Отправляемся на пляж, который прозвали «Стеклянное море» — настолько здесь чистая, прозрачная вода. Его территорию тщательно охраняют, попасть сюда можно только в составе группы с гидом по предварительному бронированию. А приехавших самостоятельно туристов просто-напросто не пускают. Прекрасные пейзажи и такие активности, как дайвинг, снорклинг, сапы, — в нашей программе!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«Стеклянное море»

На этом пляже вы насладитесь прозрачным морем, нежным песочком, райскими пейзажами. Также здесь много водных развлечений для взрослых и детей, которые входят в стоимость входного билета:

островной дайвинг и снаряжение (костюм для дайвинга, водолазная обувь, одноразовый загубник)

подводные фотографии (8–10 фото)

свободный снорклинг и снаряжение

скоростной гидроцикл

флайборд

джет-сёрф

быстроходный катер

сапбординг

Также в стоимость входят:

шкафчик для хранения

душ с пресной водой

пляжные шезлонги и тенты

А по пути на пляж вы осмотрите достопримечательности самой популярной дороги в Санья.

Организационные детали