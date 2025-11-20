Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Саньи

Найдено 4 экскурсии в категории «Святые места» в Санье на русском языке, цены от $16. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Пешая
5 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
«Вы прогуляетесь по территории центра Наньшань — буддийского центра с крупными храмами и монастырями»
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
от $160 за человека
Хайкоу: экскурсия в парк вулканических кратеров и храм Юнцин
9.5 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Хайкоу: экскурсия в парк вулканических кратеров и храм Юнцин
Начало: Трансфер от отеля
«Храм Юнцин — жемчужина дзен-буддизма Продолжите путешествие к храму Юнцин, основанному во времена династии Тан»
$339.80 за всё до 9 чел.
Входной билет в храм предков Угун - прикосновение к истории династии Мин
Билеты
Входной билет в храм предков Угун - прикосновение к истории династии Мин
Начало: 2985+MGW Qiongshan District, Хайкоу, Хайнань, Кита...
«Погружение в историю Китая Познакомьтесь с богатым прошлым династии Мин, посетив храм предков Угун — знаковое историческое место в Хайкоу»
$16.41 за билет
Деревня Сяньтянь, храм Цзюньлин и залив Цицзы
На автобусе
9.5 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Деревня Сяньтянь, храм Цзюньлин и залив Цицзы
Начало: Холл отеля
«Духовный храм Минван в Цзюньлине Посетите храм Минван — культурный и духовный центр с традиционной архитектурой и тихими залами»
Завтра в 08:30
14 дек в 08:30
$304 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 ноября 2025
    Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
    Гид очень понравилась посоветовала время, когда ещё не очень много людей. Рассказала про традиции, как правильно идти в храм, что желать. Она постаралась как для себя. Очень понравилось. Обязательно рекомендую индивидуальный тур в это красивейшее место.
  • Е
    Елена
    19 ноября 2025
    Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
    Ездили на экскурсию с Надей. Очень понравилось! Всё нам рассказала (очень интересно), показала, всё по порядку посмотрели. Большое спасибо, отлично провели время
  • А
    Александра
    3 октября 2025
    Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
    Брали экскурсию в храмовый комплекс Наньшань. Очень довольны, гиду Андрею огромная благодарность, настолько было интересно и познавательно, мне даже было мало ☺️
    На следующий год приедем за новыми экскурсиями ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Святые места»

