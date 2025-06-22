Билет на борт
Вечерний круиз по реке Хуанпу в Шанхае (входной билет)
Начало: Шанхай, пирс Shiliupu
Расписание: Ежедневно с 18:00 до 20:30
$37.74 за человека
Билеты
Входной билет на смотровую площадку Шанхайской башни
Начало: 501 Yincheng Middle Rd, Lujiazui, Pudong, Shanghai...
Расписание: Ежедневно (время смотрите в календаре)
$52.98 за билет
Мини-группа
до 1 чел.
Гастрономический Шанхай: тур с дегустацией местных блюд
Начало: Шанхай, станция метро South Huangpi Road (выход 2)...
Расписание: Ежедневно (время смотрите в календаре)
$82 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Величественный Шанхай: путешествие сквозь века за один день
Начало: Renaissance Shanghai Yu Garden Hotel
Расписание: Каждый день, кроме понедельника, в 9:30
$65.31 за человека
Билеты
Сад Юй Юань: сокровище Шанхая
Начало: Район Хуанпу, Шанхай, Сад Юй Юань, 200010
$14.44 за билет
Мини-группа
до 1 чел.
Шанхай: Групповая экскурсия
Путешествие по Шанхаю: от традиционных садов до современных небоскребов. Узнайте город с новой стороны, посетив его главные достопримечательности
Начало: Yu Yuan subway station
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 июл в 09:00
$410 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- aalex22 июня 2025Прекрасный круиз
- ИИнга18 июня 2025Мне очень понравилось! Красивый сад в самом сердце старого города.
- NNelson13 июня 2025Несмотря на то, что мы были одни, гид отлично справилась с задачей и постаралась сделать день интересным, несмотря на сильную
- AAntony7 июня 2025Гид был очень хорошим, очень хорошо рассказывал о достопримечательностях и истории этих мест, с ним было легко общаться, чаепитие и обед были очень приятными, транспорт тоже был очень хорошим, очень рекомендую, отличные впечатления.
- KKevin6 июня 2025Гид была замечательная. Она рассказала нам много интересных фактов обо всех достопримечательностях и о стране в целом. Кроме того, экскурсия была хорошо организована и очень интересная. Мы прекрасно провели время в городе на воде. Мы настоятельно рекомендуем эту экскурсию!
- CCraig4 июня 20253-е по высоте здание в мире с одним из самых удивительных небоскребов. Скоростной лифт быстро доставит вас на вершину, откуда открывается прекрасный вид!
- AAndre31 мая 2025Прекрасный вид на обе стороны реки. Мы посетили это место 25 мая, и там было мало людей. Прибыли в 18:20 и не могли пожелать лучшего вида! Прогулка была достаточно длинной, чтобы мы могли все осмотреть и не заскучать.
- ЕЕлена30 мая 2025Прогулка на лайнере является обязательной! При посадке важно знать, что доступ на самый верхний мост стоит дополнительно 100 иен, однако
- GGiovanna30 мая 2025Нам очень понравилась экскурсия! Гид был превосходным, очень дружелюбным. Экскурсия была отлично организована, с удобными остановками! Большой выбор блюд, и все было очень вкусно. Мы сделали остановку на чай, чтобы отдохнуть от еды, и это была отличная идея! Рекомендую!
- ССтэфан28 мая 2025Сотрудники (в частности, сотрудник Panda144) оказали нам помощь, когда мы не смогли прибыть в отель в назначенное время и нам пришлось перенести бронирование на следующий день. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Групповые»
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