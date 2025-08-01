Пляж «Стеклянное море» в Санье - это уникальное место с кристально чистой водой и белоснежным песком.
Посетители могут насладиться различными водными развлечениями, такими как снорклинг, катание на гидроцикле и прозрачном каноэ.
Посетители могут насладиться различными водными развлечениями, такими как снорклинг, катание на гидроцикле и прозрачном каноэ.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Кристально чистая вода
- 🏖️ Белоснежный песок
- 🚤 Водные развлечения включены
- 🛟 Безопасность и комфорт
- 🌞 Идеально для семей
Что можно увидеть
- Стеклянное море
Описание экскурсии
«Стеклянное море»
На этом пляже вы насладитесь прозрачным морем, нежным песочком, райскими пейзажами. Также здесь много водных развлечений для взрослых и детей, которые входят в стоимость входного билета. Можно выбрать три активности:
- снорклинг
- скоростной гидроцикл
- банан
- летающая рыба
- надувная утка
- катер
- прозрачное каноэ
Также в стоимость входят:
- шкафчик для хранения
- душ с пресной водой
- пляжные шезлонги и тенты
Организационные детали
- В поездке вас будет сопровождать гид из нашей команды
- Мы заберём вас из отеля в Санья и по окончании привезём обратно
- Обратите внимание: на пляже нет зоны общепита, в целях защиты окружающей среды нельзя разжигать огонь для приготовления еды, поэтому питьевую воду и питание советуем брать с собой
- Ультрафиолетовые лучи в Санья довольно сильные, рекомендуем взять с собой хороший солнцезащитный крем и регулярно наносить его
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$170
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провели экскурсии для 3313 туристов
Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санье. С радостью покажем вам главные достопримечательности и поделимся связанными с ними интересными фактами.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ездили на экскурсию китайский Мальдивы 29 июля сказать что прям понравилось не могу так как были и плюсы и минусы ужасные туалет и ужасно переодевался на пляже нет места для
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М
Очень рада, что посетили экскурсию!
Бухта красива! Вода прозрачна!
Активности на любой вкус.
А какие получились фотки!!!
Спасибо организаторам!
Бухта красива! Вода прозрачна!
Активности на любой вкус.
А какие получились фотки!!!
Спасибо организаторам!
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Здесь у меня двоякое отношение.
Гиду Ваня я бы поставил 5, за пунктуальность и потому что он старался как то выйти из положения. Но получается что человек который составлял программу по
Гиду Ваня я бы поставил 5, за пунктуальность и потому что он старался как то выйти из положения. Но получается что человек который составлял программу по
Евгения
Ответ организатора:
Доброго времени суток! Наша специфика работы предполагает учитывать любое мнение.
На сайте мы предоставляем реальные фото с экскурсии (видео прикрепляю ниже)
На сайте мы предоставляем реальные фото с экскурсии (видео прикрепляю ниже)
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Входит в следующие категории Саньи
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