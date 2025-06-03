Мои заказы

Билет в шанхайский парк диких животных

Погрузитесь в атмосферу сафари, наблюдая за жирафами и тиграми в Шанхайском парке диких животных. Незабываемые впечатления для всей семьи
Посещение Шанхайского парка диких животных - это уникальная возможность познакомиться с более чем 200 видами животных, включая редких и исчезающих. В парке можно прокатиться по сафари-зоне и увидеть животных в их естественной среде. Для посетителей доступны интерактивные зоны, где можно узнать о важности охраны природы.

Парк предлагает развлечения для всей семьи, включая кормление животных и шоу с дрессированными питомцами
5
2 отзыва

5 причин купить этот билет

  • 🦒 Уникальные виды животных
  • 🚗 Сафари-зона на автомобиле
  • 🎪 Шоу с питомцами
  • 🐼 Интерактивные зоны
  • 🌍 Защита природы
Что можно увидеть

  • Жирафы
  • Белые тигры
  • Антилопы
  • Гигантские панды

Описание билета

В гости к диким животным Посетите один из первых национальных парков дикой природы в Китае, где обитают свыше 200 уникальных и исчезающих видов со всего мира. Прокатитесь по специально оборудованной сафари-зоне на автомобиле и понаблюдайте за свободно передвигающимися животными в безопасных условиях. Ваше путешествие начинается у главного входа и продолжается в сафари-зоне, где вы сможете приблизиться к жирафам, белым тиграм, антилопам и другим обитателям саванн и лесов. Досуг для всей семьи Примите участие в увлекательных активностях: покормите животных, прокатитесь на верблюде или посетите шоу с участием дрессированных питомцев. Интерактивные зоны расскажут о важности охраны природы и усилиях по защите исчезающих видов. Парк предлагает уникальную возможность ближе познакомиться с экзотической фауной — от гигантских панд до редчайших представителей животного мира, не выезжая за пределы города. Важная информация:
  • Одевайтесь по сезону и в удобную обувь.
  • Не подходит для беременных женщин, людей в инвалидных креслах и людей с аллергией на животных.
  • Возьмите с собой паспорт или документ, удостоверяющий льготу.
  • Запрещено: оружие и острые предметы, курение, взрывчатые вещества.
  • Пожалуйста, отправьте свое полное имя, как указано в вашем паспорте, и номер паспорта, чтобы завершить бронирование. Если номер паспорта и имя не будут получены вовремя, бронирование будет отменено.

Парк работает ежедневно с 9:00 до 22:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Вход в зоопарк
  • Шоу животных
  • Проезд по территории сафари
Что не входит в цену
  • Услуги гида
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Shanghai Wild Animal Park Nanliu Road, 178
Когда и как рано покупать?
Когда: Парк работает ежедневно с 9:00 до 22:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Одевайтесь по сезону и в удобную обувь
  • Не подходит для беременных женщин, людей в инвалидных креслах и людей с аллергией на животных
  • Возьмите с собой паспорт или документ, удостоверяющий льготу
  • Запрещено: оружие и острые предметы, курение, взрывчатые вещества
  • Пожалуйста, отправьте свое полное имя, как указано в вашем паспорте, и номер паспорта, чтобы завершить бронирование. Если номер паспорта и имя не будут получены вовремя, бронирование будет отменено
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
K
Karla
3 июн 2025
Очень понравились животные, милые
А
Алиса
9 мая 2025
Все замечательно, детям очень понравилось

Входит в следующие категории Шанхая

