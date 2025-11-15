Мои заказы

Три разных Шанхая

Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Мы посетим три абсолютно разных района Шанхая, в которых город раскрывается как китайский мегаполис с европейским лицом. Попробуем достучаться до богов и очиститься от злых духов. Обсудим, что такое фэншуй и научимся читать символы китайского сада.

Вы узнаете, почему процветание города таит в себе век унижений и окажетесь в самом центре современных небоскрёбов.
6 отзывов
Описание экскурсии

В древнем Шанхае вы увидите:

  • Старый город — место основания города, где когда-то была рыбацкая деревушка
  • Сад «Юй Юань» — традиционный китайский сад и воплощение фэншуя
  • Храм Городского Бога — даосское святилище, где и вы сможете обратиться к духам

В колониальном Шанхае:

  • Английскую набережную, или набережную Вайтань — место первого заселения иностранцев в городе
  • Садовый мост — первый стальной мост Китая
  • Первый небоскрёб Шанхая

А в футуристическом Шанхае:

  • Телебашню «Жемчужина Востока» — яркий символ современного мегаполиса (внешний осмотр)
  • Шанхайскую башню — второй по высоте небоскрёб мира (внешний осмотр)
  • Заброшенный небоскрёб в финансовом центре (внешний осмотр)

В каждом районе мы коснёмся своей темы: поговорим о китайской культуре, фэншуе и религии. Обсудим прошлое города и появление иностранцев, а также взглянем в будущее Шанхая.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается: билеты в сад «Юй Юань» и в даосский храм — 50 юаней ($7) за чел. + билеты на гида; расходы на метро — 8 юаней ($1) за чел.
  • По желанию будем передвигаться на такси либо на авто с водителем — подробности уточняйте в переписке
  • По понедельникам сад «Юй Юань» закрыт, вместо него мы посетим часть Французской концессии

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро YuYuan Garden
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваш гид в Шанхае
Провела экскурсии для 37 туристов
Несмотря на то, что по образованию я китаист, долгое время я успешно связывала свою деятельность с винной культурой и ресторанами. И вот уже с 2022 года года живу в лучшем китайском мегаполисе — Шанхае! Можно сказать, что я вернулась к «истокам», а благодаря врожденному гену гостеприимства провожу комфортные и познавательные экскурсии гостям города.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
Светлана
15 ноя 2025
Вера провела нам прекрасную экскурсию. Познакомила с интересными местами Шанхая и рассказала об истории города.
Благодарим за внимательное отношение к нашим просьбам и теплое отношение.
Смело рекомендуем Веру, как профессионала своего дела!
В
Вадим
9 ноя 2025
Вера великолепный и увлеченный экскурсовод. Четырехчасовая обзорная прогулка по знаковым местам Шанхая была очень интересной во всех аспектах. 10 из 5 для погружения в этот бурлящий мегаполис. Вера, большое спасибо! Вернемся еще и будем непременно рекомендовать)
В
Василий
31 окт 2025
Четыре часа экскурсии пролетели как одно мгновение, потому что Вера отличный рассказчик, а материал был подан интересно и познавательно. Рассказ сочетался с маршрутом. После экскурсии мне захотелось пересмотреть два известных фильма, упомянутых по ходу экскурсии, но спойлерить не буду, сами все узнаете. Гида и экскурсию - однозначно рекомендую!
Д
Денис
19 окт 2025
Вера отлично совмещает возможности слушателей и рассказ о Шанхае. Все очень интересно и доступно. Очень рекомендуем
Майя
Майя
17 окт 2025
Для нашей компании Вера стала настоящей находкой в Шанхае. Учла все нюансы и подкорректировала программу под наши запросы. Показала город с разных сторон, очень интересно и вовлечено рассказывала о достопримечательностях! Дала много полезных рекомендаций, к также помогла организовать трансфер из и в аэропорт. Считаем, что нам очень повезло провести день в Шанхае именно с этим гидом. Однозначно рекомендую
Л
Лиза
12 окт 2025
Спасибо большое Вере за незабываемые экскурсии. Мы увидели Шанхай таким, каким бы сами не смогли. Очень интересная, насыщенная и при этом комфортная программа, интересные и веселые беседы! Рекомендация от души, Вера профессионал и потрясающий человек. Спасибо!
