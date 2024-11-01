Откройте для себя одно из лучших акробатических представлений Китая — «ERA — Пересечение времени» в Shanghai Circus World.
В этом зрелище гармонично сочетаются традиционные китайские искусства и современные технологии, создавая незабываемое впечатление.
Описание билетаУникальное зрелище Шоу «ERA — Пересечение времени» считается лучшим в Китае, расположенное в Shanghai Circus World. Это представление объединяет в себе богатство традиционного китайского искусства и современные технологии, создавая по-настоящему захватывающее зрелище. Особенности шоу Погрузитесь в атмосферу уникального перфоманса, где границы времени стираются, а каждый номер вызывает восторг. Визуальные эффекты, воздушные трюки и гармония традиционных и современных элементов делают это шоу одним из самых ярких развлечений в Шанхае.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
2266 Gonghexin Rd, Zhabei Qu, Shanghai, Китай, 200072
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Амира
1 ноя 2024
Всё было просто исключительным
Е
Ева
24 авг 2024
Великолепное представление!
С
Стефания
18 янв 2024
Потрясающее шоу, мы отлично провели вечер
Входит в следующие категории Шанхая
