Мои заказы

Вечерние экскурсии Саньи

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Санье на русском языке, цены от $21. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно
На машине
30 минут
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно
Узнать Хайнань и погрузиться в атмосферу островной жизни в поездке на комфортабельном авто
Начало: В международном аэропорту Феникс
«Стоимость в ночное время или при заказе трансфера в отдалённые отели может отличаться (уточняйте заранее в переписке)»
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
$46 за всё до 3 чел.
Ночной круиз по заливу Хайкоу на корабле Nanhai Pearl
Круиз
Ночной круиз по заливу Хайкоу на корабле Nanhai Pearl
Начало: 26RH+8XF Xiuying District, Хайкоу, Хайнань, Китай
«Вечер на волнах Если вы хотите расслабиться после насыщенного дня или просто насладиться атмосферой вечернего Хайкоу с воды, этот круиз позволит взглянуть на город с новой стороны — объединяя современную архитектуру и морскую гармонию»
$28.10 за человека
Вечерний круиз по заливу Хайкоу
Музыкальные теплоходы
Круиз
Вечерний круиз по заливу Хайкоу
Начало: 32 Bin Hai Xin Cun, Long Hua Qu, Hai Kou Shi, Hai ...
«Во время круиза вы проплывёте мимо самых знаменитых мест Хайкоу — моста Сенчури, Западного побережья и других уголков, сияющих в вечерней подсветке»
$21.23 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно
  2. Ночной круиз по заливу Хайкоу на корабле Nanhai Pearl
  3. Вечерний круиз по заливу Хайкоу
Какие места ещё посмотреть в Санье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Санье в декабре 2025
Сейчас в Санье в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 21 до 46. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Санье (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Вечерние», 7 ⭐ отзывов, цены от $21. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль