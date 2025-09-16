читать дальше

брать с собой не надо, об этом тоже позаботятся. Так получилось, что в некоторых местах, указанных в данной экскурсии, мы уже были заранее, но это не оказалось проблемой и маршрут был изменен под нас, что конечно помогло нам еще больше увидеть. Спасибо за это огромное! 🤗

Очень интересно все было, познавательно, мы задавали очень много вопросов, так как культура Китая нас очень интересовала и Борис терпеливо на все вопросы отвечал 😂Также показал нам где можно поесть вкусной лапши. И другие точки нам скинул, которые мы просили, для дальнейшего посещения на такси.

Прекрасный отзывчивый человек. А еще отличный фотограф! С удовольствием провели день, с улыбками и хорошим настроением! Спасибо, Борис! ❤️