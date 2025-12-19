Мои заказы

Экскурсия по природным и культурным достопримечательностям Хайкоу

Откройте для себя природное разнообразие Хайкоу: вулканические пейзажи, богатые водно-болотные угодья и живописные пляжи.

Посетите культурные жемчужины — древние деревни и оживлённые старые рынки, чтобы прочувствовать атмосферу острова.
Описание экскурсии

Вулканические пейзажи и природные парки Начните с прогулки по древнему вулканическому полю в геопарке Лэйцюн — удивительном уголке с лавовыми тропами и базальтовыми скалами. Далее отправляйтесь в Национальный парк водно-болотных угодий Уюаньхэ, где можно наблюдать за птицами и насладиться зелёными прудами с лотосами. Древняя деревня и городской отдых Посетите древнюю деревню Саньцин с аутентичной архитектурой и родовыми храмами — живую часть истории Хайнаня. Затем расслабьтесь в Эвергрин-парке или прогуляйтесь по берегу в Холидей-Бич, наслаждаясь морским бризом и песком. Культура и атмосфера старого города Откройте для себя футуристическую библиотеку «Облачная пещера» с видом на океан, а вечером исследуйте старую улицу Цилоу и рынок Дунмэнь с их колониальной архитектурой, яркими магазинчиками и местной кухней. Это отличное завершение насыщенного дня. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт.
  • Не подходит для: пользователей инвалидных колясок.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Глобальный геопарк Лэйцюн
  • Древняя деревня Саньцин
  • Национальный парк водно-болотных угодий Уюаньхэ
  • Эвергрин-парк
  • Библиотека «Облачная пещера»
  • Рынок Дунмэнь
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • В течение дня предоставляются два местных перекуса и напитки
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Саньи

