1 чел.
По популярности
4 часа
Индивидуальная
Остров обезьян: путешествие из Санья
Остров обезьян - природный заповедник на южном побережье Хайнаня. Наблюдайте за макаками, наслаждайтесь видами и канатной дорогой
Начало: У вашего отеля
11 июля в 09:30
12 июля в 09:30
$96 за человека
6 часов
Индивидуальная
Отдохните на китайских Мальдивах: пляж «Стеклянное море»
Прозрачное море, нежный песок и водные развлечения на пляже «Стеклянное море» в Санье. Индивидуальная экскурсия с гидом
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
$170 за человека
3 часа
Водная прогулка
Индивидуальная яхтенная прогулка с русскоговорящим гидом в Санье
Проведите незабываемый день на белоснежной яхте в Санье. Насладитесь пейзажами, купанием в открытом море и эксклюзивной фотосессией
Начало: От вашего отеля
10 июля в 09:00
11 июля в 09:00
$370 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий29 апреля 2024Это была вторая наша экскурсия с этими ребятами. И снова с нами был Ваня!!! 👍Все прошло великолепно!!!! Большое спасибо Ване, гиду с открытой душой!!! Всем организаторам большое спасибо!!!! (жалко только что не работал фуникулёр)
- ААнастасия24 апреля 2024Совместили обзорную экскурсию и остров обезьян! Легко, комфортно, чистая машина, гид Николай👍 в процессе скорректировали и убрали то,что нам было не интересно. Благодарю за прекрасный день)
- ААлексей29 марта 2024Все супер! Отличные впечатления, насыщенная программа! На самом деле, будучи лишь один полный день в Санье, мы заказали у Екатерины
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Санье в июле 2024
Сейчас в Санье в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 96 до 370. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Санье (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 3 ⭐ отзыва, цены от $96. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь