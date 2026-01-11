Мои заказы

Экскурсии на острова из Саньи

Найдено 3 экскурсии в категории «На острова» в Санье на русском языке, цены от $36. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Пешая
Сплавы и рафтинг
5 часов
7 отзывов
Водная прогулка
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
5 фев в 08:00
6 фев в 08:00
от $160 за человека
Поездка на Остров обезьян - приключение для всей семьи
7 часов
Водная прогулка
Поездка на Остров обезьян - приключение для всей семьи
Начало: Китай, провинция Хайнань, город Санья, улица Хайюн...
«Шоу и развлечения на острове На острове можно увидеть яркие театрализованные представления и цирк с участием животных: обезьяны на ходулях, верхом на козле и пони, на маленьком мотоцикле и велосипеде, макаки, передвигающиеся по канатной дороге»
$36 за человека
Индивидуальная экскурсия на остров Учжичжоу - отдых, море и солнце
8 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия на остров Учжичжоу - отдых, море и солнце
Начало: Холл отеля
«Путешествие к тропическому раю Начните день с встречи с вашим гидом и водителем в холле отеля и отправляйтесь на остров Учжичжоу — одно из самых живописных мест Саньи»
Завтра в 09:00
5 фев в 09:00
$391 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    11 января 2026
    Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
    Большое спасибо, Кате за полезные советы вне рамок экскурсии)
  • Л
    Лилия
    10 января 2026
    Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
    Это была одна из самых интересных экскурсий по содержанию, впечатлениям и энергетике. Это своего рода место силы, куда люди съезжаются
    читать дальше

    со всего Китая. Андрей экскурсовод с тонким чувством юмора, рассказал много интересных фактов про этот центр, был внимателен к комфорту поездки. В автомобиле включалось по желаю массажное кресло и на протяжении всей поездки предлагалась вода. Также заехали в цент тибетской медицины, получили консультацию от мастера, это так называется у них человех, который по руке смотрит состояние здоровья, уехали оттуда под большим впечатлением. Очень рекомендую эту эускурсию.

    Это была одна из самых интересных экскурсий по содержанию, впечатлениям и энергетике. Это своего рода местоЭто была одна из самых интересных экскурсий по содержанию, впечатлениям и энергетике. Это своего рода местоЭто была одна из самых интересных экскурсий по содержанию, впечатлениям и энергетике. Это своего рода местоЭто была одна из самых интересных экскурсий по содержанию, впечатлениям и энергетике. Это своего рода местоЭто была одна из самых интересных экскурсий по содержанию, впечатлениям и энергетике. Это своего рода место
  • Е
    Елена
    20 ноября 2025
    Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
    Гид очень понравилась посоветовала время, когда ещё не очень много людей. Рассказала про традиции, как правильно идти в храм, что желать. Она постаралась как для себя. Очень понравилось. Обязательно рекомендую индивидуальный тур в это красивейшее место.
    Гид очень понравилась посоветовала время, когда ещё не очень много людей. Рассказала про традиции, как правильноГид очень понравилась посоветовала время, когда ещё не очень много людей. Рассказала про традиции, как правильноГид очень понравилась посоветовала время, когда ещё не очень много людей. Рассказала про традиции, как правильно
  • Е
    Елена
    19 ноября 2025
    Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
    Ездили на экскурсию с Надей. Очень понравилось! Всё нам рассказала (очень интересно), показала, всё по порядку посмотрели. Большое спасибо, отлично провели время
  • А
    Александра
    3 октября 2025
    Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
    Брали экскурсию в храмовый комплекс Наньшань. Очень довольны, гиду Андрею огромная благодарность, настолько было интересно и познавательно, мне даже было мало ☺️
    На следующий год приедем за новыми экскурсиями ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «На острова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи;
  2. Поездка на Остров обезьян - приключение для всей семьи;
  3. Индивидуальная экскурсия на остров Учжичжоу - отдых, море и солнце.
Какие места ещё посмотреть в Санье
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Остров обезьян;
  2. Самое главное;
  3. Мосты;
  4. Фруктовый рынок;
  5. Атлантис;
  6. Центр буддизма Наньшань.
Сколько стоит экскурсия по Санье в феврале 2026
Сейчас в Санье в категории "На острова" можно забронировать 3 экскурсии от 36 до 391. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Санье (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на острова, 7 ⭐ отзывов, цены от $36. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель