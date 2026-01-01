Большое путешествие по главным местам Китая: Пекин, Шанхай, горы Аватара

Увидеть Великую Китайскую стену, исследовать пещеру Жёлтого дракона и пройти по стеклянной тропе
Мы покажем вам разные грани Китая: от природных чудес, которые вдохновляют режиссёров, до рукотворных достопримечательностей, как древних, так и современных. В Пекине побываем на самой большой в мире площади Тяньаньмэнь
и заглянем в Храм Неба.

Посетим Великую Китайскую стену — участок Мутяньюй, прокатимся по озеру Баофэн на теплоходе и исследуем подземелья пещеры Жёлтого дракона.

Получим дозу адреналина, гуляя по стеклянному мосту на высоте 1300 метров, и полюбуемся горами Аватара. А в Шанхае насладимся видами в саду Юйюань и побываем на знаменитой набережной Вайтань. Один день оставили свободным, чтобы вы выбрали экскурсию или активность по душе.

Описание тура

Организационные детали

Многие приложения и соцсети в Китае не работают — посоветуем установить ряд приложений. С обменом валют тоже есть сложности — лучше приобретать её заранее.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту Пекина и отвезём в отель, после чего у вас будет свободное время. Если вы прилетаете раньше, можете посетить Летний императорский дворец, погулять по центру, сходить в парк Бэйхай, пройтись по сувенирным лавочкам и торговой улице Вайфуцзин.

2 день

Великая Китайская стена - участок Мутяньюй

По канатной дороге поднимемся на Мутяньюй — участок Великой Китайской стены, расположенный в 2,5 часах езды от центра Пекина. Прогуляемся вдоль цитадели, чтобы увидеть сторожевые башни и насладиться видами. После вы пообедаете в традиционном ресторане и посетите магазин с сувенирами.

3 день

Знакомство с Пекином: площадь Тяньаньмэнь, Барабанная башня, Храм Неба

После завтрака мы отправимся на обзорную экскурсию по Пекину. Осмотрим площадь Тяньаньмэнь (площадь Небесного Спокойствия), самую большую в мире. Подойдём к Барабанной башне, посетим храм Юнхэ и прогуляемся по хутунам — кварталам с типичной средневековой застройкой.

После обеда заглянем в Храм Неба, где император молился о хорошем урожае. Вернёмся в отель, у вас будет свободное время. Желающие смогут за доплату посетить цирк или оперу.

4 день

Переезд в Чжанцзяцзе

После завтрака на поезде поедем в Чжанцзяцзе. Путь займёт 18 часов, ночь проведём в дороге.

5 день

Озеро Баофэн, пещера Жёлтого дракона и стеклянный мост

Прибудем рано утром, оставим вещи в отеле и начнём обзорную экскурсию. Поднимемся к озеру Баофэн и прокатимся на теплоходе (около 30 минут), чтобы увидеть живописные водопады.

Посетим карстовую пещеру Жёлтого дракона в Улинъюань, который внесён в каталог Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Пешая прогулка займёт около 2,5 часов, включая 8 минут катания на лодке. Затем пройдём по стеклянному мосту — самому длинному и высокому в мире.

Вечером поужинаем и вернёмся в отель.

6 день

Горы Аватара

После завтрака мы отправимся к скалам Аватара. Поднимемся на фуникулере к вершинам, полюбуемся видами и спустимся вниз на лифте «Ста драконов». Его высота составляет 326 метров, при этом примерно треть пути лифт проходит внутри горы.

Поужинаем в китайском ресторане и вернёмся в отель.

7 день

Гора Тяньмэньшань, стеклянная тропа, пещера Тяньмэнь и 999 ступеней

Позавтракаем и поедем к горе Тяньмэньшань, известной как Небесные врата. Поднимемся по самой длинной канатной дороге в мире и прогуляемся по стеклянной тропе на высоте 1300 метров.

Осмотрим буддийский храм, спустимся на эскалаторе к пещере Тяньмэнь и пройдём пешком 999 ступеней. При желании можно воспользоваться эскалатором за доплату.

После ужина поедем в аэропорт и полетим в Шанхай. По прибытии заселимся в гостиницу.

8 день

Экскурсия по Шанхаю: Старый город, сад Юйюань и набережная Вайтань

Исследуем центр Шанхая. Сначала посетим Старый город и услышим историю его основания. Осмотрим сад Юйюань и церковь Святого Иосифа — христианский храм в буддийской стране, строительство которого финансировал Наполеон III.

Прогуляемся по набережной Вайтань, одной из самых красивых в Китае. С одной стороны реки откроются виды на футуристические небоскрёбы района Пудун, с другой — на величественные сооружения колониальной эпохи.

9 день

Свободный день

Свободный день. Вы можете посетить Диснейленд, заглянуть в музеи, пройтись по магазинам, покататься на катере, сходить в спа и продегустировать местные деликатесы. Советуем съездить в экзотический Сучжоу, известный садами, каналами и производством шёлка. Мы поможем выбрать интересные и комфортные варианты для отдыха.

10 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник148 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, внутренние перелёты и билеты на поезда
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Пекина и обратно из Шанхая
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - $500
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, 12:00
Завершение: Аэропорт Шанхая, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Любовь к экскурсиям началась с интереса к истории городов и людей. Мне важно не просто знать факты, а делиться ими так, чтобы у гостей «зажигались глаза». Хорошая экскурсия — это
не лекция, а живой диалог, где город начинает говорить. В Шанхае и Пекине я увидел, как сильная подача гида может полностью изменить восприятие места. Захотелось делать так же — но по-своему. Люблю свою работу за три вещи: - живое общение с людьми, - возможность постоянно учиться, - ощущение, что помогаю гостям увидеть город глубже, чем «фото и галочки» Есть курсы повышения квалификации: история региона, архитектура, культурное наследие, сервис и психология общения с группами.

148 500 ₽ за человека