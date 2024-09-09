Погрузитесь в богатый культурный мир Хайнаня с шоу «Легенда о романтике» в Санье. Восхищайтесь живым выступлением с музыкой, танцами и завораживающими визуальными эффектами. Идеальный выбор для всех, кто хочет познакомиться с историей и традициями острова.
Описание билетаПогружение в культуру и историю Хайнаня Шоу «Легенда о романтике» — это грандиозное живое выступление под открытым небом, которое оживляет богатые легенды и фольклор Хайнаня. Музыка, танцы и впечатляющие визуальные эффекты создают уникальную атмосферу и захватывающий опыт. Живые истории и красочные костюмы Каждый эпизод шоу рассказывает традиционные хайнаньские сказания с помощью ярких костюмов и захватывающего повествования. Это настоящее путешествие в прошлое острова, которое увлечет гостей всех возрастов. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
- Место для просмотра
- Бесплатные ваучеры для беспошлинного шопинга
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и сувениры
Место начала и завершения?
7GRJ+GFJ Jiyang District, Sanya, Санья, Хайнань, Китай
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт, камера
- Не допускается: домашние животные, оружие или острые предметы, алкоголь и наркотики, взрывчатые вещества
- После покупки билеты возврату не подлежат
- Пожалуйста, приходите пораньше, чтобы занять свои места
- Убедитесь, что все личные вещи надёжно закреплены во время представления
- Рекомендуется бронировать билеты заранее, особенно в высокий сезон
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
9 сен 2024
Какое прекрасное шоу! Отличные места в центре зала. Артисты проходили буквально рядом с нами, и середина зала опустела, чтобы дать им пространство. Парк просто великолепен! Спасибо
А
Адам
17 янв 2024
Захватывающее зрелище — это больше, чем просто искусство, это настоящий шедевр, который должен увидеть весь мир. Шоу завораживает и стоит каждой потраченной копейки. Такое выступление слишком доступно по цене для своего уровня. ❤️💓 ВЫСШАЯ ЛИГА! Великолепные актёры с огромным талантом!
Входит в следующие категории Саньи
