Описание тура
Самые знаменитые города Китая и природный парк Хуашань в туре-знакомстве с Поднебесной.
В этом путешествии вы окажетесь в калейдоскопе небоскребов, древних храмов, священных гор, огней, звуков, запахов, вкусов. Тур в Китай служит отличной отправной точкой для первого знакомства с Поднебесной. Вы увидите главные достопримечательности центральных провинций и погрузитесь в ритм и атмосферу страны. Огромные вокзалы и аэропорты, ландшафтный дизайн, инновационные технологии городской среды здесь тесно переплетены с богатейшим культурным наследием. Этот симбиоз восхищает и удивляет одновременно. Надеемся, Китай станет достойным украшением в Вашей коллекции путешествий!
Программа тура по дням
Пекин
Прибытие участников тура в столицу Китая (рейс Su204 Аэрофлот). Трансфер и размещение в отеле. Небольшой отдых.
В 14-00 отправляемся на осмотр самой большой площади в мире Тяньаньмэнь. Ее площадь составляет 440 тысяч квадратных метров. Во время мероприятий и праздников на Тяньаньмэнь может собираться до 1 миллиона человека.
Посещение Запретного города. Императорский дворец, внесенный в список Юнеско, которому более 500 лет. Никто не мог входить и выходить из него без разрешения императора. Место для его постройки Запретного города было указано астрономами, согласно которым оно находится в центре земного шара.
После осмотра главных достопримечательностей столицы, отправляемся на прогулку по пешеходной улице Ванфуцзин. Огни рекламы, бренды, столичное настроение. Смена эпох.
Вечер мы завершим в одном из китайских ресторанов, отведав знаменитую утку по-пекински. Блюдо представляет собой натёртую медом утку, cо шкуркой, отслоенной путём нагнетания под кожу воздуха, запеченную в специальной печи на дровах из вишневого дерева. Перед подачей гостям утку нарезают на тонкие ломтики, каждый с кусочком шкурки. Это вкусно, поверьте!;) Возвращение в отель.
Пекин
В первой половине дня вы побываете в Летнем дворце. Огромная территория, усеянная мостиками, башенками, беседками и другими украшениями ландшафтного дизайна. По желанию здесь можно будет покататься на лодочке по озеру. Прекрасное место для любования природой и садово-парковым искусством.
Далее перемещаемся в Храм неба. На протяжении 600 лет императоры Поднебесной приносили здесь жертвы и молились богам о благополучии и обильным урожае. Это единственный храм в Пекине имеющий круглую форму.
После знакомство с культовыми местами отправляемся в хутуны. Районы традиционной одноэтажной застройки, где жизнь протекает неспешно. Ржавые велосипеды, дымок от лотков со свежеприготовленными баоцзы (пельмешками приготовленными в бамбуковой пароварке), пенсионеры играющие в настольные игры и снующие туда-сюда произведения китайского хэнд-мэйд автопрома. С каждым годом таких аутентичных кварталов и улочек становиться все меньше, но именно тут можно прочувствовать жизнь настоящего Китая! Возвращение в отель.
Великая Китайская стена
Отправление на микроавтобусе в сторону Великой Китайской стены. Время в пути составит около 2,5 часов. Вы побываете на участке Мутяньюй. Это один из наиболее живописных, открытых для посещения участков стены. По прибытию вы поднимитесь к одной из башен на канатной дороге. Прогулка по стене. Около 2 км. Подъемы и спуски по ступеням. Мы выбрали направление движение с преимущественным уклоном вниз, чтобы ноги не успели сильно устать.
В конце маршрута вас будет ожидать необычное развлечение. Спуск вниз вы осуществите на тобогане - имитации гоночной санной трассы. Управляя санями и регулируя их скорость вы получите незабываемые эмоции и по-настоящему детский восторг! При желании спуск в тобогане можно заменить кресельной канатной дорогой. Время на покупку сувениров. Возвращение в Пекин. Свободное время. Отдых.
Пекин - Сиань
Переезд скоростным поездом в город Сиань (время в пути чуть более 4 часов). Размещение в отеле. Посещение древней городской стены. Главная достопримечательность Сианя настолько широкая, что можно взять велосипеды и прокатиться по ее периметру. Отсюда открываются необычные виды на центр города и его повседневную жизнь.
Осмотр Колокольной и Барабанной башен и мусульманского квартала. Особенно колоритно выглядят в нем продавцы стрит-фуда. Возвращение в отель.
Сиань - Терракотовая армия
Сегодня главным впечатлением у вас станет посещение Терракотовой армии. Археологический комплекс представляет собой огромную коллекцию скульптур китайских воинов и их лошадей из обожженной глины (терракоты) в натуральную величину рядом с гробницей первого императора объединенного Китая Цинь Шихуанди. Количество воинов производит впечатление даже на видавших виды путешественников. Около 200 мировых лидеров посетили это восьмое чудо света. Раскопки продолжаются до сих пор.
Во второй половине дня переезд на поезде до окрестностей горы Хуашань. Заселение в отель.
Хуашань
Подъем на канатной дороге к одному из пиков горы Хуашань. Трекинг по горному хребту среди фантастических видов и пейзажей. Гора является одним из пяти самых священных месту у последователей даосизма. По пути вам будут встречаться расположенные в скалах храмы, павильоны, множество красных ленточек и объектов культа. Единственное что за всю эту красоту надо платить бесконечным количеством ступеней. Их много. Но если неспешно идти, то прогулка вполне доступна любому человеку в обычной физической форме. Именно на горе Хуашань расположена та самая тропа солдата где со страховкой туристы идут по двум деревянным дощечкам вдоль скалы. Мы сюда не пойдем, но со стороны посмотреть сможем. Спуск на канатной дороге вниз.
Возвращение в Сиань (30 минут на скоростном поезде) и отправление ориентировочно в 21-30 ночным поездом в Шанхай.
Шанхай
Прибытие в 12-30 на железнодорожный вокзал в Шанхай. Трансфер и размещение в отеле. Осмотр района Pudun. Посещение телебашни Жемчужина Востока. Самая фотографируемая достопримечательность в Шанхае. Вы побываете на двух уровнях с панорамными площадками, закрытой с прозрачным стеклянным полом, и открытой, на более низком этаже.
После посещаем океанариум. Честно скажем, это один из лучших который мы видели. Огромные многоуровневые залы с бесчисленным количеством рыбок и обитателей. От кораллов и медуз до пингвинов и акул.
Возвращение на подземном монорельсе под рекой Хуанпу на набережную Бунд. Отсюда открывается канонический вид на небоскребы и ощущается энергетика вечернего Шанхая. Вечерняя прогулка по набережной Вайтань и торговой улице Нанкин-роуд. Отдых в отеле.
Шанхай
Посещение Сада радости (Юйюань) и прилегающего аутентичного района с магазинчиками и сувенирами. Раскинувшись на территории в 40 тысяч квадратных метров, этот сад представляет собой великолепный эталон садово-паркового искусства. В Китае он признан как одно из наиболее ярких произведений природы и человека. В 1982 году Сад радости получил статус объекта национального достояния, который находится под строгой защитой государства.
Свободное время. Шоппинг. В Шанхае можно приобрести абсолютно все. Здесь представлены как ведущие мировые бренды, так и их высококачественные подделки. Чай, электроника, сумки, одежда, декор - выбор ограничен только вашими пожеланиями.
Сучжоу - Чжоучжуан - Шанхай
Сегодняшний день будет посвящен двум городам которые по праву носят название китайской Венеции. В первой половине дня вы побываете в Сучжоу. Прогулка по центральной пешеходной улице вдоль канала. Осмотр Сада скромного чиновника.
Переезд в город Чжоучжуан. Небольшой городок но с еще более аутентичными водными артериями. Круиз на лодочке по каналам. Прогулка по узким улочкам и посещение арт-пространств. Возвращение в Шанхай.
Шанхай
Выселение из отеля. Самостоятельный трансфер в аэропорт Пудун под рейс Su209 Аэрофлот в 11-45. Окончание программы.
Что включено
Что включено
- Проживание в комфортабельных отелях 4-5 со всеми удобствами
- Питание на базе завтраков в отелях (кроме горы Хуашань)
- Трансфер по всему маршруту
- Переезд скоростными поездами между основными городами маршрута
- Входные билеты и предварительное бронирование посещения в Запретный город
- Канатные дороги на горе Хуашань и на участке Великой Китайской стены
- Входной билет на панорамную площадку телебашни Жемчужина Востока
- Входной билет в океанариум Шанхая
- Входной билет в комплекс Терракотовая армия
- Круиз на лодке в г. Чжоучжуан
- Услуги русского сопровождающего и местного русскоговорящего переводчика (на отдельных участках маршрута)
Что не входит в цену
- Перелет до Пекина и обратно из Шанхая - от 35 000 рублей
- Обеды и ужины - от 100 юаней в день
- Личные расходы (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки и т. д.)
- Входные билеты в небольшие храмы и музеи (по желанию) - от 20-30 юаней в день
- Страховка - от 500 рублей
- Доплата за одноместное размещение (по желанию) - 465 Usd
Визы
Виза в Китай для граждан Рф не требуется.