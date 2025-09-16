Мои заказы

Главные экскурсионные места в Санье

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Санье на русском языке, цены от $60. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Знакомьтесь, Санья
На машине
4 часа
129 отзывов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Санье
Санья - это не только пляжи, но и уникальные достопримечательности. Посетите остров Феникс, парки и рынки, узнайте о местных традициях и секретах долголетия
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
от $60 за человека
Аквапарк Atlantis Aquaventure - водные приключения для всей семьи
1 отзыв
Билеты
Аквапарк Atlantis Aquaventure - водные приключения для всей семьи
Начало: 8PWQ+M6F Haitang District, Санья, Хайнань, Китай
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$88.95 за билет
Вертолетная экскурсия над заливом Хайтан с видом на курорт «Атлантис»
На вертолёте
2 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Вертолетная экскурсия над заливом Хайтан с видом на курорт «Атлантис»
Начало: Haitang District, Санья, Китай, 572014
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$70.84 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anastasiia
    16 сентября 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Были на экскурсии с гидом Борисом!) остались в восторге!) попросили еще отвезти нас в местные (не туристические места) нереально все
    читать дальше

    понравилось!) и то, что гид рассказывал, все было очень интересно!) а главное, что еще сделал супер классные фотки!!) 4 часа пролетели незаметно!) спасибо вам огромное 😍😍

  • М
    Максим
    7 сентября 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Прекрасная экскурсия, с классным гидом. Вся семья в восторге. Спасибо организаторам.
  • Т
    Тамара
    1 сентября 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Все отлично, но хотелось чтобы гид не так часто вис в телефоне 🙈
  • И
    Ирина
    29 августа 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Нашим гидом был Борис) Экскурсия прошла шикарно)Очень познавательно (Борис рассказывал не только про Санью, но и вообще про сам Китай)
    читать дальше

    Успели увидеть все, и даже больше, чем планировали)За это отдельное огромное СПАСИБО!
    Рекомендуем с Мужем организаторов и эту экскурсию)
    Спасибо Евгении за организацию экскурсии, а Борису за его увлекательное исполнение)

  • Л
    Людмила
    14 августа 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Хороший маршрут по местным торговым и аптечным точкам
  • Л
    Людмила
    20 июля 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Мы впервые воспользовались услугами данной компании и остались очень довольны. Нас не просто провезли по основным красивым точкам Саньи, но
    читать дальше

    и помогли приобрести билеты на вечернее шоу в романтическом парке, подсказали где можно половить рыбы в свое удовольствие (супруг взял спиннинги, хотел порыбачить с берега), ответили на множество вопросов о возможных вариантах проведения досуга с учетом наших интересов и пожеланий. Гид был с хорошим чувством юмора и отличным знанием русского языка. Надеюсь мы еще не раз воспользуемся услугами Трипстера

  • Е
    Елена
    18 июля 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Ездили на экскурсию с Борисом. Очень все понравилось. Нас забрали прямо у нашего отеля на комфортном автомобиле с кондиционером. Воду
    читать дальше

    брать с собой не надо, об этом тоже позаботятся. Так получилось, что в некоторых местах, указанных в данной экскурсии, мы уже были заранее, но это не оказалось проблемой и маршрут был изменен под нас, что конечно помогло нам еще больше увидеть. Спасибо за это огромное! 🤗
    Очень интересно все было, познавательно, мы задавали очень много вопросов, так как культура Китая нас очень интересовала и Борис терпеливо на все вопросы отвечал 😂Также показал нам где можно поесть вкусной лапши. И другие точки нам скинул, которые мы просили, для дальнейшего посещения на такси.
    Прекрасный отзывчивый человек. А еще отличный фотограф! С удовольствием провели день, с улыбками и хорошим настроением! Спасибо, Борис! ❤️

  • N
    Natalya
    8 июля 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Отличная поездка
  • В
    Вера
    5 июля 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Здравствуйте!
    Хочу поделиться своими впечатлениями, эмоциями, насчет экскурсии,"Знакомьтесь Санья".
    Мы с мамой, заказали индивидуально экскурсию, за нами приехал, хочу отметить вовремя Ваня!
    Мы
    читать дальше

    с мамой, до сих пор пребываем в восторге, от такого сервиса, красивых мест, гостеприимством Вани и Саньи!
    Ваня проявил себя, как человек профессионал, человек, который чувствует свой город, в котором живет!
    Показал нам, красивые достопримечательности, отвечал на все наши вопросы.
    Атмосфера была дружная и легкая, очень приятно, мы много улыбались, фотографировались.
    Внутри души, было ощущение, что мы дома!
    Спасибо, Ване огромное, я всем рекомендую, заказывать, с такими людьми, как можно больше экскурсий, и получать, неимоверное удовольствие!

    Здравствуйте!
  • К
    Константин
    1 июля 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Приятная и познавательная экскурсия в начале отдыха в Санье.
    Поняли, куда еще хотим поехать
  • Ю
    Юлия
    30 июня 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Отличная обзорная экскурсия, которую можно скорректировать, исходя из ваших пожеланий. Это важно, так как можно не ехать туда, куда не
    читать дальше

    хочется, поэтому лучше чуть-чуть подготовиться заранее, тогда вообще для вас это будет супер. Нашим гидом был Борис, очень приятный молодой человек с прекрасным знанием русского языка, с юмором, и замечательный фотограф! Так как мы были семьей - это было очень удобно, фотографировал нас в разных местах, подсказывал, где и как лучше. Время пролетело быстро, Борис интересно рассказывал обо всем, о жизни на острове, о традициях, отвечал на все вопросы. Однозначно рекомендую!

  • E
    Evgenii
    27 июня 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Класная обзорная эксурсия, узнали много интересного о городе и его истории. Всем рекомендую, плюс на экскурсии удалось прикупить шелковое постельное, продигустировать разные виды китайского чая, принять участие в чайной церемонии. Спасибо гиду Коле!
  • С
    Светлана
    23 июня 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Классная экскурсия, спасибо экскурсоводу Ване))) Время пролетело быстро, посетили интересные места, купили небольшие подарки и Иван посоветовал, где можно вкусно покушать) Спасибо большое, если ещё приедем, будем обращаться ещё к вам)))
  • О
    Ольга
    9 июня 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Нашим гидом была Женя. Прекрасное знание русского языка, отлично подобранный маршрут, который корректировали по ходу от наших предпочтений. Много интересной
    читать дальше

    информации не только про историю Шанхая, но и из бытовой жизни населения. Женя очень приятный и отзывчивый гид. После такой экскурсии хочется вернуться в Шанхай и посмотреть то, что не успели уложить в 1 экскурсию. Рекомендую!

  • М
    Марина
    3 июня 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Очень удачная обзорная экскурсия, которую можно чуть скорректировать исходя из ваших желаний. Наш гид был Борис. Очень хорошо и интересно
    читать дальше

    рассказывал. Все понятно.
    Так с Борисом мы потом ездили в центр буддизма в Наньшань. Это была незабываемая экскурсия. Всем советую к посещению. Спасибо большое за впечатления!

  • С
    Светлана
    16 мая 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Нам очень понравилась экскурсия, многое увидели, экскурсовод Андрей рассказал много интересного и прокатил с комфортом👏🏻 Спасибо огромное, благодарим! 🇨🇳💛
  • Е
    Екаьерина
    12 мая 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Мы забронировали изначально эту экскурсию. Но в последний момент выяснилось, что Наншань в нее не входит. Организатор согласилась поменять экскурсию
    читать дальше

    и перенести поездку на др день. За это большое спасибо.
    В наншань мы поехали с гидом Борисом(увы, китайское имя не запомнила) Было очень интересно и комфортно. Сам Борис очень приятный человек. Рассказал нам многое про буддизм, храм, Китай и современную жизнь китайцев. В целом остались только приятные впечатления.

  • В
    Владимир
    10 мая 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Полностью довольны обзорной экскурсией, гид Катя очень приятный человек, комфортно общаться, ответила на все вопросы.
    Катя китаянка, русский для нее не
    читать дальше

    родной язык, поэтому иногда все тонкости понять было не так просто, но мы справились. И это скорее плюс, что экскурсию проводит житель страны.

  • В
    Виктория
    8 мая 2025
    Знакомьтесь, Санья
    Гид Катя провела замечательную экскурсию!
  • К
    Ксения
    28 апреля 2025
    Знакомьтесь, Санья
    👍
