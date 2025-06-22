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Групповые экскурсии Шанхая

Найдено 6 экскурсий в категории «Групповые» в Шанхае на русском языке, цены от $14. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Вечерний круиз по реке Хуанпу в Шанхае (входной билет)
1 час
3 отзыва
Билет на борт
Вечерний круиз по реке Хуанпу в Шанхае (входной билет)
Начало: Шанхай, пирс Shiliupu
Расписание: Ежедневно с 18:00 до 20:30
$37.74 за человека
Входной билет на смотровую площадку Шанхайской башни
Пешая
1 час
3 отзыва
Билеты
Входной билет на смотровую площадку Шанхайской башни
Начало: 501 Yincheng Middle Rd, Lujiazui, Pudong, Shanghai...
Расписание: Ежедневно (время смотрите в календаре)
$52.98 за билет
Гастрономический Шанхай: тур с дегустацией местных блюд
Пешая
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Гастрономический Шанхай: тур с дегустацией местных блюд
Начало: Шанхай, станция метро South Huangpi Road (выход 2)...
Расписание: Ежедневно (время смотрите в календаре)
$82 за человека
Величественный Шанхай: путешествие сквозь века за один день
Пешая
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Величественный Шанхай: путешествие сквозь века за один день
Начало: Renaissance Shanghai Yu Garden Hotel
Расписание: Каждый день, кроме понедельника, в 9:30
$65.31 за человека
Сад Юй Юань: сокровище Шанхая
Пешая
2 часа
3 отзыва
Билеты
Сад Юй Юань: сокровище Шанхая
Начало: Район Хуанпу, Шанхай, Сад Юй Юань, 200010
$14.44 за билет
Атмосферный Шанхай
8 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Шанхай: Групповая экскурсия
Путешествие по Шанхаю: от традиционных садов до современных небоскребов. Узнайте город с новой стороны, посетив его главные достопримечательности
Начало: Yu Yuan subway station
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 июл в 09:00
$410 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • a
    alex
    22 июня 2025
    Вечерний круиз по реке Хуанпу в Шанхае (входной билет)
    Прекрасный круиз
  • И
    Инга
    18 июня 2025
    Сад Юй Юань: сокровище Шанхая
    Мне очень понравилось! Красивый сад в самом сердце старого города.
  • N
    Nelson
    13 июня 2025
    Гастрономический Шанхай: тур с дегустацией местных блюд
    Несмотря на то, что мы были одни, гид отлично справилась с задачей и постаралась сделать день интересным, несмотря на сильную
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    жару. Мы хорошо провели время, пробуя различные блюда и узнавая больше о Шанхае, а также о различиях в языке, культуре и кухне!

  • A
    Antony
    7 июня 2025
    Величественный Шанхай: путешествие сквозь века за один день
    Гид был очень хорошим, очень хорошо рассказывал о достопримечательностях и истории этих мест, с ним было легко общаться, чаепитие и обед были очень приятными, транспорт тоже был очень хорошим, очень рекомендую, отличные впечатления.
  • K
    Kevin
    6 июня 2025
    Величественный Шанхай: путешествие сквозь века за один день
    Гид была замечательная. Она рассказала нам много интересных фактов обо всех достопримечательностях и о стране в целом. Кроме того, экскурсия была хорошо организована и очень интересная. Мы прекрасно провели время в городе на воде. Мы настоятельно рекомендуем эту экскурсию!
  • C
    Craig
    4 июня 2025
    Входной билет на смотровую площадку Шанхайской башни
    3-е по высоте здание в мире с одним из самых удивительных небоскребов. Скоростной лифт быстро доставит вас на вершину, откуда открывается прекрасный вид!
  • A
    Andre
    31 мая 2025
    Вечерний круиз по реке Хуанпу в Шанхае (входной билет)
    Прекрасный вид на обе стороны реки. Мы посетили это место 25 мая, и там было мало людей. Прибыли в 18:20 и не могли пожелать лучшего вида! Прогулка была достаточно длинной, чтобы мы могли все осмотреть и не заскучать.
  • Е
    Елена
    30 мая 2025
    Вечерний круиз по реке Хуанпу в Шанхае (входной билет)
    Прогулка на лайнере является обязательной! При посадке важно знать, что доступ на самый верхний мост стоит дополнительно 100 иен, однако
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    это стоит того, поскольку там есть стулья и открывается полный вид направо и налево без препятствий. Вас угостят мороженым и печеньем.

  • G
    Giovanna
    30 мая 2025
    Гастрономический Шанхай: тур с дегустацией местных блюд
    Нам очень понравилась экскурсия! Гид был превосходным, очень дружелюбным. Экскурсия была отлично организована, с удобными остановками! Большой выбор блюд, и все было очень вкусно. Мы сделали остановку на чай, чтобы отдохнуть от еды, и это была отличная идея! Рекомендую!
  • С
    Стэфан
    28 мая 2025
    Входной билет на смотровую площадку Шанхайской башни
    Сотрудники (в частности, сотрудник Panda144) оказали нам помощь, когда мы не смогли прибыть в отель в назначенное время и нам пришлось перенести бронирование на следующий день. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Групповые»

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  1. Вечерний круиз по реке Хуанпу в Шанхае (входной билет)
  2. Входной билет на смотровую площадку Шанхайской башни
  3. Гастрономический Шанхай: тур с дегустацией местных блюд
  4. Величественный Шанхай: путешествие сквозь века за один день
  5. Сад Юй Юань: сокровище Шанхая
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  2. Набережная
  3. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июле 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Групповые" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 14 до 410. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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