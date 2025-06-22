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Билеты онлайн без очередей в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Шанхае на русском языке, цены от $14. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Вечерний круиз по реке Хуанпу в Шанхае (входной билет)
1 час
3 отзыва
Билет на борт
Вечерний круиз по реке Хуанпу в Шанхае (входной билет)
Начало: Шанхай, пирс Shiliupu
«Необходимо приобрести билет до 17:00 в день использования»
Расписание: Ежедневно с 18:00 до 20:30
$37.74 за человека
Входной билет на смотровую площадку Шанхайской башни
Пешая
1 час
3 отзыва
Билеты
Входной билет на смотровую площадку Шанхайской башни
Начало: 501 Yincheng Middle Rd, Lujiazui, Pudong, Shanghai...
Расписание: Ежедневно (время смотрите в календаре)
$52.98 за билет
Сад Юй Юань: сокровище Шанхая
Пешая
2 часа
3 отзыва
Билеты
Сад Юй Юань: сокровище Шанхая
Начало: Район Хуанпу, Шанхай, Сад Юй Юань, 200010
«Забронируйте свой билет для самостоятельной прогулки или вместе с профессиональным гидом прямо сейчас и станьте частью этой удивительной истории»
$14.44 за билет

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Билеты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерний круиз по реке Хуанпу в Шанхае (входной билет)
  2. Входной билет на смотровую площадку Шанхайской башни
  3. Сад Юй Юань: сокровище Шанхая
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июле 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 14 до 52.98. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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