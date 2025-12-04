Мои заказы

Ночные прогулки и экскурсии Саньи

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Санье на русском языке, цены от $28. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи
На машине
На микроавтобусе
1 час
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Добраться до отеля без лишней суеты на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорту «Феникс»
Завтра в 00:00
14 дек в 00:00
$36 за всё до 6 чел.
Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно
На машине
30 минут
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать Хайнань и погрузиться в атмосферу островной жизни в поездке на комфортабельном авто
Начало: В международном аэропорту Феникс
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
$46 за всё до 3 чел.
Ночной круиз по заливу Хайкоу на корабле Nanhai Pearl
Круиз
Начало: 26RH+8XF Xiuying District, Хайкоу, Хайнань, Китай
$28.10 за человека

Сколько стоит экскурсия по Санье в декабре 2025
Сейчас в Санье в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 46. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Санье (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Ночные», 22 ⭐ отзыва, цены от $28. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль