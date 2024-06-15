А Андрей Русский Шанхай Спасибо Александре за увлекательное погружение в атмосферу русского и нетуристического Шанхая. Три часа пролетели совершенно незаметно. Удалось открыть для себя город с необычной стороны.

Ю Юрий Русский Шанхай Приятная и насыщенная прогулка по исторической части города - бывшей французской концессии. Тем кто устал от ритма мегаполиса и официального взгляда на Шанхай и Китай - рекомендую.

Н Надежда Русский Шанхай Александра провела для нас с мужем очень интересную экскурсию. Много информации по истории Китая и Шанхая. Чувствуется глубокое знание темы. Прошлись по старым улочкам, увидели как люди живут, готовят. Погода в мае очень комфортная для пешей прогулки.

М Мария Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости Город читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностей и событий. Готовьтесь слушать, созерцать и искать драконов, а главное, поверьте, вы захотите вернуться именно к ее повествованию и взгляду на Шанхай!

Н Наталья Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости Очень понравилась экскурсия с Александрой, интересный рассказ по маршруту, посоветовала, что еще посетить и как добраться. Вместо заявленных 1,5 часов с экскурсия длилась 2 часа