Экскурсия в Чжуцзяцзяо - это возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться уникальной атмосферой шанхайской Венеции.
Посетители смогут прогуляться по старинным улочкам, полюбоваться архитектурой эпохи Мин и Цин, а также познакомиться с местными традициями. Путешествие на лодке позволит увидеть город с воды, что придаст особый шарм этому приключению.
Профессиональные гиды, владеющие русским языком, обеспечат полное погружение в культуру и историю Китая
Посетители смогут прогуляться по старинным улочкам, полюбоваться архитектурой эпохи Мин и Цин, а также познакомиться с местными традициями. Путешествие на лодке позволит увидеть город с воды, что придаст особый шарм этому приключению.
Профессиональные гиды, владеющие русским языком, обеспечат полное погружение в культуру и историю Китая
6 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальная архитектура
- 🏞️ Живописные виды
- 🚶 Прогулка по старинным улицам
- 🛶 Возможность катания на лодке
- 🎎 Знакомство с традициями
- 🗣️ Русскоязычные гиды
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Северная улица
- Исторические мосты
- Сады чиновников
Описание экскурсииЖивописный Чжуцзяцзяо Наша экскурсия по Чжуцзяцзяо позволит вам насладиться красивейшей восточной архитектурой, узнать о возникновении этого поселения, спрятанного среди гор и воды, прогуляться по великолепно сохранившейся Северной улице, увидеть разнообразные мосты, исторические объекты и сады, которыми владели чиновники и аристократы. Знакомство с традициями местных Кроме обзора города, вы познакомитесь с историей, традициями и обычаями местных жителей, погрузитесь в необыкновенную атмосферу этого места, ощутите гармонию и покой. При желании сможете посмотреть на изящный городок с воды, совершив прогулку на лодке. Организационные детали:
- Все наши гиды — граждане Китая, владеющие русским языком, которые хорошо знакомы с историей и культурой Республики;
- За экскурсию и билеты можно расплатиться юанями и долларами;
- Чжуцзяцзяо находится в 50 км. от центра города, дорога от Шанхая занимает 40-60 минут на автомобиле.
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архитектура города
- Старинные улочки
- Мосты
- Сады
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Катание на лодке (150 юаней/чел. за 30 мин).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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