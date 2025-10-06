Театр Era в Шанхае приглашает на уникальное акробатическое шоу, которое уже покорило сердца более двух миллионов зрителей.
В течение часа лучшие акробаты Китая демонстрируют невероятные трюки: от вращающихся пагод до парных номеров и балета.
Впечатляющее сочетание акробатики, музыки, танца и светового дизайна создаёт неповторимую атмосферу волшебства. Это представление стало настоящим храмом циркового искусства в Шанхае
В течение часа лучшие акробаты Китая демонстрируют невероятные трюки: от вращающихся пагод до парных номеров и балета.
Впечатляющее сочетание акробатики, музыки, танца и светового дизайна создаёт неповторимую атмосферу волшебства. Это представление стало настоящим храмом циркового искусства в Шанхае
5 причин купить этот билет
- 🎪 Уникальные акробатические трюки
- 🎶 Впечатляющая музыка и свет
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 🌟 Более двух миллионов зрителей
- 🕒 Час незабываемых впечатлений
Что можно увидеть
- Театр Era
Описание билетаМир китайского искусства Погрузитесь в захватывающий мир китайского искусства в театре Era — здесь лучшие акробаты страны демонстрируют невероятные трюки под восхищённые взгляды зрителей всех возрастов. Час незабываемых впечатлений начинается с потрясающего шоу, где древние традиции встречаются с современным искусством. Вас ждут:
- завораживающие пагоды на вращающихся чашах;
- виртуозное джиу-джитсу;
- впечатляющие парные трюки;
- изящные номера на высоком стуле;
- удивительное жонглирование мячами;
- завораживающий балет. Шоу проходит на английском языке, а впечатляющее сочетание акробатики, музыки, танца и светового дизайна создаёт неповторимую атмосферу волшебства. За более чем два миллиона представлений театр Era доказал своё мастерство, став настоящим храмом циркового искусства в Шанхае.
Каждый день, кроме понедельника
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
No. 2266 Gonggexin Road, Era Circus, Shanghai 200072 China
Когда начало
Каждый день, кроме понедельника
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
6 окт 2025
A beautiful show, we loved it! Special thanks to the guide Lee! Everything was very professional, all the information was sent to my phone! Lee is great and responsible!
M
Marco
7 июл 2025
Прекрасное представление, рекомендую всем, кто желает провести необычный вечер.
S
Sarah
13 июн 2025
Превосходное шоу и безупречная онлайн-поддержка нашего гида. Это был очень приятный вечер. Спасибо за все.
M
Marian
12 июн 2025
Да, да, да, да, рекомендую на все 1000%! Это был один из лучших опытов в моей жизни! Вам обязательно нужно посетить это место!
H
Hannah
31 мая 2025
Шоу очень приятно смотреть, много красок и акробатов с удивительными навыками. Процесс бронирования очень прост и быстр — на наш запрос ответили в течение нескольких минут и любезно предоставили нам
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии из Шанхая
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия в Чжуцзяцзяо
Погрузитесь в атмосферу старинного Китая, прогуливаясь по Чжуцзяцзяо. Вас ждут водные пейзажи, архитектура эпохи Мин и Цин, а также традиции местных жителей
Начало: В холле отеля
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
Погрузитесь в атмосферу старинного Чжуцзяцзяо, насладитесь архитектурой династий Мин и Цин, узнайте о жизни местных жителей
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 12:00
18 ноя в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
Билеты
Шанхайская башня: входной билет
Насладитесь захватывающими видами с 118-го этажа Шанхайской башни. Это уникальная возможность увидеть мегаполис с высоты птичьего полёта
Начало: 501 Yincheng Middle Rd, Lujiazui, Pudong, Shanghai...
Расписание: Ежедневно (время смотрите в календаре)
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$51.67 за билет