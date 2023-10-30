Самый чистый пляж в Санья и море активностей на любой вкус
Отправляемся на пляж, который прозвали «Стеклянное море» — настолько здесь чистая, прозрачная вода.
Его территорию тщательно охраняют, попасть сюда можно только в составе группы с гидом по предварительному бронированию. А приехавших самостоятельно туристов просто-напросто не пускают. Прекрасные пейзажи и такие активности, как дайвинг, снорклинг, сапы, — в нашей программе!
Его территорию тщательно охраняют, попасть сюда можно только в составе группы с гидом по предварительному бронированию. А приехавших самостоятельно туристов просто-напросто не пускают. Прекрасные пейзажи и такие активности, как дайвинг, снорклинг, сапы, — в нашей программе!
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
«Стеклянное море»
На этом пляже вы насладитесь прозрачным морем, нежным песочком, райскими пейзажами. Также здесь много водных развлечений для взрослых и детей, которые входят в стоимость входного билета:
- островной дайвинг и снаряжение (костюм для дайвинга, водолазная обувь, одноразовый загубник)
- подводные фотографии (8–10 фото)
- свободный снорклинг и снаряжение
- скоростной гидроцикл
- флайборд
- джет-сёрф
- быстроходный катер
- сапбординг
Также в стоимость входят:
- шкафчик для хранения
- душ с пресной водой
- пляжные шезлонги и тенты
А по пути на пляж вы осмотрите достопримечательности самой популярной дороги в Санья.
Организационные детали
- В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из отеля в Санья и по окончании привезём обратно
- Обратите внимание: на пляже нет зоны общепита, в целях защиты окружающей среды нельзя разжигать огонь для приготовления еды, поэтому питьевую воду и питание советуем брать с собой
- Ультрафиолетовые лучи в Санья довольно сильные, рекомендуем взять с собой хороший солнцезащитный крем и регулярно наносить его
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 21 туриста
Здравствуйте! Мы команда русскоговорящих гидов в Санья. С радостью покажем вам главные достопримечательности города и поделимся связанными с ними интересными фактами.
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