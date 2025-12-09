Мои заказы

Индивидуальная экскурсия на остров Учжичжоу - отдых, море и солнце

Насладитесь красотой острова Учжичжоу во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут песчаные пляжи, кристально чистое море и уникальная природа. Проведите день в спокойствии и гармонии, наслаждаясь райскими видами Хайнаня.
Индивидуальная экскурсия на остров Учжичжоу - отдых, море и солнце
Индивидуальная экскурсия на остров Учжичжоу - отдых, море и солнце
Индивидуальная экскурсия на остров Учжичжоу - отдых, море и солнце

Описание экскурсии

Путешествие к тропическому раю Начните день с встречи с вашим гидом и водителем в холле отеля и отправляйтесь на остров Учжичжоу — одно из самых живописных мест Саньи. Дорога на лодке займет всего 20 минут, а впереди вас ждут золотые песчаные пляжи, кристально чистое море и умиротворяющая атмосфера. По прибытии на остров вы сможете прогуляться вдоль побережья, искупаться или попробовать водные развлечения. На острове произрастает около 2700 видов диких растений, включая древовидные папоротники и легендарное драконово дерево — одно из древнейших растений на Земле. Идеальный день на Хайнане После насыщенного дня под солнцем и у моря экскурсия завершится около 17:00. Гид и водитель доставят вас обратно в отель, чтобы вы могли завершить день в полном расслаблении и с массой ярких впечатлений. Важная информация:
  • Что взять с собой: удобную обувь.
  • Не допускается: домашние животные, негабаритный багаж и несовершеннолетние без сопровождения взрослых.
  • Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями и пользователей инвалидных колясок.
  • Встреча в круизном порту предоставляется за дополнительную плату.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Холл отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой: удобную обувь
  • Не допускается: домашние животные, негабаритный багаж и несовершеннолетние без сопровождения взрослых
  • Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями и пользователей инвалидных колясок
  • Встреча в круизном порту предоставляется за дополнительную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Саньи

Похожие экскурсии из Саньи

Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
На машине
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов
Завтра в 12:00
10 дек в 18:00
от $60 за человека
Остров обезьян: путешествие из Саньи
На машине
4 часа
33 отзыва
Индивидуальная
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в Китае и погулять по заповедному острову обезьян
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
10 дек в 09:30
от $120 за человека
Рыбацкие приключения в Санье
4 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Рыбацкие приключения в Санье
Порыбачить в открытом море, а после отправиться в ресторан и съесть свежеприготовленную «добычу»
Начало: От вашего отеля
11 дек в 08:00
13 дек в 12:00
$245 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санье