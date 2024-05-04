Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
Авторский тур в Пекине

Погрузитесь в историю и культуру Пекина, посетив его главные достопримечательности в комфортном индивидуальном формате

Пекин - город с богатейшей историей и уникальной культурой, привлекающий путешественников со всего мира.

Предлагаем вам уникальную возможность насладиться его красотой в индивидуальном туре, который включает посещение самых знаковых мест: величественной Великой Китайской стены, символизирующей мощь и величие древнего Китая; площади Тяньаньмэнь, известной своими историческими событиями; бывшего императорского дворца, где каждый камень хранит легенды минувших эпох.

В парке Цзиншань вы сможете насладиться витиеватой традиционной архитектурой и покоем, который так редко встретишь в большом городе.

Мы также познакомим вас с культурными символами Китая - чаем и нефритом, и покажем современные спортивные объекты, возведенные к Олимпийским играм.

Этот тур предоставит вам не только знания о главных достопримечательностях Пекина, но и незабываемые впечатления от встречи с его историей и культурой
Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
Ближайшие даты:
4
мая
11
мая
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
15
июн
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даты

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.

Программа тура по дням

1 день

Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, парк Цзиншань, чайная церемония

Сегодня мы исследуем столицу Китая. Прогуляемся по одной из крупнейших в мире площадей Тяньаньмэнь, узнаем, в чём её схожесть с Красной площадью в Москве, увидим мавзолей Мао Цзэдуна.

Посетим Запретный город Гугун — самый обширный дворцовый комплекс в мире, служивший резиденцией для 24 императоров Китая. Вы услышите местные легенды, узнаете, как работала средневековая система отопления и какой ритуал должны были пройти все гости этого места.

Сделаем небольшую паузу и отправимся на дегустацию нескольких сортов чая — напитка, имеющего особенное значение для китайцев. Затем пройдёмся по бывшему императорскому саду, а ныне — парку Цзиншань, где на пяти холмах раскинулись дворцы в традиционном стиле.

Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, парк Цзиншань, чайная церемонияПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, парк Цзиншань, чайная церемонияПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, парк Цзиншань, чайная церемонияПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, парк Цзиншань, чайная церемония
2 день

Великая Китайская стена, Музей нефрита, олимпийские объекты

Утром стартуем к главному символу страны — Великой Китайской стене. Поднимемся на один из её участков, познакомимся с историей этой знаковой достопримечательности, полюбуемся открывающимися пейзажами.

Побываем в Музее нефрита — камня, играющего важную роль в китайской культуре. В завершение тура осмотрим объекты, построенные к Олимпийским играм 2008 и 2022 годов.

Великая Китайская стена, Музей нефрита, олимпийские объектыВеликая Китайская стена, Музей нефрита, олимпийские объектыВеликая Китайская стена, Музей нефрита, олимпийские объектыВеликая Китайская стена, Музей нефрита, олимпийские объекты

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Чайная церемония
  • Посещение Музея нефрита
Что не входит в цену
  • Билеты в Китай и обратно
  • Проживание - ~111 $
  • Питание
  • Виза - 28 $
  • Медицинская страховка
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: ваш отель в Пекине, первая половина дня
Завершение: ваш отель в Пекине, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пекина

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураМузеиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОбзорныеВеликая Китайская стенаЗапретный город Гугун

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