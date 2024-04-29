Экскурсии выходного дня в Санье

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Санье на русском языке, цены от $96. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Остров обезьян: путешествие из Санья
🚗 На машине
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
Остров обезьян: путешествие из Санья
Остров обезьян - природный заповедник на южном побережье Хайнаня. Наблюдайте за макаками, наслаждайтесь видами и канатной дорогой
Начало: У вашего отеля
11 июля в 09:30
12 июля в 09:30
$96 за человека
Отдохните на китайских Мальдивах
🚗 На машине
6 часов
Индивидуальная
Отдохните на китайских Мальдивах: пляж «Стеклянное море»
Прозрачное море, нежный песок и водные развлечения на пляже «Стеклянное море» в Санье. Индивидуальная экскурсия с гидом
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
$170 за человека
Морская прогулка на яхте
🛥 На яхте
3 часа
Водная прогулка
Индивидуальная яхтенная прогулка с русскоговорящим гидом в Санье
Проведите незабываемый день на белоснежной яхте в Санье. Насладитесь пейзажами, купанием в открытом море и эксклюзивной фотосессией
Начало: От вашего отеля
10 июля в 09:00
11 июля в 09:00
$370 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    29 апреля 2024
    Остров обезьян: путешествие из Санья
    Это была вторая наша экскурсия с этими ребятами. И снова с нами был Ваня!!! 👍Все прошло великолепно!!!! Большое спасибо Ване, гиду с открытой душой!!! Всем организаторам большое спасибо!!!! (жалко только что не работал фуникулёр)
    Это была вторая наша экскурсия с этими ребятами. И снова с нами был Ваня!!! 👍Все прошло великолепно!!!!Это была вторая наша экскурсия с этими ребятами. И снова с нами был Ваня!!! 👍Все прошло великолепно!!!!
  • А
    Анастасия
    24 апреля 2024
    Остров обезьян: путешествие из Санья
    Совместили обзорную экскурсию и остров обезьян! Легко, комфортно, чистая машина, гид Николай👍 в процессе скорректировали и убрали то,что нам было не интересно. Благодарю за прекрасный день)
    Совместили обзорную экскурсию и остров обезьян! Легко, комфортно, чистая машина, гид Николай👍 в процессе скорректировали иСовместили обзорную экскурсию и остров обезьян! Легко, комфортно, чистая машина, гид Николай👍 в процессе скорректировали иСовместили обзорную экскурсию и остров обезьян! Легко, комфортно, чистая машина, гид Николай👍 в процессе скорректировали иСовместили обзорную экскурсию и остров обезьян! Легко, комфортно, чистая машина, гид Николай👍 в процессе скорректировали иСовместили обзорную экскурсию и остров обезьян! Легко, комфортно, чистая машина, гид Николай👍 в процессе скорректировали иСовместили обзорную экскурсию и остров обезьян! Легко, комфортно, чистая машина, гид Николай👍 в процессе скорректировали иСовместили обзорную экскурсию и остров обезьян! Легко, комфортно, чистая машина, гид Николай👍 в процессе скорректировали иСовместили обзорную экскурсию и остров обезьян! Легко, комфортно, чистая машина, гид Николай👍 в процессе скорректировали иСовместили обзорную экскурсию и остров обезьян! Легко, комфортно, чистая машина, гид Николай👍 в процессе скорректировали и
  • А
    Алексей
    29 марта 2024
    Остров обезьян: путешествие из Санья
    Все супер! Отличные впечатления, насыщенная программа! На самом деле, будучи лишь один полный день в Санье, мы заказали у Екатерины
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    две ее экскурсии (остров обезьян + обзорная по Санье). И не пожалели, интересный получился день. При этом мы не устали. Весь день с нами был замечательный местный гид Ваня. Он гостеприимно показал нам настоящий китайский обед, чайную церемонию, все увлечённо комментировал. Подкупили, конечно, обезьянки. Всем понравились, каждому по-своему. Отличный день! Новые эмоции и классное настроение! Всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Остров обезьян: путешествие из Санья
  2. Отдохните на китайских Мальдивах
  3. Морская прогулка на яхте
Сколько стоит экскурсия по Санье в июле 2024
Сейчас в Санье в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 96 до 370. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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