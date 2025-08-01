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Отдохните на китайских Мальдивах

Пляж «Стеклянное море» - это прозрачная вода и белый песок. Включены водные развлечения и комфортные условия для отдыха
Пляж «Стеклянное море» в Санье - это уникальное место с кристально чистой водой и белоснежным песком.

Посетители могут насладиться различными водными развлечениями, такими как снорклинг, катание на гидроцикле и прозрачном каноэ.
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Вход на пляж возможен только в составе группы с гидом, что обеспечивает безопасность и комфорт. Удобства включают шкафчики для хранения, душевые и шезлонги. Рекомендуется взять с собой еду и воду, так как на пляже нет общепита

4
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Кристально чистая вода
  • 🏖️ Белоснежный песок
  • 🚤 Водные развлечения включены
  • 🛟 Безопасность и комфорт
  • 🌞 Идеально для семей
Отдохните на китайских Мальдивах
Отдохните на китайских Мальдивах
Отдохните на китайских Мальдивах

Что можно увидеть

  • Стеклянное море

Описание экскурсии

«Стеклянное море»

На этом пляже вы насладитесь прозрачным морем, нежным песочком, райскими пейзажами. Также здесь много водных развлечений для взрослых и детей, которые входят в стоимость входного билета. Можно выбрать три активности:

  • снорклинг
  • скоростной гидроцикл
  • банан
  • летающая рыба
  • надувная утка
  • катер
  • прозрачное каноэ

Также в стоимость входят:

  • шкафчик для хранения
  • душ с пресной водой
  • пляжные шезлонги и тенты

Организационные детали

  • В поездке вас будет сопровождать гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из отеля в Санья и по окончании привезём обратно
  • Обратите внимание: на пляже нет зоны общепита, в целях защиты окружающей среды нельзя разжигать огонь для приготовления еды, поэтому питьевую воду и питание советуем брать с собой
  • Ультрафиолетовые лучи в Санья довольно сильные, рекомендуем взять с собой хороший солнцезащитный крем и регулярно наносить его

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$170
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провели экскурсии для 3313 туристов
Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санье. С радостью покажем вам главные достопримечательности и поделимся связанными с ними интересными фактами.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
Е
Ездили на экскурсию китайский Мальдивы 29 июля сказать что прям понравилось не могу так как были и плюсы и минусы ужасные туалет и ужасно переодевался на пляже нет места для
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отдыха туристам который прибывают на этот пляж да похоже на Мальдивы белый песок чистейшая вода но нет ощущения хорошего отдыха так как на лежаки не разрешают ложиться прибывшем туристам мы покатались на всех видах водных развлечений кроме парашюта с Дорлинг ни о чем есть и с чем сравнивать рекомендовать или ещё раз поехать я бы не поехала ну детям понравилось дети довольные отдельно хочу сказать спасибо нашему гиду Борису ему оставлю пять звёзд можно и 10 он молодец таскал за нами в течение дня вещи чтоб нам было комфортно купаться ждал по времени сколько нужно наговорились с местными делал все чтобы она была комфортно вот его я буду рекомендовать всем!

Ездили на экскурсию китайский Мальдивы 29 июля сказать что прям понравилось не могу так как были
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М
Очень рада, что посетили экскурсию!
Бухта красива! Вода прозрачна!
Активности на любой вкус.
А какие получились фотки!!!
Спасибо организаторам!
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Арман
Здесь у меня двоякое отношение.
Гиду Ваня я бы поставил 5, за пунктуальность и потому что он старался как то выйти из положения. Но получается что человек который составлял программу по
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факту не был там. Человек не был на мальдивах и даже не знает что такое. Описание не соответствует содержанию. Я когда бронировал данный тур, думал поеду отдохну на шезлонгах после купания. А по факту тебе отвезли в бунгало, и там ты купаешься в месте где кормят рыб, вода воняет и пропитано кормами рыб. Не было ни ящиков для одежды, ни душа (тазик с водой) ни шезлонгов. (Там сказали не бывает) Вообщем экскурсия не о чем. НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Конечно мне хотели 300 юаней вернуть, но я отказался потому что это не вернет потраченное время и то что я соленный в одном халате час ехал обратно. Фигня полная.

Евгения
Евгения
Ответ организатора:
Доброго времени суток! Наша специфика работы предполагает учитывать любое мнение.
На сайте мы предоставляем реальные фото с экскурсии (видео прикрепляю ниже)
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В местах предназначенных для снорклинга действительно много рыб, возможно вы попали именно туда. Но это никак не касается мест для купания.
Экскурсионная локация находится рядом с отелем премиум -класса « Парк Хаятт» и вся территория оснащена всем необходимым и в том числе душем с пресной водой, шезлонгами, ящиками для хранения одежды и т. д.
В сравнении с западом, Китайский менталитет конечно отличается, возможно вам просто некомфортно было в данной стране)

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Входит в следующие категории Саньи

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