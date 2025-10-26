Шанхайская башня предлагает уникальную возможность увидеть город с высоты 546 метров.



Обзорная площадка Top of Shanghai, расположенная на 118-м этаже, позволяет насладиться круговым обзором на 360 градусов. С высоты открывается вид на реку Хуанпу и величественные небоскребы.



Это самая высокая точка обзора в Шанхае, где можно получить незабываемые впечатления как днём, так и вечером. Важно помнить о необходимости паспорта для входа

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Шанхайской башни - с марта по май и с сентября по ноябрь. В это время погода комфортная, а виды особенно впечатляющие. Летом, с июня по август, также можно насладиться посещением, но стоит учесть возможную жару и влажность. Зимой, с декабря по февраль, башня открыта, и, хотя погода может быть прохладной, виды остаются великолепными.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.