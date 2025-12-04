Индивидуальная
до 6 чел.
Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи
Добраться до отеля без лишней суеты на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорту «Феникс»
Завтра в 00:00
14 дек в 00:00
$36 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно
Узнать Хайнань и погрузиться в атмосферу островной жизни в поездке на комфортабельном авто
Начало: В международном аэропорту Феникс
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
$46 за всё до 3 чел.
Круиз
Ночной круиз по заливу Хайкоу на корабле Nanhai Pearl
Начало: 26RH+8XF Xiuying District, Хайкоу, Хайнань, Китай
$28.10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 декабря 2025Все прошло отлично, машина хорошая, водитель был русскоговорящий китаец, даже немного рассказал нам про город) цена высокая, но зато удобно и комфортно (особенно если нет китайского приложения для вызова такси)
- ЕЕлена29 ноября 2025Все прошло отлично! Хотя волновалась когда сказали, что трансфер не русскоязычный, Кирилл на связи 24/7, отвечает на все вопросы. Смело бронируйте вас встретят и отвезут в любое время дня и ночи. Кириллу отдельное спасибо!!!
- ААлександр20 ноября 2025Все отлично
- ААнна7 ноября 2025Все отлично! Прекрасное взамодействие: все чётко, оперативно, организатор трансфера всегда на связи
- ЮЮлия29 октября 2025Всё отлично. Спасибо!
- AArtur28 октября 2025Абсолютно все прошло хорошо
- ИИнна28 октября 2025Все отлично! Буду рекомендовать всем!
- ВВиолетта27 октября 2025Все прошло замечательно! Нас дождались, несмотря на то, что сначала я перепутала время прилета, а потом еще и рейс задержали…
Встретил
- ААлина26 октября 2025Все отлично, четко и по делу. Советую! Спасибо большое!
- ГГалина23 октября 2025Воспользовались трансфером от аэропорта до отеля. Встретили, отвезли все четко. Машина комфортная на другую мы и не рассчитывали. Цена, по
- ННиколай19 октября 2025Трансфер замечательный. Нас встретил русскоговорящий гид. Принял чемоданы, проводил до автомобиля, все рассказал и объяснил. В отель доставили с комфортом. Рекомендую данный трансфер в том числе за его цену.
- ППолина19 октября 2025Нас встретили в аэропорту в назначенное время и отвезли в отель. Цена соответствовала, поездка нас устроила и была комфортной. Единственное, что не соответствует указанному в описании: водитель был не русскоговорящий.
- ААндрей14 октября 2025Водитель не говорил по-русски, в остальном все отлично
- ЮЮлия3 октября 2025Заказывала трансфер из аэропорта Феникс в Санье в отель для моей мамы, пожилой женщины, которая летела отдыхать самостоятельно. Организация на
- ААндрей2 октября 2025Просто рекомендую. Все было идеально
- TTatiana2 октября 2025Отличный сервис!
- ЭЭлина2 сентября 2025Прекрасный трансфер, все вовремя, очень доброжелательно. Помогли, подсказали, в том числе в отеле
- ЕЕлена28 августа 2025Всё прошло прекрасно!
- ВВиктория2 августа 2025Заказывали трансфер - все на высшем уровне! Машины потрясающие, водители тоже! Никого не искали, с вещами помогли!) общались через переводчик, хохотали и чудесно доехали до отеля!)
Однозначно буду рекомендовать и поедем с ними обратно в аэропорт!)
- ННикита31 июля 2025Встреча и доставка прошла на высшем уровне! А так же оказали помощь при заселение, за что огромное спасибо!!! Рекомендую!
