Е Елена Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи Гид очень понравилась посоветовала время, когда ещё не очень много людей. Рассказала про традиции, как правильно идти в храм, что желать. Она постаралась как для себя. Очень понравилось. Обязательно рекомендую индивидуальный тур в это красивейшее место.

Е Елена Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи Ездили на экскурсию с Надей. Очень понравилось! Всё нам рассказала (очень интересно), показала, всё по порядку посмотрели. Большое спасибо, отлично провели время