Мои заказы

Вертолетная экскурсия над заливом Хайтан с видом на курорт «Атлантис»

Удивитесь панорамным видам Южно-Китайского моря и шикарных курортов залива Хайтан с высоты птичьего полёта. Насладитесь безопасным и комфортным полётом вместе с профессиональными пилотами. Подходит для всей семьи и дарит незабываемые впечатления.
5
2 отзыва
Вертолетная экскурсия над заливом Хайтан с видом на курорт «Атлантис»
Вертолетная экскурсия над заливом Хайтан с видом на курорт «Атлантис»
Вертолетная экскурсия над заливом Хайтан с видом на курорт «Атлантис»

Описание экскурсии

Незабываемый полёт над заливом Хайтан Пролетите над Южно-Китайским морем и полюбуйтесь роскошными курортами залива Хайтан. Особое внимание уделите знаменитому курорту «Атлантис», который открывается с высоты птичьего полёта в полной красе. Вертолётная туристическая база в заливе Хайтан предлагает профессиональных пилотов и современное оборудование, обеспечивающее приятную и безопасную поездку для всей семьи. Уникальные виды и впечатления Это приключение подарит вам захватывающие панорамные виды на побережье Саньи и позволит увидеть знаменитые достопримечательности с необычного ракурса. Такой полёт запомнится надолго. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт, солнцезащитные очки, камера, солнцезащитный крем, удобная одежда.
  • Не допускается: домашние животные, опьянение, алкоголь и наркотики.
  • После покупки билеты не подлежат возврату.
  • Перед бронированием рекомендуется проверить погодные условия.
  • Приезжайте минимум за 30 минут до вылета для инструктажа по безопасности.
  • Не подходит для: беременных женщин, людей с клаустрофобией, сердечными проблемами, боязнью высоты, головокружением, весом более 100 кг, с хроническими заболеваниями, высоким кровяным давлением, недавно перенесших операции и страдающих морской болезнью.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Южно-Китайское море
  • Роскошные курорты залива Хайтан
  • Знаменитый курорт «Атлантис» с высоты птичьего полёта
  • Панорамные виды побережья Саньи
  • Знаменитые достопримечательности залива Хайтан
Что включено
  • Полет на вертолете (3 км)
  • Услуги профессионального пилота
  • Средства безопасности
Что не входит в цену
  • Питание и напитки
  • Сувениры
  • Персонализированные маршруты полета
Место начала и завершения?
Haitang District, Sanya, China, 572014
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: паспорт, солнцезащитные очки, камера, солнцезащитный крем, удобная одежда
  • Не допускается: домашние животные, опьянение, алкоголь и наркотики
  • После покупки билеты не подлежат возврату
  • Перед бронированием рекомендуется проверить погодные условия
  • Приезжайте минимум за 30 минут до вылета для инструктажа по безопасности
  • Не подходит для: беременных женщин, людей с клаустрофобией, сердечными проблемами, боязнью высоты, головокружением, весом более 100 кг, с хроническими заболеваниями, высоким кровяным давлением, недавно перенесших операции и страдающих морской болезнью
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
м
марк
23 ноя 2024
Незабываемые впечатления и отличный сервис
М
Михаил
21 фев 2024
Очень рекомендую! Только лучше выбирать солнечную погоду — нам немного помешали облака и дождь

Входит в следующие категории Саньи

Похожие экскурсии из Саньи

Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
На машине
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Санье: всё самое интересное за один день
Познакомиться с городом солнца, легенд и контрастов
Завтра в 12:00
10 дек в 18:00
от $60 за человека
Остров обезьян: путешествие из Саньи
На машине
4 часа
33 отзыва
Индивидуальная
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в Китае и погулять по заповедному острову обезьян
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
10 дек в 09:30
от $120 за человека
Знакомьтесь, Санья
На машине
4 часа
146 отзывов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Санье
Санья - это не только пляжи, но и уникальные достопримечательности. Посетите остров Феникс, парки и рынки, узнайте о местных традициях и секретах долголетия
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
от $60 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санье