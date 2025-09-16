Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Санье
Санья - это не только пляжи, но и уникальные достопримечательности. Посетите остров Феникс, парки и рынки, узнайте о местных традициях и секретах долголетия
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
от $60 за человека
Билеты
Аквапарк Atlantis Aquaventure - водные приключения для всей семьи
Начало: 8PWQ+M6F Haitang District, Санья, Хайнань, Китай
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$88.95 за билет
Групповая
до 18 чел.
Вертолетная экскурсия над заливом Хайтан с видом на курорт «Атлантис»
Начало: Haitang District, Санья, Китай, 572014
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$70.84 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnastasiia16 сентября 2025Были на экскурсии с гидом Борисом!) остались в восторге!) попросили еще отвезти нас в местные (не туристические места) нереально все
- ММаксим7 сентября 2025Прекрасная экскурсия, с классным гидом. Вся семья в восторге. Спасибо организаторам.
- ТТамара1 сентября 2025Все отлично, но хотелось чтобы гид не так часто вис в телефоне 🙈
- ИИрина29 августа 2025Нашим гидом был Борис) Экскурсия прошла шикарно)Очень познавательно (Борис рассказывал не только про Санью, но и вообще про сам Китай)
- ЛЛюдмила14 августа 2025Хороший маршрут по местным торговым и аптечным точкам
- ЛЛюдмила20 июля 2025Мы впервые воспользовались услугами данной компании и остались очень довольны. Нас не просто провезли по основным красивым точкам Саньи, но
- ЕЕлена18 июля 2025Ездили на экскурсию с Борисом. Очень все понравилось. Нас забрали прямо у нашего отеля на комфортном автомобиле с кондиционером. Воду
- NNatalya8 июля 2025Отличная поездка
- ВВера5 июля 2025Здравствуйте!
Хочу поделиться своими впечатлениями, эмоциями, насчет экскурсии,"Знакомьтесь Санья".
Мы с мамой, заказали индивидуально экскурсию, за нами приехал, хочу отметить вовремя Ваня!
Мы
- ККонстантин1 июля 2025Приятная и познавательная экскурсия в начале отдыха в Санье.
Поняли, куда еще хотим поехать
- ЮЮлия30 июня 2025Отличная обзорная экскурсия, которую можно скорректировать, исходя из ваших пожеланий. Это важно, так как можно не ехать туда, куда не
- EEvgenii27 июня 2025Класная обзорная эксурсия, узнали много интересного о городе и его истории. Всем рекомендую, плюс на экскурсии удалось прикупить шелковое постельное, продигустировать разные виды китайского чая, принять участие в чайной церемонии. Спасибо гиду Коле!
- ССветлана23 июня 2025Классная экскурсия, спасибо экскурсоводу Ване))) Время пролетело быстро, посетили интересные места, купили небольшие подарки и Иван посоветовал, где можно вкусно покушать) Спасибо большое, если ещё приедем, будем обращаться ещё к вам)))
- ООльга9 июня 2025Нашим гидом была Женя. Прекрасное знание русского языка, отлично подобранный маршрут, который корректировали по ходу от наших предпочтений. Много интересной
- ММарина3 июня 2025Очень удачная обзорная экскурсия, которую можно чуть скорректировать исходя из ваших желаний. Наш гид был Борис. Очень хорошо и интересно
- ССветлана16 мая 2025Нам очень понравилась экскурсия, многое увидели, экскурсовод Андрей рассказал много интересного и прокатил с комфортом👏🏻 Спасибо огромное, благодарим! 🇨🇳💛
- ЕЕкаьерина12 мая 2025Мы забронировали изначально эту экскурсию. Но в последний момент выяснилось, что Наншань в нее не входит. Организатор согласилась поменять экскурсию
- ВВладимир10 мая 2025Полностью довольны обзорной экскурсией, гид Катя очень приятный человек, комфортно общаться, ответила на все вопросы.
Катя китаянка, русский для нее не
- ВВиктория8 мая 2025Гид Катя провела замечательную экскурсию!
- ККсения28 апреля 2025👍
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Санье в сентябре 2025
Сейчас в Санье в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 88.95. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
Экскурсии на русском языке в Санье (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 132 ⭐ отзыва, цены от $60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь