Пешие экскурсии-прогулки в Шанхае с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Шанхае на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Русский Шанхай
Пешая
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по атмосферным уголкам Шанхая
Прогулка по русским местам Шанхая - уникальная возможность узнать историю русской эмиграции и увидеть необычные архитектурные памятники
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от $250 за всё до 3 чел.
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Прогулка по торговым рядам, посещение китайской аптеки и дегустация уличных закусок. Узнайте историю храма Хранителей города
10 сен в 09:30
11 сен в 09:30
от $200 за всё до 4 чел.
История и культура древнего Китая
Пешая
22 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
История и культура древнего Китая
Погружение в культуру и историю Китая через посещение Старого города, Сада радости и древних храмов. Узнайте о даосизме и буддизме в Шанхае
Начало: У метро Yu Garden
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
$180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    15 июня 2024
    Русский Шанхай
    Спасибо Александре за увлекательное погружение в атмосферу русского и нетуристического Шанхая. Три часа пролетели совершенно незаметно. Удалось открыть для себя город с необычной стороны.
    Спасибо Александре за увлекательное погружение в атмосферу русского и нетуристического Шанхая. Три часа пролетели совершенно незаметноСпасибо Александре за увлекательное погружение в атмосферу русского и нетуристического Шанхая. Три часа пролетели совершенно незаметноСпасибо Александре за увлекательное погружение в атмосферу русского и нетуристического Шанхая. Три часа пролетели совершенно незаметноСпасибо Александре за увлекательное погружение в атмосферу русского и нетуристического Шанхая. Три часа пролетели совершенно незаметно
  • Ю
    Юрий
    13 июня 2024
    Русский Шанхай
    Приятная и насыщенная прогулка по исторической части города - бывшей французской концессии. Тем кто устал от ритма мегаполиса и официального взгляда на Шанхай и Китай - рекомендую.
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Русский Шанхай
    Александра провела для нас с мужем очень интересную экскурсию. Много информации по истории Китая и Шанхая. Чувствуется глубокое знание темы. Прошлись по старым улочкам, увидели как люди живут, готовят. Погода в мае очень комфортная для пешей прогулки.
  • М
    Мария
    21 марта 2024
    Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
    Город читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностей и событий. Готовьтесь слушать, созерцать и искать драконов, а главное, поверьте, вы захотите вернуться именно к ее повествованию и взгляду на Шанхай!
    Город читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностейГород читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностейГород читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностейГород читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностей
  • Н
    Наталья
    19 марта 2024
    Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
    Очень понравилась экскурсия с Александрой, интересный рассказ по маршруту, посоветовала, что еще посетить и как добраться. Вместо заявленных 1,5 часов с экскурсия длилась 2 часа
  • В
    Валентина
    28 февраля 2024
    Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
    В декабре случилась наша поездка на Бали через Шанхай, выбрали гида через сайт, все понятно, просто и быстро заюронировали экскурсионный
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    день с Александрой. Очень понравился маршрут и сам гид, была внимательна к нам и нашим пожеланиям, приятно смотреть на человека который любит свой город и работу) Для нас было все информативно, позитивно и красиво, время пролетело незаметно) Рекомендуем данного гида для организации экскурсии по Шанхаю👌🏽

    В декабре случилась наша поездка на Бали через Шанхай, выбрали гида через сайт, все понятно, просто

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Пешеходные»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Русский Шанхай
  2. Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
  3. История и культура древнего Китая
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в сентябре 2024
Сейчас в Шанхае в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 250. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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