10 дней
Главные символы и не только: цветущая сакура, рыбалка с бакланами и рисовые террасы в Китае
Попробовать блюда разных регионов, посмотреть водные шоу, покататься на лодке и бамбуковом плоту
Начало: Аэропорт Пекина, точное время - по договорённости
334 000₽ за человека
10 дней
Многоликий Китай: обзорный тур в Пекин, Шанхай, Сиань и «китайскую Венецию»
Увидеть все знаковые достопримечальности в 5 городах и погулять по традиционным китайским кварталам
Начало: Аэропорт Beijing Daxing International Airport в Пе...
5 сен в 11:00
$1850 за человека
10 дней
Аутентичный Китай со всех сторон: визитные карточки, впечатляющая природа и самобытное племя
Взойти на Великую Китайскую стену, увидеть скалы из "Аватара" и "Небесные врата" и съездить к мяо
Начало: Аэропорт Пекина, 7:00-8:00
9 мар в 07:00
$2520 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Туры на 10 дней»
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