Мои заказы

Экскурсия в парк народностей Ли и Мяо: традиции китайских Гавайев

Экскурсия в парк народностей Ли и Мяо
Откройте для себя культуру древних народов Ли и Мяо в живописном парке, окружённом лесами и плантациями бетеля.

Вас ждут подлинные традиции, кухня, ремёсла и музыкальные представления в исполнении местных жителей. Почувствуйте душу «китайских Гавайев» в одном дне.
Экскурсия в парк народностей Ли и Мяо: традиции китайских Гавайев
Экскурсия в парк народностей Ли и Мяо: традиции китайских Гавайев
Экскурсия в парк народностей Ли и Мяо: традиции китайских Гавайев

Описание экскурсии

Погружение в этническую культуру Исследуйте атмосферу «китайских Гавайев» и познакомьтесь с традициями местных народностей Ли и Мяо. Парк, окружённый густыми лесами и плантациями бетеля, объединяет природную красоту и культурное наследие, создавая идеальное место для интересного дня. Во время прогулки по парку вы сможете увидеть традиционные дома, попробовать блюда местной кухни и познакомиться с ремёслами народа Ли и Мяо. Каждый уголок парка рассказывает о быте и духе этих этнических сообществ, живущих в гармонии с природой. Музыка, обеды и танцы Завершите день лёгким обедом и великолепным народным шоу. Насладитесь аутентичной музыкой и танцами, где выступают и молодые артисты, и пожилые жители старше 70 лет — все объединены любовью к своей культуре и традициям. Важная информация:
  • Что взять с собой: удобная обувь.
  • Не допускается: домашние животные, негабаритный багаж.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Обед в местном стиле
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой: удобная обувь
  • Не допускается: домашние животные, негабаритный багаж
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Саньи

Похожие экскурсии из Саньи

Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
На машине
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов
Завтра в 12:00
10 дек в 18:00
от $60 за человека
Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
На машине
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
Познакомиться с культурой, историей и традициями острова Хайнань в форме циркового представления
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:30
11 дек в 14:30
от $145 за человека
Этническая деревня народа Ли и Мяо
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Этническая деревня народа Ли и Мяо
Из Саньи - в мир древних традиций и ярких эмоций
10 дек в 08:30
11 дек в 08:30
$100 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санье