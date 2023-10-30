Отдохните на китайских Мальдивах

Самый чистый пляж в Санья и море активностей на любой вкус

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Отправляемся на пляж, который прозвали «Стеклянное море» — настолько здесь чистая, прозрачная вода.

Его территорию тщательно охраняют, попасть сюда можно только в составе группы с гидом по предварительному бронированию. А приехавших самостоятельно туристов просто-напросто не пускают. Прекрасные пейзажи и такие активности, как дайвинг, снорклинг, сапы, — в нашей программе!
Отдохните на китайских Мальдивах
Отдохните на китайских Мальдивах
Отдохните на китайских Мальдивах
Отдохните на китайских Мальдивах
Отдохните на китайских Мальдивах
Отдохните на китайских Мальдивах
Отдохните на китайских Мальдивах
Отдохните на китайских Мальдивах
Отдохните на китайских Мальдивах
Отдохните на китайских Мальдивах
Отдохните на китайских Мальдивах
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«Стеклянное море»

На этом пляже вы насладитесь прозрачным морем, нежным песочком, райскими пейзажами. Также здесь много водных развлечений для взрослых и детей, которые входят в стоимость входного билета:

  • островной дайвинг и снаряжение (костюм для дайвинга, водолазная обувь, одноразовый загубник)
  • подводные фотографии (8–10 фото)
  • свободный снорклинг и снаряжение
  • скоростной гидроцикл
  • флайборд
  • джет-сёрф
  • быстроходный катер
  • сапбординг

Также в стоимость входят:

  • шкафчик для хранения
  • душ с пресной водой
  • пляжные шезлонги и тенты

А по пути на пляж вы осмотрите достопримечательности самой популярной дороги в Санья.

Организационные детали

  • В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из отеля в Санья и по окончании привезём обратно
  • Обратите внимание: на пляже нет зоны общепита, в целях защиты окружающей среды нельзя разжигать огонь для приготовления еды, поэтому питьевую воду и питание советуем брать с собой
  • Ультрафиолетовые лучи в Санья довольно сильные, рекомендуем взять с собой хороший солнцезащитный крем и регулярно наносить его

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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