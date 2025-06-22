a alex Вечерний круиз по реке Хуанпу в Шанхае (входной билет) Прекрасный круиз

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A Andre Вечерний круиз по реке Хуанпу в Шанхае (входной билет) Прекрасный вид на обе стороны реки. Мы посетили это место 25 мая, и там было мало людей. Прибыли в 18:20 и не могли пожелать лучшего вида! Прогулка была достаточно длинной, чтобы мы могли все осмотреть и не заскучать.

Е Елена Вечерний круиз по реке Хуанпу в Шанхае (входной билет) читать дальше это стоит того, поскольку там есть стулья и открывается полный вид направо и налево без препятствий. Вас угостят мороженым и печеньем. Прогулка на лайнере является обязательной! При посадке важно знать, что доступ на самый верхний мост стоит дополнительно 100 иен, однако

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М Маргарита Входной билет на смотровую площадку Шанхайской башни Со смотровой площадки открывается потрясающий ночной вид на Шанги. Это место стоит посетить!

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