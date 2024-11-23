Удивитесь панорамным видам Южно-Китайского моря и шикарных курортов залива Хайтан с высоты птичьего полёта. Насладитесь безопасным и комфортным полётом вместе с профессиональными пилотами. Подходит для всей семьи и дарит незабываемые впечатления.
Описание экскурсииНезабываемый полёт над заливом Хайтан Пролетите над Южно-Китайским морем и полюбуйтесь роскошными курортами залива Хайтан. Особое внимание уделите знаменитому курорту «Атлантис», который открывается с высоты птичьего полёта в полной красе. Вертолётная туристическая база в заливе Хайтан предлагает профессиональных пилотов и современное оборудование, обеспечивающее приятную и безопасную поездку для всей семьи. Уникальные виды и впечатления Это приключение подарит вам захватывающие панорамные виды на побережье Саньи и позволит увидеть знаменитые достопримечательности с необычного ракурса. Такой полёт запомнится надолго. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт, солнцезащитные очки, камера, солнцезащитный крем, удобная одежда.
- Не допускается: домашние животные, опьянение, алкоголь и наркотики.
- После покупки билеты не подлежат возврату.
- Перед бронированием рекомендуется проверить погодные условия.
- Приезжайте минимум за 30 минут до вылета для инструктажа по безопасности.
- Не подходит для: беременных женщин, людей с клаустрофобией, сердечными проблемами, боязнью высоты, головокружением, весом более 100 кг, с хроническими заболеваниями, высоким кровяным давлением, недавно перенесших операции и страдающих морской болезнью.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Южно-Китайское море
- Роскошные курорты залива Хайтан
- Знаменитый курорт «Атлантис» с высоты птичьего полёта
- Панорамные виды побережья Саньи
- Знаменитые достопримечательности залива Хайтан
Что включено
- Полет на вертолете (3 км)
- Услуги профессионального пилота
- Средства безопасности
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Сувениры
- Персонализированные маршруты полета
Место начала и завершения?
Haitang District, Sanya, China, 572014
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
м
марк
23 ноя 2024
Незабываемые впечатления и отличный сервис
М
Михаил
21 фев 2024
Очень рекомендую! Только лучше выбирать солнечную погоду — нам немного помешали облака и дождь
Входит в следующие категории Саньи
