Ощутите удобство индивидуального трансфера из аэропорта Пудун до вашего отеля в Шанхае. Водитель встретит вас в назначенное время, поможет с багажом и доставит прямо к месту назначения. Современные автомобили с кондиционером обеспечат комфортную атмосферу в пути. Водители хорошо ориентируются в городе, выбирая оптимальные маршруты. Круглосуточная поддержка гарантирует сопровождение на каждом этапе поездки
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортные автомобили
- 🕒 Круглосуточная поддержка
- 📍 Оптимальные маршруты
- 👨✈️ Опытные водители
- 🎒 Помощь с багажом
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера из аэропорта Пудун в центр Шанхая - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, и город не слишком загружен туристами. Летом, с июня по август, может быть жарко, но кондиционированные автомобили обеспечат комфорт. Зимой, с декабря по февраль, возможно наслаждаться спокойной атмосферой города, хотя может быть прохладно.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферПоездка с комфортом Мы предлагаем надежную и беспроблемную транспортировку из аэропорта. Опытные водители обеспечивают своевременную встречу и спокойную дорогу без лишних задержек. Современные машины, высококлассный сервис и внимательное отношение делают наш трансфер отличным решением для поездок по Шанхаю. Услуга доступна в любое время — 24/7. Наши преимущества:
- Круглосуточная поддержка гарантирует сопровождение на каждом этапе маршрута.
- Комфортный салон и климат-контроль обеспечат приятную атмосферу в пути.
- Водители отлично ориентируются в городе и выберут оптимальный маршрут, избегая пробок.
• Индивидуальный подход создаёт максимально комфортные условия для каждого клиента. Важная информация:
- Каждый путешественник может взять с собой не более 1 чемодана и 1 небольшой ручной сумки.
- На негабаритный или сверхнормативный багаж (доски для серфинга, клюшки для гольфа или велосипеды) могут действовать определенные ограничения; пожалуйста, уточните у нас перед поездкой, допустим ли ваш сверхнормативный багаж.
- Пожалуйста, укажите конкретное время встречи в аэропорту с точностью до часа и минуты, номер рейса, а также место высадки (или вашего расположения).
Ежедневно 24/7
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный автомобиль с профессиональным водителем
- Время ожидания (60 минут для встречи в аэропорту)
Что не входит в цену
- Заезд в разные районы в дальнем расположении от Шанхая
- Повышение класса автомобиля, если ваш багаж превышает текущую вместимость автомобиля (доп. плата)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шанхай, аэропорт Пудун
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 24/7
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
K
Kiara
2 окт 2025
Водитель связался со мной за неделю, затем уже непосредственно ко времени, когда я должна была ожидать его в аэропорту. Все отлично, чистая приятная машина.
Е
Евгения
6 сен 2025
Всё четко и быстро. Водитель отслеживал рейс и ждал на входе с табличкой. Рекомендую
в
виталий
12 авг 2025
В
Виталий
12 авг 2025
M
Marco
20 июн 2025
0 стресса, всё отлично!
М
Мона
1 июн 2025
Отличное обслуживание клиентов и общение.
E
Emanuel
31 мая 2025
Отличный сервис, водитель забрал нас вовремя. Очень красивый и современный автомобиль. Водитель говорил на идеальном английском.
Входит в следующие категории Шанхая
