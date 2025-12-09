Откройте для себя культуру древних народов Ли и Мяо в живописном парке, окружённом лесами и плантациями бетеля.
Вас ждут подлинные традиции, кухня, ремёсла и музыкальные представления в исполнении местных жителей. Почувствуйте душу «китайских Гавайев» в одном дне.
Описание экскурсииПогружение в этническую культуру Исследуйте атмосферу «китайских Гавайев» и познакомьтесь с традициями местных народностей Ли и Мяо. Парк, окружённый густыми лесами и плантациями бетеля, объединяет природную красоту и культурное наследие, создавая идеальное место для интересного дня. Во время прогулки по парку вы сможете увидеть традиционные дома, попробовать блюда местной кухни и познакомиться с ремёслами народа Ли и Мяо. Каждый уголок парка рассказывает о быте и духе этих этнических сообществ, живущих в гармонии с природой. Музыка, обеды и танцы Завершите день лёгким обедом и великолепным народным шоу. Насладитесь аутентичной музыкой и танцами, где выступают и молодые артисты, и пожилые жители старше 70 лет — все объединены любовью к своей культуре и традициям. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь.
- Не допускается: домашние животные, негабаритный багаж.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед в местном стиле
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Саньи
