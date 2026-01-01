Описание тура
Организационные детали
Многие приложения и соцсети в Китае не работают — посоветуем установить ряд приложений. С обменом валют тоже есть сложности — лучше приобретать её заранее.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту Пекина и отвезём в отель, после чего у вас будет свободное время. Если вы прилетаете раньше, можете посетить Летний императорский дворец, погулять по центру, сходить в парк Бэйхай, пройтись по сувенирным лавочкам и торговой улице Вайфуцзин.
Великая Китайская стена - участок Мутяньюй
По канатной дороге поднимемся на Мутяньюй — участок Великой Китайской стены, расположенный в 2,5 часах езды от центра Пекина. Прогуляемся вдоль цитадели, чтобы увидеть сторожевые башни и насладиться видами. После вы пообедаете в традиционном ресторане и посетите магазин с сувенирами.
Знакомство с Пекином: площадь Тяньаньмэнь, Барабанная башня, Храм Неба
После завтрака мы отправимся на обзорную экскурсию по Пекину. Осмотрим площадь Тяньаньмэнь (площадь Небесного Спокойствия), самую большую в мире. Подойдём к Барабанной башне, посетим храм Юнхэ и прогуляемся по хутунам — кварталам с типичной средневековой застройкой.
После обеда заглянем в Храм Неба, где император молился о хорошем урожае. Вернёмся в отель, у вас будет свободное время. Желающие смогут за доплату посетить цирк или оперу.
Переезд в Чжанцзяцзе
После завтрака на поезде поедем в Чжанцзяцзе. Путь займёт 18 часов, ночь проведём в дороге.
Озеро Баофэн, пещера Жёлтого дракона и стеклянный мост
Прибудем рано утром, оставим вещи в отеле и начнём обзорную экскурсию. Поднимемся к озеру Баофэн и прокатимся на теплоходе (около 30 минут), чтобы увидеть живописные водопады.
Посетим карстовую пещеру Жёлтого дракона в Улинъюань, который внесён в каталог Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Пешая прогулка займёт около 2,5 часов, включая 8 минут катания на лодке. Затем пройдём по стеклянному мосту — самому длинному и высокому в мире.
Вечером поужинаем и вернёмся в отель.
Горы Аватара
После завтрака мы отправимся к скалам Аватара. Поднимемся на фуникулере к вершинам, полюбуемся видами и спустимся вниз на лифте «Ста драконов». Его высота составляет 326 метров, при этом примерно треть пути лифт проходит внутри горы.
Поужинаем в китайском ресторане и вернёмся в отель.
Гора Тяньмэньшань, стеклянная тропа, пещера Тяньмэнь и 999 ступеней
Позавтракаем и поедем к горе Тяньмэньшань, известной как Небесные врата. Поднимемся по самой длинной канатной дороге в мире и прогуляемся по стеклянной тропе на высоте 1300 метров.
Осмотрим буддийский храм, спустимся на эскалаторе к пещере Тяньмэнь и пройдём пешком 999 ступеней. При желании можно воспользоваться эскалатором за доплату.
После ужина поедем в аэропорт и полетим в Шанхай. По прибытии заселимся в гостиницу.
Экскурсия по Шанхаю: Старый город, сад Юйюань и набережная Вайтань
Исследуем центр Шанхая. Сначала посетим Старый город и услышим историю его основания. Осмотрим сад Юйюань и церковь Святого Иосифа — христианский храм в буддийской стране, строительство которого финансировал Наполеон III.
Прогуляемся по набережной Вайтань, одной из самых красивых в Китае. С одной стороны реки откроются виды на футуристические небоскрёбы района Пудун, с другой — на величественные сооружения колониальной эпохи.
Свободный день
Свободный день. Вы можете посетить Диснейленд, заглянуть в музеи, пройтись по магазинам, покататься на катере, сходить в спа и продегустировать местные деликатесы. Советуем съездить в экзотический Сучжоу, известный садами, каналами и производством шёлка. Мы поможем выбрать интересные и комфортные варианты для отдыха.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|148 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, внутренние перелёты и билеты на поезда
- Трансферы из/в аэропорт
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Пекина и обратно из Шанхая
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - $500