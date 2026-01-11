Водная прогулка
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
5 фев в 08:00
6 фев в 08:00
от $160 за человека
Водная прогулка
Поездка на Остров обезьян - приключение для всей семьи
Начало: Китай, провинция Хайнань, город Санья, улица Хайюн...
«Шоу и развлечения на острове На острове можно увидеть яркие театрализованные представления и цирк с участием животных: обезьяны на ходулях, верхом на козле и пони, на маленьком мотоцикле и велосипеде, макаки, передвигающиеся по канатной дороге»
$36 за человека
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия на остров Учжичжоу - отдых, море и солнце
Начало: Холл отеля
«Путешествие к тропическому раю Начните день с встречи с вашим гидом и водителем в холле отеля и отправляйтесь на остров Учжичжоу — одно из самых живописных мест Саньи»
Завтра в 09:00
5 фев в 09:00
$391 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла11 января 2026Большое спасибо, Кате за полезные советы вне рамок экскурсии)
- ЛЛилия10 января 2026Это была одна из самых интересных экскурсий по содержанию, впечатлениям и энергетике. Это своего рода место силы, куда люди съезжаются
- ЕЕлена20 ноября 2025Гид очень понравилась посоветовала время, когда ещё не очень много людей. Рассказала про традиции, как правильно идти в храм, что желать. Она постаралась как для себя. Очень понравилось. Обязательно рекомендую индивидуальный тур в это красивейшее место.
- ЕЕлена19 ноября 2025Ездили на экскурсию с Надей. Очень понравилось! Всё нам рассказала (очень интересно), показала, всё по порядку посмотрели. Большое спасибо, отлично провели время
- ААлександра3 октября 2025Брали экскурсию в храмовый комплекс Наньшань. Очень довольны, гиду Андрею огромная благодарность, настолько было интересно и познавательно, мне даже было мало ☺️
На следующий год приедем за новыми экскурсиями ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «На острова»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Санье
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Санье в феврале 2026
Сейчас в Санье в категории "На острова" можно забронировать 3 экскурсии от 36 до 391. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Санье (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на острова, 7 ⭐ отзывов, цены от $36. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель