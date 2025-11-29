Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно
Узнать Хайнань и погрузиться в атмосферу островной жизни в поездке на комфортабельном авто
Начало: В международном аэропорту Феникс
«Стоимость в ночное время или при заказе трансфера в отдалённые отели может отличаться (уточняйте заранее в переписке)»
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
$46 за всё до 3 чел.
Круиз
Ночной круиз по заливу Хайкоу на корабле Nanhai Pearl
Начало: 26RH+8XF Xiuying District, Хайкоу, Хайнань, Китай
«Вечер на волнах Если вы хотите расслабиться после насыщенного дня или просто насладиться атмосферой вечернего Хайкоу с воды, этот круиз позволит взглянуть на город с новой стороны — объединяя современную архитектуру и морскую гармонию»
$28.10 за человека
Круиз
Вечерний круиз по заливу Хайкоу
Начало: 32 Bin Hai Xin Cun, Long Hua Qu, Hai Kou Shi, Hai ...
«Во время круиза вы проплывёте мимо самых знаменитых мест Хайкоу — моста Сенчури, Западного побережья и других уголков, сияющих в вечерней подсветке»
$21.23 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 ноября 2025Все прошло отлично! Хотя волновалась когда сказали, что трансфер не русскоязычный, Кирилл на связи 24/7, отвечает на все вопросы. Смело бронируйте вас встретят и отвезут в любое время дня и ночи. Кириллу отдельное спасибо!!!
- ААнна7 ноября 2025Все отлично! Прекрасное взамодействие: все чётко, оперативно, организатор трансфера всегда на связи
- ААлина26 октября 2025Все отлично, четко и по делу. Советую! Спасибо большое!
- TTatiana2 октября 2025Отличный сервис!
- ЕЕлена28 августа 2025Всё прошло прекрасно!
- ООлеся22 июня 2025все отлично, встретили и провели мини-экскурсию по дороге в отель!!!
- ООльга9 июня 2025Прекрасный сервис, хорошие авто, приятные водители. Пользовались услугами несколько раз. Очень довольны. Спасибо
