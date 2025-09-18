Билеты
Аквапарк Atlantis Aquaventure - водные приключения для всей семьи
Начало: 8PWQ+M6F Haitang District, Санья, Хайнань, Китай
«Весёлый день для всей семьи Окунитесь в атмосферу радости в аквапарке Atlantis Aquaventure»
Завтра в 10:00
19 сен в 10:00
$88.95 за билет
Групповая
до 18 чел.
Вертолетная экскурсия над заливом Хайтан с видом на курорт «Атлантис»
Начало: Haitang District, Санья, Китай, 572014
«Особое внимание уделите знаменитому курорту «Атлантис», который открывается с высоты птичьего полёта в полной красе»
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
$70.84 за человека
Водное шоу Atlantis C - захватывающая акробатика, музыка и спецэффекты
Начало: 8PWQ+M6F Haitang District, Санья, Хайнань, Китай
«Захватывающее водное шоу мирового уровня Насладитесь представлением водного шоу Atlantis C в Atlantis Sanya, где сочетаются акробатические номера, танцы, музыка и яркие спецэффекты»
Завтра в 14:30
19 сен в 14:30
$72.90 за билет
