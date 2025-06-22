Билет на борт
Вечерний круиз по реке Хуанпу в Шанхае (входной билет)
Начало: Шанхай, пирс Shiliupu
«Необходимо приобрести билет до 17:00 в день использования»
Расписание: Ежедневно с 18:00 до 20:30
$37.74 за человека
Билеты
Входной билет на смотровую площадку Шанхайской башни
Начало: 501 Yincheng Middle Rd, Lujiazui, Pudong, Shanghai...
Расписание: Ежедневно (время смотрите в календаре)
$52.98 за билет
Билеты
Сад Юй Юань: сокровище Шанхая
Начало: Район Хуанпу, Шанхай, Сад Юй Юань, 200010
«Забронируйте свой билет для самостоятельной прогулки или вместе с профессиональным гидом прямо сейчас и станьте частью этой удивительной истории»
$14.44 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- aalex22 июня 2025Прекрасный круиз
- ИИнга18 июня 2025Мне очень понравилось! Красивый сад в самом сердце старого города.
- CCraig4 июня 20253-е по высоте здание в мире с одним из самых удивительных небоскребов. Скоростной лифт быстро доставит вас на вершину, откуда открывается прекрасный вид!
- AAndre31 мая 2025Прекрасный вид на обе стороны реки. Мы посетили это место 25 мая, и там было мало людей. Прибыли в 18:20 и не могли пожелать лучшего вида! Прогулка была достаточно длинной, чтобы мы могли все осмотреть и не заскучать.
- ЕЕлена30 мая 2025Прогулка на лайнере является обязательной! При посадке важно знать, что доступ на самый верхний мост стоит дополнительно 100 иен, однако
- ССтэфан28 мая 2025Сотрудники (в частности, сотрудник Panda144) оказали нам помощь, когда мы не смогли прибыть в отель в назначенное время и нам пришлось перенести бронирование на следующий день. Спасибо!
- ММаргарита23 мая 2025Со смотровой площадки открывается потрясающий ночной вид на Шанги. Это место стоит посетить!
- aalex30 апреля 2025Красивый сад и очень удобный сервис. Отвечают быстро. Рекомендую.
- LLei21 марта 2025Тихий и красивый сад с классическими китайскими чертами.
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Билеты»
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