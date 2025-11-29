Е Елена Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно Все прошло отлично! Хотя волновалась когда сказали, что трансфер не русскоязычный, Кирилл на связи 24/7, отвечает на все вопросы. Смело бронируйте вас встретят и отвезут в любое время дня и ночи. Кириллу отдельное спасибо!!!

А Анна Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно Все отлично! Прекрасное взамодействие: все чётко, оперативно, организатор трансфера всегда на связи

А Алина Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно Все отлично, четко и по делу. Советую! Спасибо большое!

Е Елена Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно Всё прошло прекрасно!

О Олеся Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно все отлично, встретили и провели мини-экскурсию по дороге в отель!!!