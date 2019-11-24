5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция

Архитектура и история древнего города на воде

Женя
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Женя – представитель гидов
Эта прогулка для тех, кто хочет отдохнуть от высоток и технологичности Шанхая и посмотреть на город во всех его контрастах.

Вас ждёт уникальный речной район, построенный в традициях юго-восточных районов Китая.

Вы прогуляетесь по старым улицам, познакомитесь с архитектурой эпохи правления династий Мин и Цин, узнаете о древнем и современном укладе жизни местных жителей.
$300
$255 за экскурсию
скидка15%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча 09:00
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция
Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция

Что вас ожидает

Водные пейзажи
Во время прогулки по Чжуцзяцзяо вы не только полюбуетесь красивейшей восточной архитектурой, но и узнаете о возникновении этого поселения в эпоху троецарствия. Вы прогуляетесь по великолепно сохранившейся Северной улице, увидите разнообразные мосты, исторические памятники и большие старинные сады, бывшие когда-то в собственности аристократов и чиновников.

Местный образ жизни
В Чжуцзяцзяо вы познакомитесь с обычаями местных жителей и узнаете, как люди жили здесь много лет. Я расскажу всё самое интересное о традициях этого древнего места, спрятанного среди гор и воды, и помогу понять местную красоту, тишину и покой. По желанию вы сможете посмотреть на изящные пейзажи с воды, совершив речную прогулку на лодке.

Организационные детали

  • Чжуцзяцзяо находится в 50 км от центра города. Дорога от Шанхая занимает 40-60 минут на автомобиле. Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии.
  • Катание на лодке не входит в стоимость экскурсии (150юаней/чел за 30мин)
  • Встреча с гидом в холле отеля.
Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция
Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция
Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция
Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция
Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция
Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция
Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция
Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура 09:00.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Женя
Женя
Я ведущий специалист по приему туристов в Китае: работаю гидом-переводчиком вот уже 10 лет. Также со мной работает отличная команда гидов-переводчиков по всему Китаю. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и традициями своего города, а также сможем помочь с другими вопросами: организацией тура под ключ, бронированием отеля, трансфером, предоставлением услуг переводчика или оформлением визы.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 ноября 2019
Все было идеально - от процесса бронирования экскурсии до последней минуты с гидом и обратным трансфером в наш отель.
Удобный трансфер на машине бизнес класса, по пути на основное место гид рассказал несколько интересных фактов о Шанхае и в целом с удовольствием поддерживал беседу и отвечал на наши вопросы. Уровень русского языка был на высоте!
Сама экскурсия прошла отлично - как ее основная часть, так и такие вещи как выбор места для обеда, помощь в покупке сувениров.
Однозначно будем рекомендовать своим друзьям! Спасибо, это было круто!
6 ноября 2019
Экскурсия очень познавательная, позволяет окунуться в культуру Китая, узнать много нового и интересного. Очень удобно, когда гид заезжает на машине за вами в отель. Поездка становится очень комфортной. Наш гид помог выбрать ресторанчик для обеда и определиться с выбором блюд. Также хочется отметить, что Женя всё время был на связи, отвечал на вопросы, никаких задержек не было, всё было по плану. Большое спасибо !
25 октября 2019
Рекомендую Алексея и компанию, организовано все превосходно, Знает много информации по городу, подсказал какие ещё есть интересные места в городе для посещения. Очень рады что обратились в эту компанию. Спасибо!
Ирина
19 сентября 2019
Благодарю Льва за организованную встречу в отеле, переживала что не сможем найти друг друга, но табличка с моим именем рассеяла страхи :). Поездка получилась интересной и запоминающейся благодаря контрасту между ультрасовременным городом с высотными строениями из стекла и бетона и старыми двухэтажными домиками тесносплетенными между собой, развилкой каналов и покачивающимися лодочками , с живописными видами мостиков и безмятежностью сада.
9 сентября 2019
Добрый день! Нашим экскурсоводом был Лев, чудесный экскурсовод. Интересная, эмоциональная, содержательная экскурсия, благодаря гиду. Очень было интересно общаться на разные темы по Китаю. Отвечал охотно на все вопросы, помогал с покупками, очень открытый, дружелюбный , культурный, эрудированный молодой человек. Провели в его обществе два дня ( на второй день ездили в Сучжоу) с хорошим настроением и пользой, прониклись уважением к традициям и истории Китая, восхитились трудолюбием китайского народа. Благодаря профессиональной работе гида Китай нас очаровал! Благодарим Льва и всю команду туристической компании! Ребята, огромное спасибо за эти два незабываемых, чудесных дня! Вы молодцы!

Женя проводит ещё 1 экскурсию

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