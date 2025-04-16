Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Экскурсия в Чжуцзяцзяо - это возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться уникальной атмосферой шанхайской Венеции.



Посетители смогут прогуляться по старинным улочкам, полюбоваться архитектурой эпохи Мин и Цин, а также познакомиться с местными традициями. Путешествие на лодке позволит увидеть город с воды, что придаст особый шарм этому приключению.



Профессиональные гиды, владеющие русским языком, обеспечат полное погружение в культуру и историю Китая

5 1 отзыв