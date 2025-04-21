Проведите целый день в аквапарке Atlantis Aquaventure в Санье. Вас ждут головокружительные водные горки, «ленивая река», бассейн с волнами и детская зона. Атмосфера праздника и веселья для всей семьи гарантирована.
Описание билетаВесёлый день для всей семьи Окунитесь в атмосферу радости в аквапарке Atlantis Aquaventure. Здесь вас ждут захватывающие водные горки, расслабляющая «ленивая река» и множество развлечений для детей и взрослых. Разнообразие водных приключений Аквапарк является частью курорта «Atlantis Sanya» и предлагает аттракционы для всех возрастов — от волнового бассейна и детской зоны до экстремальных спусков, которые подарят заряд адреналина. Яркие впечатления и комфорт Независимо от того, ищете ли вы спокойного отдыха или острых ощущений, Aquaventure подарит день, полный эмоций. Здесь царит безопасная и дружелюбная атмосфера благодаря профессиональным спасателям, а яркие впечатления останутся с вами надолго. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт, солнцезащитные очки, купальники, камера, солнцезащитный крем.
- Не допускается: домашние животные, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки.
- Рекомендуется бронировать места заранее, особенно в пик сезона.
- После продажи билеты возврату не подлежат — подтверждайте дату и время перед бронированием.
- Берегите личные вещи, особенно при водных занятиях.
- Билеты действительны только в указанную дату. Часы работы дневной сессии — с 10:00 до 18:00.
- Надевайте подходящую одежду для купания и соблюдайте правила безопасности.
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход в аквапарк Aquaventure на весь день
- Доступ к водным горкам и аттракционам
- Безопасность под контролем профессиональных спасателей
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
- VIP-зоны или специальные услуги
Место начала и завершения?
8PWQ+M6F Haitang District, Санья, Хайнань, Китай
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Амина
21 апр 2025
Было очень удобно пользоваться — нам сразу пришло сообщение с QR-кодами. По приезду в парк мы просто подошли к входу, отсканировали код и сразу вошли без очередей.
Входит в следующие категории Саньи
