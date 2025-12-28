1 день

Пекин

Прибытие участников тура в столицу Китая (рейс Su204 Аэрофлот). Трансфер и размещение в отеле. Небольшой отдых.

В 14-00 отправляемся на осмотр самой большой площади в мире Тяньаньмэнь. Ее площадь составляет 440 тысяч квадратных метров. Во время мероприятий и праздников на Тяньаньмэнь может собираться до 1 миллиона человека.

Посещение Запретного города. Императорский дворец, внесенный в список Юнеско, которому более 500 лет. Никто не мог входить и выходить из него без разрешения императора. Место для его постройки Запретного города было указано астрономами, согласно которым оно находится в центре земного шара.

После осмотра главных достопримечательностей столицы, отправляемся на прогулку по пешеходной улице Ванфуцзин. Огни рекламы, бренды, столичное настроение. Смена эпох.

Вечер мы завершим в одном из китайских ресторанов, отведав знаменитую утку по-пекински. Блюдо представляет собой натёртую медом утку, cо шкуркой, отслоенной путём нагнетания под кожу воздуха, запеченную в специальной печи на дровах из вишневого дерева. Перед подачей гостям утку нарезают на тонкие ломтики, каждый с кусочком шкурки. Это вкусно, поверьте!;) Возвращение в отель.

