5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Водные пейзажи

Во время прогулки по Чжуцзяцзяо вы не только полюбуетесь красивейшей восточной архитектурой, но и узнаете о возникновении этого поселения в эпоху троецарствия. Вы прогуляетесь по великолепно сохранившейся Северной улице, увидите разнообразные мосты, исторические памятники и большие старинные сады, бывшие когда-то в собственности аристократов и чиновников.

Местный образ жизни

В Чжуцзяцзяо вы познакомитесь с обычаями местных жителей и узнаете, как люди жили здесь много лет. Я расскажу всё самое интересное о традициях этого древнего места, спрятанного среди гор и воды, и помогу понять местную красоту, тишину и покой. По желанию вы сможете посмотреть на изящные пейзажи с воды, совершив речную прогулку на лодке.