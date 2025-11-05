Билеты
Бронирование участия в королевском банкете с традиционными обрядами
Начало: No. 1485, Beijing West Road, Jing’an District, Sha...
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$20 за билет
Акробатическое представление в Шанхае
Невероятное шоу в театре Era с лучшими акробатами Китая. Час волшебства, трюков и музыки ждёт зрителей всех возрастов
Начало: No. 2266 Gonggexin Road, Era Circus, Shanghai 2000...
«Час незабываемых впечатлений начинается с потрясающего шоу, где древние традиции встречаются с современным искусством»
Расписание: Каждый день, кроме понедельника
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$68 за билет
Билеты на яркое акробатическое шоу в Шанхайском театре
Начало: 2266 Gonghexin Rd, Zhabei Qu, Shanghai, Китай, 200...
«Уникальное зрелище Шоу «ERA — Пересечение времени» считается лучшим в Китае, расположенное в Shanghai Circus World»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$74.60 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 ноября 2025Замечательный вечер,наполненный яркими и радостными эмоциями! Великолепное костюмированное шоу,с погружением в культуру и традиции Китая. Огромное благодарность нашему гиду Бонни,-сопровождала
- ААнастасия5 июня 2025Это был фантастический ужин! Если сомневаетесь, не думайте долго — просто бронируйте. Бонни была потрясающей хозяйкой: помогала с такси, делала
- ЕЕгор27 мая 2025Ужин был великолепен, а шоу действительно увлекательным. Но больше всего нам понравилась наша гид Бонни — она всегда была рядом, отвечала на вопросы, решала любые вопросы и создавала по-настоящему волшебную атмосферу. Если собираетесь на королевский банкет, выбирайте именно этот вариант!
- ИИлья22 мая 2025После тщательного выбора между разными поставщиками мы остановились на королевском ужине от China Voyager — и не пожалели ни секунды!
- ААмира1 ноября 2024Всё было просто исключительным
- ЕЕва24 августа 2024Великолепное представление!
- ССтефания18 января 2024Потрясающее шоу, мы отлично провели вечер
