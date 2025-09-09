Мои заказы

Посетите невероятные шоу в Санье

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты на шоу» в Санье на русском языке, цены от $37. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
Познакомиться с культурой, историей и традициями острова Хайнань в форме циркового представления
Начало: У вашего отеля
«Станете свидетелем мини-представлений и уличных шоу»
Завтра в 14:30
19 сен в 14:30
от $145 за человека
Шоу «Легенда о романтике» в Санье - яркие танцы и легенды Хайнаня
2 отзыва
Билеты
Шоу «Легенда о романтике» в Санье - яркие танцы и легенды Хайнаня
Начало: 7GRJ+GFJ Jiyang District, Sanya, Санья, Хайнань, К...
«Погружение в культуру и историю Хайнаня Шоу «Легенда о романтике» — это грандиозное живое выступление под открытым небом, которое оживляет богатые легенды и фольклор Хайнаня»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$75.48 за билет
Путешествие в деревню народностей Ли и Мяо в Санье
На машине
4.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в деревню народностей Ли и Мяо в Санье
Посмотреть на колоритные дома, зажигательные шоу и приобщиться к национальным ремёслам
Начало: У вашего отеля
«Этнические шоу с барабанами, зажигательными танцами и песнями»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
$37 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Билеты на шоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье
  2. Шоу «Легенда о романтике» в Санье - яркие танцы и легенды Хайнаня
  3. Путешествие в деревню народностей Ли и Мяо в Санье
Сколько стоит экскурсия по Санье в сентябре 2025
Сейчас в Санье в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 3 экскурсии от 37 до 145. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
Экскурсии на русском языке в Санье (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Билеты на шоу», 3 ⭐ отзыва, цены от $37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь