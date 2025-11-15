Светлана Вера провела нам прекрасную экскурсию. Познакомила с интересными местами Шанхая и рассказала об истории города.

Благодарим за внимательное отношение к нашим просьбам и теплое отношение.

Смело рекомендуем Веру, как профессионала своего дела!

В Вадим Вера великолепный и увлеченный экскурсовод. Четырехчасовая обзорная прогулка по знаковым местам Шанхая была очень интересной во всех аспектах. 10 из 5 для погружения в этот бурлящий мегаполис. Вера, большое спасибо! Вернемся еще и будем непременно рекомендовать)

В Василий Четыре часа экскурсии пролетели как одно мгновение, потому что Вера отличный рассказчик, а материал был подан интересно и познавательно. Рассказ сочетался с маршрутом. После экскурсии мне захотелось пересмотреть два известных фильма, упомянутых по ходу экскурсии, но спойлерить не буду, сами все узнаете. Гида и экскурсию - однозначно рекомендую!

Д Денис Вера отлично совмещает возможности слушателей и рассказ о Шанхае. Все очень интересно и доступно. Очень рекомендуем

Майя Для нашей компании Вера стала настоящей находкой в Шанхае. Учла все нюансы и подкорректировала программу под наши запросы. Показала город с разных сторон, очень интересно и вовлечено рассказывала о достопримечательностях! Дала много полезных рекомендаций, к также помогла организовать трансфер из и в аэропорт. Считаем, что нам очень повезло провести день в Шанхае именно с этим гидом. Однозначно рекомендую