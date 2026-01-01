После завтрака мы отправимся на обзорную экскурсию по Пекину. Осмотрим площадь Тяньаньмэнь (площадь Небесного Спокойствия), самую большую в мире. Подойдём к Барабанной башне, посетим храм Юнхэ и прогуляемся по хутунам — кварталам с типичной средневековой застройкой.

После обеда заглянем в Храм Неба, где император молился о хорошем урожае. Вернёмся в отель, у вас будет свободное время. Желающие смогут за доплату посетить цирк или оперу.