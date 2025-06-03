Билет в шанхайский парк диких животных

Посещение Шанхайского парка диких животных - это уникальная возможность познакомиться с более чем 200 видами животных, включая редких и исчезающих. В парке можно прокатиться по сафари-зоне и увидеть животных в их естественной среде. Для посетителей доступны интерактивные зоны, где можно узнать о важности охраны природы.
Парк предлагает развлечения для всей семьи, включая кормление животных и шоу с дрессированными питомцами
5 причин купить этот билет
- 🦒 Уникальные виды животных
- 🚗 Сафари-зона на автомобиле
- 🎪 Шоу с питомцами
- 🐼 Интерактивные зоны
- 🌍 Защита природы
Что можно увидеть
- Жирафы
- Белые тигры
- Антилопы
- Гигантские панды
Описание билетаВ гости к диким животным Посетите один из первых национальных парков дикой природы в Китае, где обитают свыше 200 уникальных и исчезающих видов со всего мира. Прокатитесь по специально оборудованной сафари-зоне на автомобиле и понаблюдайте за свободно передвигающимися животными в безопасных условиях. Ваше путешествие начинается у главного входа и продолжается в сафари-зоне, где вы сможете приблизиться к жирафам, белым тиграм, антилопам и другим обитателям саванн и лесов. Досуг для всей семьи Примите участие в увлекательных активностях: покормите животных, прокатитесь на верблюде или посетите шоу с участием дрессированных питомцев. Интерактивные зоны расскажут о важности охраны природы и усилиях по защите исчезающих видов. Парк предлагает уникальную возможность ближе познакомиться с экзотической фауной — от гигантских панд до редчайших представителей животного мира, не выезжая за пределы города. Важная информация:
- Одевайтесь по сезону и в удобную обувь.
- Не подходит для беременных женщин, людей в инвалидных креслах и людей с аллергией на животных.
- Возьмите с собой паспорт или документ, удостоверяющий льготу.
- Запрещено: оружие и острые предметы, курение, взрывчатые вещества.
Парк работает ежедневно с 9:00 до 22:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход в зоопарк
- Шоу животных
- Проезд по территории сафари
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Shanghai Wild Animal Park Nanliu Road, 178
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Karla
3 июн 2025
Очень понравились животные, милые
А
Алиса
9 мая 2025
Все замечательно, детям очень понравилось
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии из Шанхая
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия в Чжуцзяцзяо
Погрузитесь в атмосферу старинного Китая, прогуливаясь по Чжуцзяцзяо. Вас ждут водные пейзажи, архитектура эпохи Мин и Цин, а также традиции местных жителей
Начало: В холле отеля
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер в сафари-парк Шанхая
Насладитесь поездкой в крупнейший сафари-парк Китая, где обитают редкие животные и царит природа. Удобный трансфер и незабываемые впечатления
Начало: В лобби вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
Погрузитесь в атмосферу старинного Чжуцзяцзяо, насладитесь архитектурой династий Мин и Цин, узнайте о жизни местных жителей
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 12:00
18 ноя в 08:00
$360 за всё до 4 чел.