая родной улицы.
Тут можно пройти по улице, где вдвоем уже не разойтись, настолько она узкая, взойти на самый большой каменный арочный мост и попробовать местный деликатес - сладкую свиную рульку.
Одиннадцатый день. Шанхай, день отлета
Счастливые, полные впечатлений и сувениров, уже сдружившиеся друг с другом и по-настоящему коллективно влюбленные в Китай, летим домой.
Словно сказка, правда? Ты можешь прямо сейчас сделать эту сказку былью!
Пиши и скорее начинай свое Великое китайское приключение!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 4-5 звезд
- Завтраки
- Все входные билеты по маршруту
- Все трансферы по программе, включая трансферы в аэропорты
- Внутренние перелеты Пекин-Чжанцзяцзе, Чжанцзяцзе-Шанхай
- Русскоязычный сопровождающий по всему маршруту
- Помощь в покупке авиабилетов
- Помощь в бронировании жилья, если нужно заселиться пораньше, чем начнется тур, или задержаться
- Индивидуальный подход (учитываются особые пожелания, аллергия, если есть и т. п.)
- Полное информационное сопровождение, инструкция, что брать с собой, консультации и помощь на любом этапе
Что не входит в цену
- Авиаперелеты Москва-Пекин, Шанхай-Москва (прямые рейсы от 55 тыс. рублей)
- Питание вне программы (обеды и ужины 30-40 долларов/день)
Пожелания к путешественнику
Тур подойдет тебе, если ты:
любишь не просто смотреть достопримечательности, а проживать путешествие, как маленькую жизнь
тебе интересно узнавать новое и исследовать необычные места
ты легкий на подъем и общительный человек
хочешь перезагрузиться и наполниться впечатлениями