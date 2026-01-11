читать дальше

со всего Китая. Андрей экскурсовод с тонким чувством юмора, рассказал много интересных фактов про этот центр, был внимателен к комфорту поездки. В автомобиле включалось по желаю массажное кресло и на протяжении всей поездки предлагалась вода. Также заехали в цент тибетской медицины, получили консультацию от мастера, это так называется у них человех, который по руке смотрит состояние здоровья, уехали оттуда под большим впечатлением. Очень рекомендую эту эускурсию.