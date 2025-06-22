a alex Вечерний круиз по реке Хуанпу в Шанхае (входной билет) Прекрасный круиз

И Инга Сад Юй Юань: сокровище Шанхая Мне очень понравилось! Красивый сад в самом сердце старого города.

N Nelson Гастрономический Шанхай: тур с дегустацией местных блюд читать дальше жару. Мы хорошо провели время, пробуя различные блюда и узнавая больше о Шанхае, а также о различиях в языке, культуре и кухне! Несмотря на то, что мы были одни, гид отлично справилась с задачей и постаралась сделать день интересным, несмотря на сильную

A Antony Величественный Шанхай: путешествие сквозь века за один день Гид был очень хорошим, очень хорошо рассказывал о достопримечательностях и истории этих мест, с ним было легко общаться, чаепитие и обед были очень приятными, транспорт тоже был очень хорошим, очень рекомендую, отличные впечатления.

K Kevin Величественный Шанхай: путешествие сквозь века за один день Гид была замечательная. Она рассказала нам много интересных фактов обо всех достопримечательностях и о стране в целом. Кроме того, экскурсия была хорошо организована и очень интересная. Мы прекрасно провели время в городе на воде. Мы настоятельно рекомендуем эту экскурсию!

C Craig Входной билет на смотровую площадку Шанхайской башни 3-е по высоте здание в мире с одним из самых удивительных небоскребов. Скоростной лифт быстро доставит вас на вершину, откуда открывается прекрасный вид!

A Andre Вечерний круиз по реке Хуанпу в Шанхае (входной билет) Прекрасный вид на обе стороны реки. Мы посетили это место 25 мая, и там было мало людей. Прибыли в 18:20 и не могли пожелать лучшего вида! Прогулка была достаточно длинной, чтобы мы могли все осмотреть и не заскучать.

Е Елена Вечерний круиз по реке Хуанпу в Шанхае (входной билет) читать дальше это стоит того, поскольку там есть стулья и открывается полный вид направо и налево без препятствий. Вас угостят мороженым и печеньем. Прогулка на лайнере является обязательной! При посадке важно знать, что доступ на самый верхний мост стоит дополнительно 100 иен, однако

G Giovanna Гастрономический Шанхай: тур с дегустацией местных блюд Нам очень понравилась экскурсия! Гид был превосходным, очень дружелюбным. Экскурсия была отлично организована, с удобными остановками! Большой выбор блюд, и все было очень вкусно. Мы сделали остановку на чай, чтобы отдохнуть от еды, и это была отличная идея! Рекомендую!