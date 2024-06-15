3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по атмосферным уголкам Шанхая
Прогулка по русским местам Шанхая - уникальная возможность узнать историю русской эмиграции и увидеть необычные архитектурные памятники
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от $250 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Прогулка по торговым рядам, посещение китайской аптеки и дегустация уличных закусок. Узнайте историю храма Хранителей города
10 сен в 09:30
11 сен в 09:30
от $200 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
История и культура древнего Китая
Погружение в культуру и историю Китая через посещение Старого города, Сада радости и древних храмов. Узнайте о даосизме и буддизме в Шанхае
Начало: У метро Yu Garden
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
$180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей15 июня 2024Спасибо Александре за увлекательное погружение в атмосферу русского и нетуристического Шанхая. Три часа пролетели совершенно незаметно. Удалось открыть для себя город с необычной стороны.
- ЮЮрий13 июня 2024Приятная и насыщенная прогулка по исторической части города - бывшей французской концессии. Тем кто устал от ритма мегаполиса и официального взгляда на Шанхай и Китай - рекомендую.
- ННадежда26 мая 2024Александра провела для нас с мужем очень интересную экскурсию. Много информации по истории Китая и Шанхая. Чувствуется глубокое знание темы. Прошлись по старым улочкам, увидели как люди живут, готовят. Погода в мае очень комфортная для пешей прогулки.
- ММария21 марта 2024Город читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностей и событий. Готовьтесь слушать, созерцать и искать драконов, а главное, поверьте, вы захотите вернуться именно к ее повествованию и взгляду на Шанхай!
- ННаталья19 марта 2024Очень понравилась экскурсия с Александрой, интересный рассказ по маршруту, посоветовала, что еще посетить и как добраться. Вместо заявленных 1,5 часов с экскурсия длилась 2 часа
- ВВалентина28 февраля 2024В декабре случилась наша поездка на Бали через Шанхай, выбрали гида через сайт, все понятно, просто и быстро заюронировали экскурсионный
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в сентябре 2024
Сейчас в Шанхае в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 250. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Пешеходные», 33 ⭐ отзыва, цены от $180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь