Посетите невероятные шоу в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты на шоу» в Шанхае на русском языке, цены от $20.
Бронирование участия в королевском банкете с традиционными обрядами
3 часа
4 отзыва
Билеты
Начало: No. 1485, Beijing West Road, Jing’an District, Sha...
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$20 за билет
Акробатическое представление в Шанхайском театре (билеты)
Пешая
5 отзывов
Билеты
Акробатическое представление в Шанхае
Невероятное шоу в театре Era с лучшими акробатами Китая. Час волшебства, трюков и музыки ждёт зрителей всех возрастов
Начало: No. 2266 Gonggexin Road, Era Circus, Shanghai 2000...
«Час незабываемых впечатлений начинается с потрясающего шоу, где древние традиции встречаются с современным искусством»
Расписание: Каждый день, кроме понедельника
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$68 за билет
Билеты на яркое акробатическое шоу в Шанхайском театре
1 час
3 отзыва
Билеты
Начало: 2266 Gonghexin Rd, Zhabei Qu, Shanghai, Китай, 200...
«Уникальное зрелище Шоу «ERA — Пересечение времени» считается лучшим в Китае, расположенное в Shanghai Circus World»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$74.60 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 ноября 2025
    Бронирование участия в королевском банкете с традиционными обрядами
    Замечательный вечер,наполненный яркими и радостными эмоциями! Великолепное костюмированное шоу,с погружением в культуру и традиции Китая. Огромное благодарность нашему гиду Бонни,-сопровождала
    читать дальше

    нас на протяжении всего вечера,участливо и с интересом отвечала на наши вопросы,создавая амосферу уюта и тепла. Собираясь на королевский банкет,без сомнения выбирайте харизматичную Бонню!

  • А
    Анастасия
    5 июня 2025
    Бронирование участия в королевском банкете с традиционными обрядами
    Это был фантастический ужин! Если сомневаетесь, не думайте долго — просто бронируйте. Бонни была потрясающей хозяйкой: помогала с такси, делала
    читать дальше

    много крутых фотографий и поддерживала нас на каждом шагу. Она сделала действительно многое! Мы чувствовали себя как дома. Остался всего один день, но он был просто волшебным! Огромное спасибо, девочки ♥️ Ваш подарок такой милый и трогательный 🥹 спасибо за всё!

  • Е
    Егор
    27 мая 2025
    Бронирование участия в королевском банкете с традиционными обрядами
    Ужин был великолепен, а шоу действительно увлекательным. Но больше всего нам понравилась наша гид Бонни — она всегда была рядом, отвечала на вопросы, решала любые вопросы и создавала по-настоящему волшебную атмосферу. Если собираетесь на королевский банкет, выбирайте именно этот вариант!
  • И
    Илья
    22 мая 2025
    Бронирование участия в королевском банкете с традиционными обрядами
    После тщательного выбора между разными поставщиками мы остановились на королевском ужине от China Voyager — и не пожалели ни секунды!
    читать дальше

    С гидами Бонни каждый момент проходил идеально. Она мастерски объясняла культуру каждого ритуала и делала потрясающие фото. От аутентичных выступлений до костюмированного погружения — этот день превзошёл все наши ожидания. Без Бонни мы бы точно были такими же растерянными, как и другие иностранцы рядом. Традиционный китайский массаж стал волшебным дополнением и настоящим расслаблением. Если хотите посетить королевский банкет в Шанхае, выбирайте Бонни — 200% рекомендую!

  • А
    Амира
    1 ноября 2024
    Билеты на яркое акробатическое шоу в Шанхайском театре
    Всё было просто исключительным
  • Е
    Ева
    24 августа 2024
    Билеты на яркое акробатическое шоу в Шанхайском театре
    Великолепное представление!
  • С
    Стефания
    18 января 2024
    Билеты на яркое акробатическое шоу в Шанхайском театре
    Потрясающее шоу, мы отлично провели вечер

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Билеты на шоу»

Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в ноябре 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 74.60. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
