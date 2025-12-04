Т Татьяна Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи Все прошло отлично, машина хорошая, водитель был русскоговорящий китаец, даже немного рассказал нам про город) цена высокая, но зато удобно и комфортно (особенно если нет китайского приложения для вызова такси)

Е Елена Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно Все прошло отлично! Хотя волновалась когда сказали, что трансфер не русскоязычный, Кирилл на связи 24/7, отвечает на все вопросы. Смело бронируйте вас встретят и отвезут в любое время дня и ночи. Кириллу отдельное спасибо!!!

А Александр Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи Все отлично

А Анна Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно Все отлично! Прекрасное взамодействие: все чётко, оперативно, организатор трансфера всегда на связи

Ю Юлия Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи Всё отлично. Спасибо!

A Artur Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи Абсолютно все прошло хорошо

И Инна Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи Все отлично! Буду рекомендовать всем!

В Виолетта Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи

Встретил читать дальше водитель с карточкой, помог с чемоданами.

Водитель был не русскоговорящий, но нам и не нужна была экскурсия после 16 часового перелета. А вот то, что нужнее массаж, он понял без слов и все включил😍 Все прошло замечательно! Нас дождались, несмотря на то, что сначала я перепутала время прилета, а потом еще и рейс задержали…Встретил

А Алина Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно Все отлично, четко и по делу. Советую! Спасибо большое!

Г Галина Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи читать дальше сравнению с такси, конечно выше, но это оправдано! Когда ты летел несколько часов, то хочется быстрее достичь ктнечной цели. И в этом данная компания не подвела! Оговорюсь, если заказывать машину через приложение такси машина этого класса позиционируется как RremiumXL, но не факт, что она будет Вас ждать в точке назначения. Болшая вероятность, что машина будет в зоне парковки местных прилетов, а это в 700 метров в сторону. И с чемоданами идти тчно не захочется. Поэтому, однозначно, комфорт и отсутствие проблем по прилету. Пользуйтесь тем, что уже проверено. Спасибо организатору. Воспользовались трансфером от аэропорта до отеля. Встретили, отвезли все четко. Машина комфортная на другую мы и не рассчитывали. Цена, по

Н Николай Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи Трансфер замечательный. Нас встретил русскоговорящий гид. Принял чемоданы, проводил до автомобиля, все рассказал и объяснил. В отель доставили с комфортом. Рекомендую данный трансфер в том числе за его цену.

П Полина Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи Нас встретили в аэропорту в назначенное время и отвезли в отель. Цена соответствовала, поездка нас устроила и была комфортной. Единственное, что не соответствует указанному в описании: водитель был не русскоговорящий.

А Андрей Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи Водитель не говорил по-русски, в остальном все отлично

Ю Юлия Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи читать дальше высшем уровне: Евгения, Анна и Борис держали со мной связь, не было сомнений, что всё под контролем. Отдельная благодарность Борису — очень любезный и внимательный, рассказал по дороге об острове, сопроводил маму до самой регистрации в отеле и сообщил, что всё в порядке. Машина чистая, комфортная, поездка прошла спокойно и безопасно. Большое спасибо за заботу и профессионализм! Обязательно воспользуемся услугой снова. Заказывала трансфер из аэропорта Феникс в Санье в отель для моей мамы, пожилой женщины, которая летела отдыхать самостоятельно. Организация на

А Андрей Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи Просто рекомендую. Все было идеально

Э Элина Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи Прекрасный трансфер, все вовремя, очень доброжелательно. Помогли, подсказали, в том числе в отеле

Е Елена Индивидуальный трансфер по маршруту «Аэропорт Саньи - отель» или обратно Всё прошло прекрасно!

В Виктория Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи Заказывали трансфер - все на высшем уровне! Машины потрясающие, водители тоже! Никого не искали, с вещами помогли!) общались через переводчик, хохотали и чудесно доехали до отеля!)

Однозначно буду рекомендовать и поедем с ними обратно в аэропорт!)