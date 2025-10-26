Шанхайская башня предлагает уникальную возможность увидеть город с высоты 546 метров.
Обзорная площадка Top of Shanghai, расположенная на 118-м этаже, позволяет насладиться круговым обзором на 360 градусов. С высоты открывается вид на реку Хуанпу и величественные небоскребы.
Это самая высокая точка обзора в Шанхае, где можно получить незабываемые впечатления как днём, так и вечером. Важно помнить о необходимости паспорта для входа
5 причин купить этот билет
- 🌆 Потрясающие виды на Шанхай
- 🏙️ Самая высокая точка обзора в городе
- 📸 Идеально для фотографий
- 🌅 Впечатляющие закаты и огни ночного города
- 🎢 Интерактивные зоны и тематические объекты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Шанхайской башни - с марта по май и с сентября по ноябрь. В это время погода комфортная, а виды особенно впечатляющие. Летом, с июня по август, также можно насладиться посещением, но стоит учесть возможную жару и влажность. Зимой, с декабря по февраль, башня открыта, и, хотя погода может быть прохладной, виды остаются великолепными.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Шанхайская башня
- Река Хуанпу
Описание билетаШанхай с высоты птичьего полёта Обзорная площадка Top of Shanghai, находящаяся на 118-м этаже одного из самых высоких зданий мира, предлагает потрясающий вид на Шанхай с головокружительной высоты. Это самая высокая точка обзора в городе, с которой открывается круговой обзор на 360 градусов. С этой невероятной высоты вы увидите, как река Хуанпу пересекает город, а величественные небоскребы выстраиваются вдоль горизонта. За дополнительную плату доступны уникальные развлечения: интерактивные зоны, а также тематические объекты, такие как «Небесное дерево желаний» и «Почта с неба». Будь то солнечный день или вечер с огнями ночного города — визит на смотровую площадку Top of Shanghai подарит вам незабываемые эмоции и яркие воспоминания. Важная информация:
- Возьмите с собой паспорт.
- Пожалуйста, отправьте свое полное имя, как указано в вашем паспорте, и номер вашего паспорта, чтобы завершить бронирование. Если номер паспорта и имя не будут получены вовремя, бронирование будет отменено.
- Запрещено: оружие и острые предметы, алкоголь, взрывчатые вещества.
Ежедневно (время смотрите в календаре)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
501 Yincheng Middle Rd, Lujiazui, Pudong, Shanghai, China - Shanghai Tower
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно (время смотрите в календаре)
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывах
Э
Элина
26 окт 2025
Мы приехали на Шанхайскую башню, один наш билет нашли, второй не смогли отыскать.
Китайцы просят QR code или ищут по номеру паспорта, QR код нам не выдавали, а найти и проверить, какие паспортные данные мы внесли, мы не смогли, а в билетах их не было.
Китайцы просят QR code или ищут по номеру паспорта, QR код нам не выдавали, а найти и проверить, какие паспортные данные мы внесли, мы не смогли, а в билетах их не было.
C
Craig
4 июн 2025
3-е по высоте здание в мире с одним из самых удивительных небоскребов. Скоростной лифт быстро доставит вас на вершину, откуда открывается прекрасный вид!
С
Стэфан
28 мая 2025
Сотрудники (в частности, сотрудник Panda144) оказали нам помощь, когда мы не смогли прибыть в отель в назначенное время и нам пришлось перенести бронирование на следующий день. Спасибо!
М
Маргарита
23 мая 2025
Со смотровой площадки открывается потрясающий ночной вид на Шанги. Это место стоит посетить!
м
марк
8 мая 2025
Всё отлично
A
Anghel
31 мар 2025
Отличный опыт! Не пропустите!
Входит в следующие категории Шанхая
