Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
Познакомиться с культурой, историей и традициями острова Хайнань в форме циркового представления
Начало: У вашего отеля
«Станете свидетелем мини-представлений и уличных шоу»
Завтра в 14:30
19 сен в 14:30
от $145 за человека
Шоу «Легенда о романтике» в Санье - яркие танцы и легенды Хайнаня
Начало: 7GRJ+GFJ Jiyang District, Sanya, Санья, Хайнань, К...
«Погружение в культуру и историю Хайнаня Шоу «Легенда о романтике» — это грандиозное живое выступление под открытым небом, которое оживляет богатые легенды и фольклор Хайнаня»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$75.48 за билет
Путешествие в деревню народностей Ли и Мяо в Санье
Посмотреть на колоритные дома, зажигательные шоу и приобщиться к национальным ремёслам
Начало: У вашего отеля
«Этнические шоу с барабанами, зажигательными танцами и песнями»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
$37 за человека
- ЕЕвгений9 сентября 2025Прикольная локация, перед шоу можно перекусить, посетить какие-то активности, мастерклассы и т. п.
Организатор и гид Андрей на высшем уровне
