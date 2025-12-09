Насладитесь красотой острова Учжичжоу во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут песчаные пляжи, кристально чистое море и уникальная природа. Проведите день в спокойствии и гармонии, наслаждаясь райскими видами Хайнаня.
Описание экскурсииПутешествие к тропическому раю Начните день с встречи с вашим гидом и водителем в холле отеля и отправляйтесь на остров Учжичжоу — одно из самых живописных мест Саньи. Дорога на лодке займет всего 20 минут, а впереди вас ждут золотые песчаные пляжи, кристально чистое море и умиротворяющая атмосфера. По прибытии на остров вы сможете прогуляться вдоль побережья, искупаться или попробовать водные развлечения. На острове произрастает около 2700 видов диких растений, включая древовидные папоротники и легендарное драконово дерево — одно из древнейших растений на Земле. Идеальный день на Хайнане После насыщенного дня под солнцем и у моря экскурсия завершится около 17:00. Гид и водитель доставят вас обратно в отель, чтобы вы могли завершить день в полном расслаблении и с массой ярких впечатлений. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь.
- Не допускается: домашние животные, негабаритный багаж и несовершеннолетние без сопровождения взрослых.
- Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями и пользователей инвалидных колясок.
- Встреча в круизном порту предоставляется за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Холл отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: удобную обувь
- Не допускается: домашние животные, негабаритный багаж и несовершеннолетние без сопровождения взрослых
- Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями и пользователей инвалидных колясок
- Встреча в круизном порту предоставляется за дополнительную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Саньи
Похожие экскурсии из Саньи
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов
Завтра в 12:00
10 дек в 18:00
от $60 за человека
Индивидуальная
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в Китае и погулять по заповедному острову обезьян
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
10 дек в 09:30
от $120 за человека
Водная прогулка
Рыбацкие приключения в Санье
Порыбачить в открытом море, а после отправиться в ресторан и съесть свежеприготовленную «добычу»
Начало: От вашего отеля
11 дек в 08:00
13 дек в 12:00
$245 за человека